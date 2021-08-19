Можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных - ответ ученых

На сегодня ни одна вакцина против коронавируса "не эффективна на 100%" / Фото Униан

Если вакцинированный от коронавируса человек заразится штаммом Дельта, то он вряд ли сможет инфицировать им кого-то еще. По крайней мере, так считает эксперт по инфекционным заболеваниям Моника Ганди, которая работает в Калифорнийском университете в штате Сан-Франциско в США.

По ее словам, точно ученые не знают, насколько вероятно, что человек, получивший прививки, заразится Дельтой и передаст ли он штамм другому – вакцинированному или нет.

"Но простые микробиологические принципы указывают на то, что это, вероятно, очень низкий риск", – цитирует врача издание Bloomberg.

Ганди добавила, что на сегодня ни одна вакцина против коронавируса "не эффективна на 100%". При этом иммунизацию от COVID-19 нужно пройти всем. По ее словам, чем меньше людей будут подвержены заражению, тем меньше вероятность распространения вируса.

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Как сообщал Главред, ранее американские СМИ со ссылкой на ученых писали, что штамм Дельта, признанный одним из самых опасных из-за своих мутаций, передается среди вакцинированных так же легко, как и среди других людей. Кроме того, этот штамм вируса, вероятно, чаще приводит к осложнениям. Отмечалось, что штамм Дельта является более заразным, чем лихорадка Эбола, простуда, сезонный грипп, оспа и коронавирус SARS-CoV.

Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на 13 августа, на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев заболевания Дельта-штаммом коронавируса. То есть общее количество эпизодов возросло вдвое.

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

В Одесской области в детском лагере Молодая гвардия, где была зафиксирована вспышка коронавируса, у 30 детей и 3 воспитателей подтвердился Дельта-штамм коронавируса.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.