Мутная моча: пять серьезных причин и что делать дальше

Ваши почки отфильтровывают все отходы из крови.
Мутная моча может быть вызвана множеством различных состояний и не обязательно требует госпитализации. Но если это сопровождается необъяснимой болью или кровью, вам следует как можно скорее попытаться выяснить первопричину.
Моча представляет собой смесь избытка воды и продуктов жизнедеятельности организма.
Ваши почки отфильтровывают все отходы из крови, и в сочетании с водой они попадают в мочевой пузырь, готовые к изгнанию.
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В среднем мочевой пузырь может удерживать до двух чашек мочи в течение от двух до пяти часов.
Но различные заболевания могут иметь длительное влияние на вашу мочу, включая изменение ее цвета с бледно-желтого на мутно-серый.
Обезвоживание
Если вы пьете недостаточно жидкости, это может привести к появлению мутной мочи.
Согласно медицинскому сайту Healthline, мутная моча, которая также довольно темная, обычно является хорошим признаком обезвоживания.
У очень старых или очень молодых людей, скорее всего, будет разноцветная моча, если они обезвожены.
Сильное обезвоживание также может привести к другим симптомам, включая сухость глаз и головокружение.
Инфекция мочевыводящих путей
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) - одна из наиболее частых причин помутнения мочи.
Изменение цвета обычно сопровождается неприятным запахом при мочеиспускании.
Мутный вид может быть вызван избытком гноя или крови в мочевыводящих путях.
Это может быть даже вызвано скоплением лейкоцитов, когда организм пытается бороться с инфекцией.
Камни в почках
Камнями в почках называют отложения минералов в почках.
Более крупные камни могут заблокировать мочевыводящие пути и впоследствии вызвать инфекцию.
Любой гной, попавший в мочу, может сделать ее мутной.
Камни в почках также могут вызвать боль чуть ниже ребер, а также в пояснице.
Смена диеты
Простое употребление определенных продуктов может повлиять на цвет вашей мочи.
Например, добавление слишком большого количества витамина D в ваш рацион может привести к мутной моче.
Сахарный диабет
Иногда мутная моча может быть вызвана высоким уровнем сахара в крови.
Скорее всего, это вызвано диабетом, если он сопровождается необъяснимой усталостью, сильной жаждой и выделением большего количества мочи, чем обычно.