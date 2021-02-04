Мужчина не хочет секса: причины и лечение

Вот несколько потенциальных причин низкого либидо у мужчин. / ONsalus

Низкое либидо означает снижение интереса к сексуальной активности. Время от времени теряется интерес к сексу, а уровень либидо меняется в зависимости от жизни. Также нормально, что ваши интересы иногда не совпадают с интересами вашего партнера.

Однако низкое либидо в течение длительного периода времени может вызывать беспокойство у некоторых людей. Иногда это может быть признаком основного состояния здоровья.

Вот несколько потенциальных причин низкого либидо у мужчин.

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Низкий тестостерон

Тестостерон - важный мужской гормон. У мужчин он в основном вырабатывается в яичках.

Тестостерон отвечает за наращивание мышц и костной массы, а также за стимуляцию производства спермы. Ваш уровень тестостерона также влияет на ваше сексуальное влечение.

Нормальный уровень тестостерона может быть разным. Однако считается, что у взрослых мужчин низкий уровень тестостерона или низкий тестостерон, когда их уровень падает ниже 300 нанограммов на децилитр (нг / дл), в соответствии с рекомендациями Американской урологической ассоциации (AUA).

Когда уровень тестостерона снижается, уменьшается и желание секса.

Снижение тестостерона - нормальная часть старения. Однако резкое падение тестостерона может привести к снижению либидо.

Поговорите со своим врачом, если считаете, что это может быть проблемой для вас. Возможно, вы сможете принимать добавки или гели, чтобы повысить уровень тестостерона.

Лекарства

Прием определенных лекарств может снизить уровень тестостерона, что, в свою очередь, может привести к снижению либидо.

Например, лекарства от артериального давления, такие как ингибиторы АПФ и бета-адреноблокаторы, могут предотвратить эякуляцию и эрекцию.

Другие лекарства, которые могут снизить уровень тестостерона, включают:

химиотерапия или лучевая терапия рака

гормоны, используемые для лечения рака простаты

кортикостероиды

опиоидные болеутоляющие, такие как морфин и оксикодон

противогрибковое лекарство под названием кетоконазолциметидин (тагамет), который используется при изжоге и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)

анаболические стероиды, которые могут использоваться спортсменами для увеличения мышечной массы

некоторые антидепрессанты

Если вы испытываете последствия низкого уровня тестостерона, обратитесь к врачу. Они могут посоветовать вам сменить лекарство.

Синдром беспокойных ног (СБН)

Синдром беспокойных ног (СБН) - это неконтролируемое желание пошевелить ногами. Исследование показало, что мужчины с СБН имеют более высокий риск развития эректильной дисфункции (ЭД), чем мужчины без СБН. ЭД возникает, когда мужчина не может иметь или поддерживать эрекцию.

В ходе исследования исследователи обнаружили, что у мужчин, у которых было СБН не менее пяти раз в месяц, вероятность развития ЭД была примерно на 50 процентов выше, чем у мужчин без СБН.

Кроме того, мужчины, у которых были эпизоды СБН чаще, были даже более склонны к импотенции.

Депрессия

Депрессия меняет все стороны жизни человека. Люди, страдающие депрессией, испытывают снижение или полное отсутствие интереса к занятиям, которые когда-то считались приятными, включая секс.

Низкое либидо также является побочным эффектом некоторых антидепрессантов.

Поговорите со своим врачом, если вы принимаете антидепрессанты и у вас низкое либидо. Они могут устранить ваши побочные эффекты, изменив дозу или предложив вам перейти на другое лекарство.

Хроническая болезнь

Когда вы плохо себя чувствуете из-за последствий хронического заболевания, например хронической боли, секс, скорее всего, занимает последнее место в вашем списке приоритетов.

Определенные заболевания, такие как рак, также могут снизить количество сперматозоидов.

Другие хронические заболевания, которые могут сказаться на вашем либидо, включают:

диабет 2 типа

ожирение

повышенное артериальное давление

высокий уровень холестерина

хроническая легочная, сердечная, почечная и печеночная недостаточность

Если вы страдаете хроническим заболеванием, поговорите со своим партнером о способах интимной близости в это время. Вы также можете обсудить свои проблемы с консультантом по вопросам брака или сексопатологом.

Проблемы со сном

Исследование, опубликованное в Журнале клинической медицины сна, показало, что у мужчин, не страдающих ожирением, с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС) уровень тестостерона ниже. В свою очередь, это приводит к снижению сексуальной активности и либидо.

