Можно ли умереть от белой горячки: врач дал ответ

Алкоголь подавляет нервную систему/ Tv.ua

Физическая зависимость от алкоголя возникает со временем в результате чрезмерного употребления алкоголя. Если вы зависимы от алкоголя, внезапное прекращение употребления алкоголя может вызвать опасные для жизни симптомы отмены.

Вот что вам нужно знать о причинах алкогольной абстиненции и о том, как медицинское наблюдение во время детоксикации может помочь кому-то безопасно выздороветь.

Что такое абстинентный синдром

Алкогольная абстиненция возникает, когда кто-то, кто становится физически зависимым от алкоголя после чрезмерного употребления, прекращает или сокращает свое употребление.

По словам Джозефа Вольпичелли, доктора медицины, владельца центра лечения наркозависимости Вольпичелли в Пенсильвании, со временем возникает физическая зависимость, поскольку организм учится компенсировать седативный эффект алкоголя.

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Алкоголь подавляет нервную систему. Он снижает активность нервных клеток, что приводит к ощущению седативного эффекта и может вызвать сонливость. Пьяные люди не успокаиваются, когда пьют алкоголь, потому что организм со временем компенсирует это снижение активности нервных клеток.

Но когда сильно пьющий снижает или прекращает употребление алкоголя, происходит восстановление активности нервных клеток, говорит Вольпичелли. Это то, что вызывает симптомы отмены алкоголя. По оценкам, 50% людей с алкогольной зависимостью испытают абстинентный синдром, если бросят пить. Наиболее частые симптомы от легкой до умеренной, например:

Учащенное сердцебиение

Потливость

Повышенное беспокойство и паника

Проблемы со сном

Дрожащие руки

Тошнота и рвота

Головные боли

Раздражительность

Да, от алкогольной абстиненции можно умереть, но это редко

У большинства людей отказ от алкоголя вызывает симптомы от легкой до умеренной, такие как головные боли, учащенное сердцебиение и повышенное беспокойство. По словам Вольпичелли, хотя они могут казаться ужасными, эти симптомы не опасны для жизни и обычно проходят через два-семь дней.

Однако у 5% людей абстиненция может вызвать алкогольный делирий - серьезный побочный эффект, который может привести к судорогам, галлюцинациям и спутанности сознания.

Судороги, испытываемые при белой горячке, могут привести к смерти. Смертность среди больных алкогольным делирием составляет от 5% до 25%, говорит Дивьянсу Патель, доктор медицины, психиатр из TeleMed2U, практики телемедицины.

Симптомы отмены алкоголя обычно начинаются в течение одного-трех дней после того, как кто-то последний раз выпил. Галлюцинации могут проявиться примерно через 24 часа, а следующие 24-48 часов являются самым высоким риском судорог и алкогольного делирия.

Как безопасно избавиться от алкоголя

По словам Пателя, отказ от алкоголя должен проходить под медицинским наблюдением, чтобы снизить риск осложнений. Некоторые лекарства могут безопасно и эффективно лечить симптомы отмены алкоголя и снижать риск смерти. Они включают:

Бензодиазепины.

Противосудорожные препараты: могут снизить аномальную активность мозга и снизить риск судорог.

По словам Пателя, лечение детоксикации обычно длится от трех до семи дней, и в течение этого времени врач также может контролировать ваши жизненно важные показатели и вмешиваться, если у вас поднимется температура или повысится артериальное давление.

Симптомы отмены алкоголя могут ухудшиться через несколько дней после последнего напитка, поэтому, даже если сначала вы чувствуете себя хорошо, лучше сразу же обратиться за медицинской помощью.

"Лучше всего обратиться за медицинской помощью при первых признаках абстиненции, чтобы предотвратить ее прогрессирование", - говорит Вольпичелли.

И даже до этого важно как можно раньше определить, есть ли у вас нездоровые отношения с алкоголем, чтобы избежать пагубных последствий зависимости, - говорит Вольпиелли.

Признаки того, что у вас проблемы с алкоголем или зависимость от алкоголя, включают:

Необходимость пить больше, чем когда-либо, чтобы испытать те же эффекты

Продолжать пить, даже если это вызывает у вас депрессию или тревогу

Вы пытались сократить употребление алкоголя или бросить его, но не смогли.

Выявление алкогольной зависимости на ранней стадии может помочь вам получить лечение, необходимое для безопасной детоксикации и избежания опасных симптомов отмены. После детоксикации лекарства и психологическая поддержка могут эффективно снизить тягу к алкоголю и вероятность рецидива зависимости.