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Мыло или дезинфектор против вирусов: врачи дали окончательный ответ

4 января 2021, 10:00

Дезинфицирующее средство для рук - практичный помощник, если у вас нет доступа к мылу.

мыть руки
Дезинфицирующее средство для рук - практичный помощник, если у вас нет доступа к мылу / Фото pixabay.com

Мыло для рук и дезинфицирующее средство для рук могут показаться взаимозаменяемыми, но они предназначены для разных обстоятельств.

Хотя дезинфицирующее средство полезно иметь под рукой, когда вы в пути, специалисты здравоохранения согласны с тем, что ничто не может сравниться с тщательным мытьем рук с обычным мылом и водой.

Чтобы узнать, как и когда использовать дезинфицирующее средство для рук и понять, почему эксперты предпочитают мыло и воду, Insider поговорил с Алексом Березовым, микробиологом и вице-президентом по научным коммуникациям Американского совета по науке и здоровью.

Эффективность дезинфицирующего средства для рук

Основным ингредиентом большинства дезинфицирующих средств для рук является изопропанол (медицинский спирт) или этанол (основной ингредиент алкогольных напитков). Спирты имеют долгую историю как эффективное дезинфицирующее средство против некоторых вирусов и бактерий, если в растворе содержится достаточно спирта.

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Дезинфицирующее средство для рук - практичный помощник, если у вас нет доступа к мылу и проточной воде. Но в целом дезинфицирующие средства не так эффективны, как мытье рук. Кроме того, у дезинфицирующих средств для рук может истечь срок годности, и для их правильной работы требуется надлежащая техника и усердие.

"Люди обычно не используют достаточное количество дезинфицирующего средства для рук и не распространяют его на руки настолько, насколько им следует", - говорит Березов.

Чтобы правильно использовать дезинфицирующее средство для рук, нанесите указанное количество, как указано на этикетке продукта, на ладонь одной руки и тщательно протрите дезинфицирующее средство обеими руками, пока они не станут сухими. CDC рекомендует, чтобы этот процесс, как и мытье рук, занимал 20 секунд.

Дезинфицирующее средство для рук эффективно убивает некоторые микробы, но не все. Вот некоторые микробы, от которых он не может вас защитить:

Криптоспоридиум. Паразитарная инфекция, вызывающая проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом.

Норовирус. Вирусная инфекция, которая может вызвать рвоту и диарею.

Clostridium difficile. Бактериальная инфекция, которая может вызвать расстройство кишечника и воспаление.

Что искать в дезинфицирующем средстве для рук

Дезинфицирующие средства на спиртовой основе должны содержать не менее 60 процентов спирта. Но любая концентрация от 60 до 95 процентов подойдет.

Концентрация алкоголя менее 60 процентов может уменьшить рост микробов, но не уничтожит их полностью. Поэтому остерегайтесь дезинфицирующих средств для рук со слишком низким содержанием спирта или дезинфицирующих средств для рук, в которых используются заменители алкоголя, которые не так эффективны.

Дезинфицирующее средство для рук вредно для вас?

Нет никаких доказательств того, что дезинфицирующие средства для рук вредны для вашего здоровья. Однако, если вы слишком много используете дезинфицирующее средство для рук, спирт может вызвать незначительное раздражение кожи.

"Использование слишком большого количества дезинфицирующего средства для рук высушивает руки, они могут потрескаться и кровоточить. Если у вас есть кожное заболевание, такое как экзема, это может усугубить его", - говорит Березов.

Дезинфицирующие средства на основе спирта также могут вызвать отравление спиртом, если проглотить более пары глотков, поэтому храните дезинфицирующее средство для рук в недоступном для детей месте.

Почему мыло и вода лучше дезинфицирующего средства для рук

Хотя использование дезинфицирующего средства для рук лучше, чем ничего, эксперты в области здравоохранения говорят, что мыло и вода - лучший способ соблюдать правила гигиены рук и защитить себя.

Дезинфицирующее средство для рук является дезинфицирующим средством и поэтому убивает микробы. Но он не делает ничего для физического удаления микробов с вашей кожи, как мыло и вода.

"Мыло - это моющее средство, поэтому оно становится пенистым и пузырящимся. Моющие средства растворяют воду и масло, поэтому они просто смывают микробы с ваших рук, как будто смывают жир с обеденной тарелки", - говорит Березов.

Мытье рук, хотя оно не убивает напрямую микробов, уменьшает количество микробов на ваших руках. Мыло и вода более эффективны, чем дезинфицирующие средства для рук, особенно если руки заметно жирные или грязные. Если после еды, занятий спортом у вас грязные и жирные руки, то дезинфицирующие средства для рук не так эффективны.

CDC рекомендует намочить руки проточной водой, закрыть кран и затем вымыть руки с мылом не менее 20 секунд. Если вы не моете руки хотя бы 20 секунд, это имеет огромное значение.

Использование мыла намного эффективнее, чем дезинфицирующее средство для рук, потому что мыло содержит поверхностно-активные вещества, которые выводят жир и микробы с кожи. Имейте в виду, что нет никакой разницы между использованием простого и "антибактериального" мыла, поскольку доказано, что они имеют одинаковую эффективность.

Намылившись с мылом, промойте руки под чистой проточной водой, а затем немедленно вытрите их чистым полотенцем. Поскольку микробы легче переносятся на влажные руки и от них, важно, чтобы вы вытирали руки сразу после их полоскания. Мыло и вода эффективно предотвратят распространение вирусов и бактерий, но не помогут против текущей инфекции. Однако мытье рук поможет предотвратить распространение болезни на других людей.

здоровье дезинфекция
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