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Можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных - ответ ученых

19 августа 2021, 04:01
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На сегодня ни одна вакцина против коронавируса "не эффективна на 100%". При этом иммунизацию от COVID-19 нужно пройти всем.

Вакцинация
На сегодня ни одна вакцина против коронавируса "не эффективна на 100%" / Фото Униан

Если вакцинированный от коронавируса человек заразится штаммом Дельта, то он вряд ли сможет инфицировать им кого-то еще. По крайней мере, так считает эксперт по инфекционным заболеваниям Моника Ганди, которая работает в Калифорнийском университете в штате Сан-Франциско в США.

По ее словам, точно ученые не знают, насколько вероятно, что человек, получивший прививки, заразится Дельтой и передаст ли он штамм другому – вакцинированному или нет.

"Но простые микробиологические принципы указывают на то, что это, вероятно, очень низкий риск", – цитирует врача издание Bloomberg.

Ганди добавила, что на сегодня ни одна вакцина против коронавируса "не эффективна на 100%". При этом иммунизацию от COVID-19 нужно пройти всем. По ее словам, чем меньше людей будут подвержены заражению, тем меньше вероятность распространения вируса.

Читайте такжеВрач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса ДельтаВрач отметила, что уже доказано: вакцины очень хорошо предотвращают тяжелые случаи заболевания. Но потребуются дополнительные исследования, чтобы получить более четкое представление о том, насколько легко вакцинированным людям заразиться и передать коронавирус.

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Как сообщал Главред, ранее американские СМИ со ссылкой на ученых писали, что штамм Дельта, признанный одним из самых опасных из-за своих мутаций, передается среди вакцинированных так же легко, как и среди других людей. Кроме того, этот штамм вируса, вероятно, чаще приводит к осложнениям. Отмечалось, что штамм Дельта является более заразным, чем лихорадка Эбола, простуда, сезонный грипп, оспа и коронавирус SARS-CoV.

Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на 13 августа, на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев заболевания Дельта-штаммом коронавируса. То есть общее количество эпизодов возросло вдвое.

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

В Одесской области в детском лагере Молодая гвардия, где была зафиксирована вспышка коронавируса, у 30 детей и 3 воспитателей подтвердился Дельта-штамм коронавируса.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

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