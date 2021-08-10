Можно спутать с сезонной аллергией: врач назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта

Симптомы коронавируса Дельта можно спутать с сезонной аллергией / Фото Reuters

Украину начал атаковать индийский штамм коронавируса, известный как Дельта. Его признаки отличаются от широко известных симптомов исходного штамма COVID-19. В частности, их можно легко спутать с сезонной аллергией, заявил врач из штата Луизиана в США Джо Кантер.

По его словам, определить заражение штаммом Дельта можно и по классическим симптомам - это кашель, одышка и лихорадка, а вот другие симптомы, например, чихание, можно ошибочно принять за простуду или даже просто аллергию, пишет The Sun.

"У вас могут быть относительно легкие симптомы, которые вы можете легко спутать с аллергией или чем-то, чем вы заразились от своего ребенка, который находится в детском саду, и так далее", – сказал врач.

Кантер посоветовал обследоваться и ограничить контакты с другими людьми, если проявляются какие-либо симптомы коронавируса: боль в горле, насморк, заложенность носовых пазух и так далее.

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"Данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с людьми без прививки", – добавил медик.

Штамм коронавируса Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

Зафиксирована отрицательная статистика касательно распространения индийского штамма коронавируса Дельта во Львовской области. В регионе в воскресенье, 8 августа, подтвердили семь новых случаев заражения данным вариантом инфекции.

В Тернопольской области уже зафиксированы 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса Дельта. Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.

Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.