В ходе исследования исследователи обнаружили, что почти у трети мужчин с тяжелым апноэ во сне также снижен уровень тестостерона.

В другом недавнем исследовании "Надежный источник" у молодых здоровых мужчин уровень тестостерона снизился на 10-15 процентов после недельного ограничения сна до пяти часов в сутки.

Исследователи обнаружили, что влияние ограничения сна на уровень тестостерона особенно заметно между 14:00 и 22:00 следующего дня.

Старение

Уровни тестостерона, связанные с либидо, максимальны, когда мужчины находятся в позднем подростковом возрасте.

В старшем возрасте для достижения оргазма, эякуляции и возбуждения может потребоваться больше времени. Вы реакции могут быть не такими сложными, и ваш пенис может занять больше времени, чтобы стать эрегированным.

Однако доступны лекарства, которые могут помочь в лечении этих проблем.

Стресс

Если вас отвлекают ситуации или периоды высокого давления, сексуальное желание может уменьшиться. Это потому, что стресс может нарушить уровень гормонов. Ваши артерии могут сужаться во время стресса. Это сужение ограничивает кровоток и потенциально вызывает ЭД.

Одно исследование, опубликованное в журнале Scientific Research and Essays, подтвердило мнение о том, что стресс оказывает прямое влияние на сексуальные проблемы как у мужчин, так и у женщин.

Другое исследование ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) показало, что стрессовое расстройство увеличивает риск сексуальной дисфункции более чем в три раза.

Стресса избежать сложно. Проблемы в отношениях, развод, смерть любимого человека, финансовые проблемы, рождение ребенка или загруженная рабочая среда - это лишь некоторые из жизненных событий, которые могут сильно повлиять на желание секса.

Могут помочь методы управления стрессом, такие как дыхательные упражнения, медитация и беседа с терапевтом.

В одном исследовании, например, мужчины, которым впервые был поставлен диагноз ЭД, показали значительное улучшение показателей эректильной функции после участия в 8-недельной программе управления стрессом.

Низкая самооценка

Самоуважение определяется как общее мнение человека о самом себе. Низкая самооценка и плохой образ тела могут сказаться на вашем эмоциональном здоровье и благополучии.

Если вы чувствуете себя непривлекательным или нежелательным, это, скорее всего, помешает сексуальным контактам. Если вам не нравится то, что вы видите в зеркале, это может даже заставить вас вообще отказаться от секса.

Низкая самооценка также может вызывать беспокойство по поводу сексуальной активности, что может привести к проблемам с ЭД и снижению сексуального влечения.

Со временем проблемы с самооценкой могут привести к более серьезным проблемам с психическим здоровьем, таким как депрессия, беспокойство, злоупотребление наркотиками или алкоголем - все это связано с низким либидо.

Слишком мало (или слишком много) упражнений

Слишком мало или слишком много упражнений также может быть причиной низкого полового влечения у мужчин.

Слишком мало упражнений (или их полное отсутствие) может привести к ряду проблем со здоровьем, которые могут повлиять на сексуальное желание и возбуждение.

Регулярные упражнения могут снизить риск хронических состояний, таких как ожирение, высокое кровяное давление и диабет 2 типа, все из которых связаны с низким либидо. Известно, что умеренные упражнения снижают уровень кортизола в ночное время и снимают стресс, что может помочь увеличить половое влечение.

С другой стороны, было доказано, что чрезмерные упражнения влияют на сексуальное здоровье. В одном исследовании более высокие уровни хронических интенсивных и длительных тренировок на выносливость на регулярной основе были тесно связаны со снижением показателей либидо у мужчин.

Алкоголь

Употребление сильного алкоголя или более 14 смешанных напитков в неделю также связано со снижением выработки тестостерона. В течение длительного периода времени чрезмерное употребление алкоголя может снизить сексуальное влечение.

Клиника Кливленда рекомендует мужчинам, регулярно потребляющим более трех или более алкогольных напитков, подумать о том, чтобы пить меньше. Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что средний взрослый мужчина должен употреблять два или меньше алкогольных напитков в день; Более того, это может привести к долговременному ухудшению здоровья.

Употребление наркотиков

Помимо алкоголя, употребление табака, марихуаны и запрещенных наркотиков, таких как опиаты, также связано с уменьшением выработки тестостерона. Это может привести к отсутствию полового влечения.

Также было обнаружено, что курение оказывает негативное влияние на выработку и движение сперматозоидов.