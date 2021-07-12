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Можно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответ

12 июля 2021, 23:04

Напитки для очищения печени и детоксикации - это напитки, содержащие различные травы.

Печень
Производители утверждают, что эти напитки приносят много пользы для здоровья. / Flickr/ Providence Health Care Vancouver Follow

Напитки для очищения печени и детоксикации в последнее время приобрели много шума в медицинском сообществе.

Они рекламируются как натуральные средства, которые, помимо прочего, могут помочь излечить вашу печень, вывести токсины и повысить энергию. Однако неясно, как эти напитки могут предложить эти преимущества, и мало научных данных, подтверждающих их использование, пишет Healthline.

Кто они такие?

Напитки для очищения печени и детоксикации - это напитки, содержащие различные травы, фрукты и овощи.

Их общие ингредиенты включают следующее:

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  • расторопша
  • корень одуванчика лекарственного
  • лопух
  • свекла
  • корица
  • куркума
  • имбирь

Производители утверждают, что эти напитки приносят много пользы для здоровья. Например, они предназначены для удаления вредных отходов и токсинов, вымывания примесей, повышения энергии и поддержания здоровья печени. Однако эти утверждения подтверждаются небольшими научными данными.

К тому же не все очищающие и детоксикационные напитки одинаковы.

На рынке представлено бесчисленное количество видов, и они сделаны из разных ингредиентов. Некоторые из них предназначены для ежедневного употребления на неопределенный срок, а другие предназначены для использования в течение периода от нескольких недель до нескольких месяцев.

Они работают?

В настоящее время никакие научные исследования не показывают, что напитки для очищения печени и детоксикации эффективны. Фактически, большинство заявлений производителей - это просто маркетинговые уловки или, в лучшем случае, основанные на неофициальных данных.

Хотя утверждается, что напитки выводят токсины, редко выясняется, какие именно токсины они удаляют и как.

Более того, никакие исследования не показали, что в организме здоровых людей накапливаются токсины, и нет исследований, подтверждающих, что травяная детоксикация может улучшить ваши естественные системы детоксикации.

У здоровых людей печень - главный орган детоксикации организма - работает, чтобы изменить токсичные вещества, делая их безвредными и обеспечивая их удаление.

Однако люди с определенными заболеваниями имеют пониженную способность выводить токсичные вещества из организма из-за таких факторов, как их возраст, пол, состояние здоровья, генетика, режим приема лекарств и диета.

Например, поскольку большинство процессов детоксикации организма происходит в клетках печени, люди с заболеваниями печени могут быть не в состоянии выполнять нормальные процессы детоксикации, что может привести к накоплению вредных веществ, таких как аммиак.

Тем не менее, ваше тело не может легко удалить некоторые химические вещества, поскольку они могут накапливаться в жировой ткани или крови. К ним относятся бисфенол А (BPA), стойкие органические загрязнители (СОЗ), тяжелые металлы и фталаты.

Эти химические вещества, как правило, концентрируются в пищевых продуктах, подвергнутых ультраобработке, например в фастфуде. Тем не менее, не рекомендуется употреблять детокс или очищающие напитки, чтобы вывести эти потенциально вредные химические вещества из вашего тела.

Вместо этого постарайтесь уменьшить воздействие этих химикатов, сократив потребление продуктов сверхвысокой обработки, таких как гамбургеры быстрого приготовления и картофель фри, а также обработанных пищевых продуктов в пластиковой упаковке, таких как чипсы или конфеты.

Хотя некоторые люди чувствуют себя лучше после детоксикации или очищающих напитков, часто это происходит потому, что они одновременно перестают есть многие продукты с низким содержанием питательных веществ и обработанные продукты. Таким образом, изменения в диете, а не конкретно очищающие напитки, вероятно, ответственны за любые преимущества.

Другие преимущества для здоровья

Хотя напитки для очищения печени и детоксикации могут работать не так, как их рекламируют, они все же могут быть полезны для здоровья.

Содержат полезные ингредиентыМногие напитки для очищения печени и детоксикации содержат ингредиенты, которые могут принести пользу вашему здоровью.

Во-первых, в этих продуктах обычно содержится расторопша. Исследования показали, что добавление расторопши может улучшить здоровье печени у людей с заболеванием или повреждением печени. Тем не менее, в этой области необходимы дополнительные исследования.

Другими распространенными ингредиентами, содержащимися в напитках для очищения печени и детоксикации, являются куркума, имбирь и корица, которые могут бороться с окислительным стрессом, уменьшать признаки воспаления и снижать риск различных хронических заболеваний.

Более того, некоторые напитки для очищения печени и детоксикации содержат такие ингредиенты, как корень одуванчика и лопух. Они могут быть полезны для здоровья, в том числе бороться с окислительным стрессом и уменьшать воспаление, хотя необходимы дополнительные исследования.

Однако большинство детокс-напитков содержат запатентованные смеси трав, витаминов и т. д., и в них не указано количество этих ингредиентов в каждой порции. Это означает, что вы даже не подозреваете, сколько ингредиентов вы потребляете.

Как правило, эти напитки, вероятно, содержат меньше этих питательных веществ, чем количество, рекомендованное для получения любой из их потенциальных преимуществ для здоровья.

Риски и безопасность

Прежде чем попробовать очищающий печень или детокс-напиток, полезно узнать об их потенциальных рисках и безопасности.

Неизвестные ингредиентыВажно отметить, что большинство травяных средств для очищения и детоксикациид. не регулируются жестко.

Таким образом, они могут содержать ингредиенты, которые либо не указаны на упаковке, либо присутствуют в количествах, намного превышающих указанные. Это может привести к слишком высокому уровню определенных питательных веществ в организме, что может вызвать различные негативные и потенциально опасные побочные эффекты.

Лекарственные взаимодействия

Многие травы, содержащиеся в напитках для очищения печени и детоксикации, могут взаимодействовать с лекарствами.

В частности, они имеют тенденцию либо уменьшать, либо усиливать действие лекарств, выводимых вашей печенью. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая повреждение печени.

Например, расторопша взаимодействует с лекарствами, выводимыми из печени, такими как диазепам (валиум), варфарин (янтовен) и различными лекарствами от диабета.

Кроме того, многие напитки для детоксикации содержат травы и другие вещества, не указанные на этикетке. Эти ингредиенты могут также взаимодействовать с различными лекарствами.

Если вы принимаете какие-либо лекарства по рецепту, вам не следует пить эти напитки, не посоветовавшись с врачом.

Другие побочные эффекты

Если вы употребляете напиток для очищения печени или детоксикации вместе с более сложным планом очищения или детоксикации, следует учитывать и другие побочные эффекты.

Во-первых, планы детоксикации, которые способствуют быстрой потере веса, обычно сильно ограничивают потребление калорий.

В краткосрочной перспективе серьезное ограничение калорийности может вызвать побочные эффекты, такие как усталость, раздражительность и неприятный запах изо рта. Кроме того, серьезное долгосрочное ограничение калорийности может привести к дефициту витаминов и минералов, дисбалансу электролитов и даже смерти.

Кроме того, планы детоксикации могут быть вредными, если вы обычно следуете определенной диете для лечения или контроля таких состояний, как диабет, болезни сердца или почек. В таких случаях особенно важно сначала поговорить со своим врачом.

Более того, любая экстремальная диета, включая низкокалорийные очищающие средства, может привести к нездоровому пищевому поведению и нарушению взаимоотношений с едой.

здоровье
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