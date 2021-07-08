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Мутная моча: пять серьезных причин и что делать дальше

8 июля 2021, 22:26

Ваши почки отфильтровывают все отходы из крови.

Женский туалет
Моча представляет собой смесь избытка воды и продуктов жизнедеятельности организма. / УНИАН

Мутная моча может быть вызвана множеством различных состояний и не обязательно требует госпитализации. Но если это сопровождается необъяснимой болью или кровью, вам следует как можно скорее попытаться выяснить первопричину.

Моча представляет собой смесь избытка воды и продуктов жизнедеятельности организма.

Ваши почки отфильтровывают все отходы из крови, и в сочетании с водой они попадают в мочевой пузырь, готовые к изгнанию.

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В среднем мочевой пузырь может удерживать до двух чашек мочи в течение от двух до пяти часов.

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Но различные заболевания могут иметь длительное влияние на вашу мочу, включая изменение ее цвета с бледно-желтого на мутно-серый.

Обезвоживание

Если вы пьете недостаточно жидкости, это может привести к появлению мутной мочи.

Согласно медицинскому сайту Healthline, мутная моча, которая также довольно темная, обычно является хорошим признаком обезвоживания.

У очень старых или очень молодых людей, скорее всего, будет разноцветная моча, если они обезвожены.

Сильное обезвоживание также может привести к другим симптомам, включая сухость глаз и головокружение.

Инфекция мочевыводящих путей

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) - одна из наиболее частых причин помутнения мочи.

Изменение цвета обычно сопровождается неприятным запахом при мочеиспускании.

Мутный вид может быть вызван избытком гноя или крови в мочевыводящих путях.

Это может быть даже вызвано скоплением лейкоцитов, когда организм пытается бороться с инфекцией.

Камни в почках

Камнями в почках называют отложения минералов в почках.

Более крупные камни могут заблокировать мочевыводящие пути и впоследствии вызвать инфекцию.

Любой гной, попавший в мочу, может сделать ее мутной.

Камни в почках также могут вызвать боль чуть ниже ребер, а также в пояснице.

Смена диеты

Простое употребление определенных продуктов может повлиять на цвет вашей мочи.

Например, добавление слишком большого количества витамина D в ваш рацион может привести к мутной моче.

Сахарный диабет

Иногда мутная моча может быть вызвана высоким уровнем сахара в крови.

Скорее всего, это вызвано диабетом, если он сопровождается необъяснимой усталостью, сильной жаждой и выделением большего количества мочи, чем обычно.

здоровье
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