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Можно ли похудеть, не подсчитывая калории: эксперт дал ответ

14 июня 2021, 11:22

Сокращение количества потребляемых калорий естественным образом поможет вам похудеть.

похудение, диета
Если вы хотите похудеть без учета калорий, хороший совет - включить в свой рацион больше овоще / Фото pixabay.com

Потеря веса - это простая математика - вам нужно избегать употребления большего количества калорий, чем вы сжигаете. В каждом продукте есть калории, вам просто нужно выбрать самые низкокалорийные продукты, чтобы похудеть.

Express.co.uk побеседовал с Сигне Сванфельдт, ученым-диетологом, ведущего мирового приложения по питанию, чтобы узнать, можно ли похудеть, не считая калорий.

Одна калория - это количество энергии, необходимое для того, чтобы поднять один грамм воды на один градус Цельсия.

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Она более известна благодаря энергии, содержащейся в пище, которую мы едим, и энергии, потребляемой нашим телом.

Сокращение количества потребляемых калорий естественным образом поможет вам похудеть, но можно ли похудеть, не отслеживая количество калорий?

Можно ли похудеть, не считая калорий?

Подсчет калорий не важен для похудения - вы все равно можете похудеть, не считая калорий.

Сигне сказала: "Внеся небольшие изменения в свой рацион, вы можете уменьшить количество калорий, не считая их".

Например, следующие советы помогут вам сократить потребление калорий:

  • включать больше овощей в свои блюда
  • переход на цельнозерновые варианты
  • замена безалкогольных напитков на воду
  • есть меньше насыщенных жиров, включая масло и сливки
  • употребление менее бедных питательными веществами, высококалорийных продуктов, богатых сахаром, таких как сладости, печенье и мороженое

Сбалансированная и разнообразная диета, богатая овощами, фруктами, нежирным белком, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, не только помогает похудеть, но и является ключом к вашему общему благополучию.

Сигне сказала: "Если вы хотите похудеть без учета калорий, хороший совет - включить в свой рацион больше овощей и цельнозерновых продуктов. Овощи богаты питательными веществами и мало калорийны, что означает, что вы можете съесть большое количество, не получая при этом много калорий.

"Цельнозерновые продукты богаты пищевыми волокнами, благодаря которым вы дольше чувствуете сытость, а также полезны для пищеварения".

Потеря веса - это довольно просто, если подумать, вам просто нужно сжечь больше калорий, чем вы едите.

Вам не нужно тренироваться, чтобы сжигать калории, ваше тело сжигает калории, чтобы выполнять основные повседневные действия и функции.

Сигне объяснила: "Вашему телу постоянно нужна энергия для основных функций организма, таких как дыхание, а также для сердца, мозга, легких и тканей.

"Количество энергии, необходимое для выполнения этих основных функций, называется базовой скоростью метаболизма (BMR), и количество зависит от переменных, включая пол, возраст, вес и рост. Помимо BMR, вы также сжигаете энергию, выполняя повседневные задачи, такие как работа, ходьба и упражнения. Все это тоже сжигает энергию.

"Если вы потребляете столько энергии, сколько сжигает ваше тело, вы сохраните вес. Если вы потребляете больше энергии, чем сжигает ваше тело в течение определенного периода времени, вы набираете вес - и точно так же, если вы едите меньше энергии, чем сжигает ваше тело, вы худеете".

Чтобы узнать, сколько энергии вам нужно съесть, чтобы похудеть, вам нужно знать, сколько энергии нужно вашему телу ежедневно.

Сигне сказала, что рекомендуется иметь стабильный и здоровый темп похудения, при дефиците около 500 калорий.

"Итак, если вам нужно 2500 калорий для поддержания веса, подходящая потеря веса составит около 2000 калорий в день".

Если подсчет калорий кажется слишком хлопотным, вы можете использовать интеллектуальный инструмент отслеживания.

Тем, кто хочет похудеть, эксперт также советует более осознанно питаться и прислушиваться к своему телу.

Она сказала: "Наши тела - прекрасные создания, и они подают нам сигналы, когда нам нужно есть, а когда мы сыты - и должны прекратить есть. Чтобы лучше осознавать эти сигналы, нам нужно обращать внимание на свое тело и быть более внимательными во время еды.

"Вот несколько советов по осознанному питанию: ешьте медленно, правильно пережевывайте пищу, не ешьте перед экранами и всегда садитесь во время еды".

Если вы чувствуете, что подсчет калорий раздражает вас, не делайте этого.

Сигне сказала: "Если вы чувствуете, что у вас сложные отношения с едой, вам следует обратиться к своему терапевту за дополнительной помощью".

здоровье
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