Можно ли заразиться ВИЧ во время орального секса: врач рассказал, что происходит

ВИЧ не размножается вне человека-хозяина и не может передаваться через слюну, слезы или пот. / svit24.net

Хотя 38 миллионов человек живут с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), все еще существует стигма и много дезинформации о том, как он распространяется. ВИЧ передается при контакте с жидкостями организма ВИЧ-инфицированного человека.

К ним относятся кровь, вагинальные жидкости, сперма и предсеменная жидкость, ректальные жидкости и грудное молоко.

Передача происходит, когда ВИЧ из жидкостей попадает в кровоток через открытые порезы или раны, путем прямой инъекции или при контакте со слизистой оболочкой рта, влагалища, кончика полового члена или прямой кишки. Также происходит передача от матери ребенку.

ВИЧ не размножается вне человека-хозяина и не может передаваться через слюну, слезы или пот.

"Распространенное заблуждение, что совместное использование посуды, рукопожатие или объятия могут передать ВИЧ", - говорит Энн М. Нейлан, доктор медицины, магистр здравоохранения, врач-инфекционист Массачусетской больницы общего профиля.

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Обычно маловероятно, что вы заразитесь ВИЧ от орального секса. Однако есть некоторые обстоятельства, при которых это могло произойти, хотя и редко. В этой статье будет обсуждаться вероятность заражения ВИЧ при оральном сексе и как избежать заражения или передачи.

Какова вероятность заражения ВИЧ от орального секса?

Оральный секс - это стимуляция пениса партнера (фелляция), влагалища (куннилингус) или ануса (анилингус) ртом, губами или языком. "Вероятность заражения ВИЧ при оральном сексе намного ниже, чем при вагинальном или анальном сексе", - говорит Нейлан. Риск настолько низок, что ученые не установили убедительных статистических данных, но исследование 1999 года оценивает риск в 0,04% среди половых партнеров-мужчин.

Слюна содержит ингибиторы секреторных лейкоцитарных протеаз, которые инактивируют вирус. Из-за этого ингибитора ВИЧ вирус размножается меньше, чем в клетках крови.

Несмотря на низкий риск, незащищенный оральный секс по-прежнему сопряжен с риском передачи ВИЧ, а также инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). "Защита от ВИЧ не означает защиту от всех инфекций, передаваемых половым путем", - говорит Нейлан.

Человек без ВИЧ может заразиться вирусом, если будет заниматься оральным сексом любого типа с партнером с ВИЧ или от него. Некоторые факторы риска повышают вероятность заражения ВИЧ при оральном сексе, в том числе:

Язвы во рту, влагалище или половом члене

Кариес или заболевание десен

Недавние стоматологические работы

ИППП, такие как гонорея и хламидиоз

Оральный контакт с менструальной кровью

Риск заражения ВИЧ от орального секса может быть минимальным, но все же важно знать, как избежать заражения и передачи вируса.

Как можно предотвратить заражение ВИЧ во время орального секса?

Использование стоматологических прокладок, мужских и женских презервативов во время орального секса снижает вероятность заражения ВИЧ, но вы должны использовать их правильно, - говорит Нейлан. Воздержание от орального секса при наличии факторов риска и отказ от семенной или вагинальной жидкости во рту также снижает риск, но не устраняет его полностью.

Такие ИППП, как гонорея или сифилис, могут вызывать язвы на слизистой оболочке, увеличивая вероятность заражения или передачи ВИЧ, поэтому регулярно проходите тестирование и обращайтесь за лечением, если необходимо.

"Тестирование вас и вашего партнера на ВИЧ и другие инфекции, передаваемые половым путем, также снижает риск. Многие люди с инфекциями, передаваемыми половым путем, не знают, что у них они есть, потому что у них часто нет симптомов", - говорит Нейлан.

Для долговременной профилактики заражения ВИЧ принимайте доконтактную профилактику (ПрЭП), хотя это необходимо только в обстоятельствах, когда риск передачи ВИЧ высок). Это высокоэффективный рецептурный препарат, который снижает риск заражения ВИЧ, но его эффективность зависит от строгого соблюдения и постоянного использования. Единственными одобренными FDA препаратами для использования PrEP являются Truvada и Descovy.

Как избежать передачи ВИЧ партнеру?

Для человека, живущего с ВИЧ, лучший способ предотвратить его передачу другим - это принять антиретровирусную терапию (АРТ). Лекарство снижает количество частиц ВИЧ в крови до такой степени, что тест больше не может их обнаружить, что известно как наличие неопределяемой вирусной нагрузки. АРТ предотвращает размножение ВИЧ и делает его более управляемым заболеванием.

"Человек с ВИЧ, принимающий лекарства и находящийся в подавленном вирусом состоянии, не передаст ВИЧ половым партнерам", - говорит Нейлан. Взять под контроль вирус можно в течение шести месяцев. При правильном лечении люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и здоровую жизнь.

По словам Нейлан, существует множество одобренных FDA антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ. Некоторые из наиболее распространенных побочных эффектов - тошнота, диарея и усталость, но они индивидуальны для каждого человека. Вот виды лекарств от ВИЧ, снижающих вирусную нагрузку:

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ). Лекарства блокируют действие обратной транскриптазы, фермента, который необходим ВИЧ для репликации.

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) - ННИОТ действуют на тот же фермент, что и НИОТ, но действуют по-разному.

Ингибиторы интегразы - ВИЧ отправляет свой генетический материал в клетки-мишени через фермент, называемый интегразой.

Ингибиторы протеазы (ИП). Фермент протеаза необходим для репликации ВИЧ. Некоторым людям назначают комбинации препаратов из нескольких классов, которые требуют от них приема более одного препарата.

Другие типы лекарств от ВИЧ не ингибируют определенные ферменты, а вместо этого препятствуют способности вируса инфицировать клетки иммунной системы.