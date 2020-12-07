Мужчинам, перенесшим COVID-19, грозит опасная патология

Мужчины могут столкнуться с опасной проблемой / infosmi.net

Мужчины, которые переболели, могут страдать от долгосрочных последствий для здоровья от вируса, в частности, от эректильной дисфункции.

Об этом заявила эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Дена Грейсон, пишет DailyMail. По ее словам, это связано с тем, что новый коронавирус может вызывать проблемы в сосудистой сети.

"Дело не только в том, что этот вирус может убить вас, но и в том, что он может вызвать долгосрочные, пожизненные, потенциально, осложнения", – сказала она.

Несмотря на то, что большинство людей благополучно выздоравливают от COVID-19, со временем у них могут обнаружиться "долгосрочные негативные последствия инфекции". В том числе, и неврологические осложнения, подчеркнула Грейсон.

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