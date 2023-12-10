Можно ли пить вместо воды кофе и чай: врач дал однозначный ответ

О том, что за день нужно выпивать определенное количество воды, знают многие. Но не всем известно, как правильно пить воду.

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Можно ли пить вместо воды кофе и чай/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

О необходимости пить достаточное количество воды на день слышал, наверное, каждый. Однако нередко можно услышать, что к этому количеству относится только чистая вода, а чай, кофе, суп и другие жидкие блюда, мол, не считаются. Так считается ли чай и кофе жидкостью, и где истина заканчивается и начинается миф?

Если вы раньше задавали себе вопрос, можно ли пить чай вместо воды, то, без сомнения, можете это делать. Известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, что в норму жидкости, которую нужно употреблять за день, входит не только простая вода, но и все другие напитки и жидкие блюда.

"Довольно часто встречается миф, что жидкость, определенную норму которой нужно употреблять за день, – это только вода, а всё остальное не считается. Люди, всё считается. И молоко считается, и кефир, и суп, и чай и кофе. Более того, даже арбуз и яблоки считаются, ведь, например, в яблоках огромное количество яблочного сока", – пояснил Комаровский.

Также он отметил, что точная норма воды, которую нужно выпивать за день – индивидуальна для каждого человека и для разных обстоятельств, в которых он находится. Чтобы оценить, сколько воды нам нужно пить в день, нам нужно сначала обратить внимание на то, сколько воды мы теряем в день.

"Потеря влаги из организма зависит от температуры воздуха и влажности воздуха, который мы вдыхаем (например, если воздух сухой, то мы теряем много воды). Также это зависит от того, как мы потеем. Помимо этого, мы можем употреблять продукты или лекарства, которые могут активизировать мочеиспускание, и в такой ситуации мы будем пить воды гораздо больше. Количество воды, которую мы теряем в течение дня, ежедневно разное", – отметил врач.

Смотрите видео с рассказом Комаровского о мифах о водном балансе:

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