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"Мужчины должны быть внимательны": врач обратил внимание на опасность популярного напитка

14 июня 2021, 20:10

Мужчины должны помнить об ингредиентах, содержащихся в любых формах добавок.

Мужчина, Женщина
Некоторые из этих продуктов содержат стероиды, которые могут влиять на уровень тестостерона / infosmi.net

Для многих людей протеиновые коктейли являются неотъемлемой частью фитнес-инструментов. Это потому, что белок необходим для наращивания и поддержания мышц, прочности костей и многих функций организма.

Порошковые формы белка часто принимают до или после тренировки. Однако такой прием протеина может представлять скрытый риск для здоровья, пишет Express.co.uk.

Мужчины должны помнить об ингредиентах, содержащихся в любых формах добавок для упражнений или протеиновых коктейлей", - предупреждает доктор Малини Уппал, медицинский директор GENNET City Fertility, лондонской клиники репродуктивной медицины.

По словам доктора Уппала, некоторые из этих продуктов содержат стероиды, которые могут влиять на уровень тестостерона в организме.

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Он предупредил, что это может иметь последствия для производства спермы и либидо.

Подрыв выработки спермы - дело рискованное, потому что это затрудняет зачатие.

Клиника Мэйо объясняет: "Слишком мало сперматозоидов при эякуляции может затруднить беременность, потому что для оплодотворения яйцеклетки доступно меньше кандидатов".

Чего еще следует избегать?

Есть и другие аспекты, связанные с тренировками в тренажерном зале, которые могут повлиять на фертильность.

"Регулярное поднятие тяжестей или чрезмерная езда на велосипеде могут повлиять на общее количество сперматозоидов, их качество и форму", - предупредил Уппал.

Как он объяснил, это связано с теплом, выделяемым при выполнении упражнений, и весом, оказываемым на яичко во время этих упражнений.

"Мужчинам, которые пытаются зачать ребенка, следует подумать о снижении веса, который они поднимают, или о частоте выполнения этого упражнения", - посоветовал Уппал.

Общие советы по поддержанию фертильности в рабочем состоянии

Стресс - неизбежная часть жизни, но контролировать уровень стресса жизненно важно по многим причинам.

"Стресс высвобождает в нашем организме гормон кортизола, который влияет как на нашу физиологию, так и на психологию. В репродуктивной науке кортизол может нарушить нормальные гормональные пути", - отметил врач.

У женщин, объяснил Уппал, это может остановить или задержать овуляцию и / или менструацию.

"Так что, если вы пытаетесь завести ребенка, яйцеклетка может не быть выпущена для оплодотворения", - предупредил он.

То, как вы справляетесь со стрессом, также может косвенно влиять на фертильность.

Уппал объяснил: "Наше эмоциональное здоровье нередко переплетается с питанием. Плохая диета, переедание или недоедание всегда могут повлиять на ваш менструальный цикл, вызвать анемию, гипергликемию (высокий уровень сахара в крови - диабет и предвестник сердечных заболеваний) и, следовательно, повлиять на фертильность".

Часто упор делается на лишний вес, однако чрезмерная потеря веса также может вызвать ановуляторные циклы (отсутствие овуляции), - пояснил он.

Он продолжил: "Увеличение или уменьшение веса также может повлиять на уверенность в себе, что может повлиять на физические отношения и либидо".

Фертильность не является точной наукой, и существует множество различных факторов, которые могут влиять на репродуктивную систему мужчин и женщин.

"Вышеуказанные факторы не являются исчерпывающими, и если вы испытываете трудности с зачатием или беспокоитесь о своей фертильности, вам следует проконсультироваться со специалистом по фертильности для получения дополнительных рекомендаций", - посоветовал д-р Уппал.

здоровье
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