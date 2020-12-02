Можно ли забеременеть сразу после месячных: факты и вероятность

Чем ближе к месячным у женщины происходит овуляция, тем выше ее шансы забеременеть сразу после менструации. / Pixabay

Теоретически можно забеременеть в любой момент менструального цикла, особенно если этот цикл часто нерегулярный. Это означает, что женщина может забеременеть до, во время или сразу после менструации.

В этой статье Главред расскажет, как можно забеременеть сразу после менструации, факторы, увеличивающие шансы, и как предотвратить незапланированную беременность.

Можно ли забеременеть сразу после менструации?

Чтобы это произошло, секс должен быть незадолго до овуляции, которая происходит, когда яичники выпускают яйцеклетку.

Чем ближе к месячным у женщины происходит овуляция, тем выше ее шансы забеременеть сразу после менструации. И чем ближе к овуляции женщина занимается сексом, особенно если она занимается сексом до овуляции, тем выше вероятность беременности.

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В исследовании 2019 года использовались данные о более чем 225000 менструаций из приложения для мониторинга фертильности. Исследование показало, что женщина может забеременеть, вступив в половой акт от 7 дней до овуляции и до 1 дня после овуляции.

У большинства женщин овуляция происходит ближе к середине менструального цикла, примерно к 14-му дню и почти всегда до 20-го дня.

День 1 менструального цикла всегда является первым днем ​​менструации, поэтому овуляция в среднем происходит примерно через 2 недели после начала менструации.

Для женщины, у которой время овуляции близко к среднему, можно было бы забеременеть, вступив в половую связь уже на 7-й день, сразу после менструации, а иногда и во время кровотечения.

Поэтому для людей, которые не хотят зачать ребенка, но хотят заняться сексом в это время, по-прежнему важно использовать противозачаточные средства.

Однако важно отметить, что забеременеть в это время маловероятно. Поэтому людям, пытающимся зачать ребенка, лучше заняться сексом за 12–14 дней до начала следующей менструации.

В исследовании 2019 года использовались данные из приложения для изучения фертильности для сравнения более 600000 менструальных циклов. Было обнаружено, что у женщин с очень короткими циклами овуляция обычно происходит примерно на 10-й день. Однако важно отметить, что исследование проводилось в группе из примерно 600 000 человек, и этот конкретный эффект наблюдался менее чем в 1% случаев.

Женщина с коротким циклом, которая занималась сексом в дни, предшествующие моменту овуляции, теоретически может забеременеть уже через 3 дня после начала менструации.

Факторы, повышающие вероятность

Кто угодно может забеременеть сразу после менструации.

В статье 2018 года было обнаружено, что цикл здорового человека может варьироваться до 9 дней в году. Следовательно, даже тот, кто обычно овулирует примерно на 17 или 18 день, может иногда овулировать намного раньше.

Вероятность беременности во время или сразу после менструации повышается, если:

женщина часто занимаются незащищенным сексом

у нее очень короткий или нерегулярный менструальный цикл

она старше 40 лет и приближаются к менопаузе

Исследование 2002 года показало, что у женщин в возрасте 40–45 лет овуляция происходила немного раньше, чем у более молодых женщин.

Шансы забеременеть

Шансы забеременеть варьируются от человека к человеку и от цикла к циклу.

В среднем шансы 30-летней женщины забеременеть составляют около 20% за цикл при условии, что она занимается незащищенным сексом.

К 40 годам этот показатель в среднем составляет менее 5%. Однако индивидуальная фертильность сильно различается, поэтому некоторые 40-летние могут быть значительно более фертильными, чем некоторые 25-летние.

Шансы забеременеть также зависят от того, когда женщина занимается сексом по сравнению с овуляцией. Исследование людей, которые пытались забеременеть, с помощью приложений показало, что средние шансы на беременность были следующими:

Время секса относительно овуляции Средняя вероятность беременности 7 дней до овуляции 3% 6 дней до овуляции 6% 5 дней до овуляции 9% 4 дня до овуляции 18% 3 дня до овуляции 27% 2 дня до овуляции 33% 1 день до овуляции 42% День овуляции 20% День после овуляции 8%

Таким образом, не следует полагаться на срок месячных, чтобы решить, заниматься ли им сексом.

Самый важный фактор - овуляция. Точка указывает на начало нового цикла, но мало говорит о том, когда может произойти овуляция.

Как предотвратить беременность

Самая эффективная стратегия предотвращения беременности - воздержание от секса. Сексуально активные люди, которые не хотят забеременеть, должны использовать противозачаточные средства, такие как презервативы или противозачаточные средства.

Использование двух методов может обеспечить дополнительную защиту, например, когда пара использует как гормональные противозачаточные средства, так и презервативы.

Некоторые методы мониторинга фертильности помогают определить окно фертильности и избежать секса или использовать противозачаточные средства в это время.

Эти методы более эффективны, если у женщины регулярные месячные. Некоторые стратегии мониторинга фертильности включают:

График базальной температуры тела: утренняя температура тела обычно повышается вскоре после овуляции.

Использование предикторов овуляции: эти тесты обычно дают положительный результат за день или два до овуляции, но можно получить положительный результат и без овуляции.

Поиск фертильной цервикальной жидкости: густая цервикальная жидкость со структурой, похожей на сырые яичные белки, указывает на приближение овуляции.

Проверка положения и текстуры шейки матки: некоторые женщины обнаруживают, что положение и текстура шейки матки меняются на протяжении всего цикла.

Ранние симптомы беременности

Самый надежный симптом беременности - это задержка менструации с последующим положительным результатом теста на беременность.

У многих беременных нет симптомов на ранних сроках беременности, точно так же, как у многих небеременных людей наблюдаются такие симптомы, как тошнота и рвота.

Некоторые потенциальные симптомы беременности на ранних сроках включают:

тошнота

рвота

головокружение

усталость

отвращение к определенным продуктам и запахам

боль в груди

более частое мочеиспускание

Когда говорить с врачом

Врач или акушерка могут сделать тест на беременность, проверить нормальное развитие плода и проконсультировать по вопросам здоровья на ранних сроках беременности.

Поставщик медицинских услуг также может помочь обсудить варианты ведения пациента при нежелательной беременности.

Беременность не является экстренной ситуацией, и можно безопасно подождать несколько недель, чтобы поговорить с врачом, если только пациент не хочет контролировать уровень ХГЧ или у нее есть вопросы о здоровье, связанные с беременностью.

Позвоните поставщику медицинских услуг, если у вас: