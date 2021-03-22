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Можно ли умереть от эпилептического припадка: эксперты дали ответ

22 марта 2021, 20:49

Существует опасное состояние, которое может вызвать смерть.

Гинеколог_врач_кабинет
Эпилептические приступы можно контролировать / Pixabay

Хотя от припадка можно умереть, это случается очень редко. Смерть только в результате припадка без вторичных факторов, таких как падение или утопление, встречается еще реже.

Хотя смерть от припадка - это редкость, для человека с припадочным состоянием, таким как эпилепсия, по-прежнему разумно знать свое окружение и факторы риска.

Могут ли судороги привести к летальному исходу?

Судороги могут быть фатальными, но смерть от приступа - редкость. Эпилепсия - это группа состояний, при которых у людей случаются судороги. Однако у человека без эпилепсии также может быть припадок, пишет Medical News Today.

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Многие случаи смерти от приступов вызваны внешними факторами, такими как утопление, падение или удушение, которые происходят во время приступа.

Внезапная необъяснимая смерть при эпилепсии (SUDEP) происходит, когда человек умирает во время или сразу после продолжительного приступа без какой-либо другой причины, кроме приступа.

SUDEP встречается редко и может произойти только у 1,16 из 1000 человек, страдающих эпилепсией.

Одно исследование говорит, что на SUDEP приходится около 7–17% смертей среди людей с эпилепсией. Исследователи отмечают, что зарегистрированное количество смертей может сильно различаться в разных исследованиях.

Как такое могло случиться?

Смерть от судорог, не классифицируемых как SUDEP, может быть вызвана целым рядом факторов, в том числе:

  • падение
  • вдыхание рвоты
  • утопление
  • сотрясения мозга, травмы головы или мозговое кровотечение
  • проблемы с дыханием

Хотя причина внезапной и необъяснимой смерти, или SUDEP, по определению неизвестна, существуют теории, позволяющие предположить, почему наступает смерть. Пауза в дыхании может привести к снижению содержания кислорода в мозгу или крови опасным для жизни образом.

Судорога может заблокировать дыхательные пути человека, что приведет к удушению.

Другие возможности сосредоточены вокруг сердца. Некоторые эксперты предполагают, что сердечная аритмия или остановка сердца могут привести к смерти при SUDEP. Возможно, SUDEP также может возникать из-за сочетания сердечных и дыхательных факторов.

Факторы риска для

Основной риск для SUDEP - частые, неконтролируемые и интенсивные судороги. SUDEP также чаще возникает при судорожных припадках, называемых тонико-клоническими припадками (ранее известных как Grand Mal), по сравнению с другими припадками.

Факторы риска для SUDEP включают:

  • если у человека начались судороги в молодом возрасте
  • много лет жизни с эпилепсией
  • пропущенное лекарство
  • употребление алкоголя
  • склонность к припадкам по ночам

Как снизить риск

Хотя многие риски находятся вне контроля человека, есть несколько вещей, которые человек с припадками может сделать, чтобы снизить вероятность смерти.

В частности, для SUDEP самое важное - обязательно принимать предписанные лекарства от судорог. Другие способы избежать SUDEP включают:

Избегайте известных триггеров судорожных припадков, например мигающих огней.

  • Отказ от употребления алкоголя.
  • Сон.
  • Понимание того, как контролировать приступы, когда они случаются.

Чтобы предотвратить травмы или смерть при всех судорогах, подумайте о внесении изменений, чтобы повысить безопасность окружающей среды вокруг человека, страдающего судорогами.

Если приступы становятся более серьезными, учащаются или изменяются каким-либо образом, человеку следует снова поговорить со своим врачом.

Если человек хочет прекратить прием противосудорожных препаратов, ему также следует проконсультироваться со своим врачом, чтобы обсудить преимущества и риски.

здоровье
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