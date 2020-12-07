Мужчинам, перенесшим COVID-19, грозит опасная патология

Опасный недуг запросто может вызвать серьезные осложнения.
Мужчины, которые переболели, могут страдать от долгосрочных последствий для здоровья от вируса, в частности, от эректильной дисфункции.
Об этом заявила эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Дена Грейсон, пишет DailyMail. По ее словам, это связано с тем, что новый коронавирус может вызывать проблемы в сосудистой сети.
"Дело не только в том, что этот вирус может убить вас, но и в том, что он может вызвать долгосрочные, пожизненные, потенциально, осложнения", – сказала она.
Несмотря на то, что большинство людей благополучно выздоравливают от COVID-19, со временем у них могут обнаружиться "долгосрочные негативные последствия инфекции". В том числе, и неврологические осложнения, подчеркнула Грейсон.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
Автор: Екатерина Трохимчук