Мышечная боль: когда она требует неотложной медицинской помощи

Боль в мышцах может быть симптомом заболевания / Flickr / Therapy nucaremi

Периодические боли в мышцах - это нормально, особенно если вы ведете активный образ жизни или только начинаете заниматься спортом.

Ваши болезненные мышцы могут быть вызваны чем-то другим, кроме напряжения и физической активности, однако любой из этих предупреждающих знаков указывает на необходимость немедленного обращения к врачу, пишет Express.co.uk.

Медицинские условия для мышечной боли могут включать:

Фибромиалгия, особенно если боли длятся более трех месяцев.

Синдром хронической усталости.

Миофасциальный болевой синдром, который вызывает воспаление в мышечной соединительной ткани, называемой фасцией.

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Инфекции, такие как грипп, полиомиелит или бактериальные инфекции.

Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка, дерматомиозит и полимиозит.

Использование определенных лекарств или препаратов, таких как статины, ингибиторы АПФ или кокаин.

Проблемы с щитовидной железой.

Гипокалиемия (низкий уровень калия).

Боль в мышцах от употребления статинов.

Одна из наиболее частых жалоб людей, принимающих статины, - мышечные боли, сообщает клиника Мэйо.

Сайт о здоровье продолжает: "Вы можете ощущать эту боль как болезненность, усталость или слабость в мышцах. Боль может быть как легким дискомфортом, так и достаточно сильной, чтобы затруднить вашу повседневную деятельность. Фактический риск развития мышечной боли в результате приема статинов составляет около пяти процентов или меньше по сравнению с приемом таблетки, не содержащей лекарств (плацебо).

Однако исследования показали, что почти 30 процентов людей перестали принимать таблетки из-за болей в мышцах, даже когда они принимали плацебо.

Джейсон Хуссейн из Hyperice объяснил, что такое мышечная боль, и сказал: Боль и скованность, которые мы чувствуем после тренировки, известны как отсроченное начало мышечной болезненности (DOMS), при которой в мышечных волокнах возникают микроскопические разрывы. Естественная реакция нашего организма на это - усиление воспаления, чтобы помочь восстановить повреждение. Любой человек может испытать DOMS от новичков до элитных спортсменов.

DOMS чаще всего встречается у тех, кто только начинает тренироваться, однако он может быть результатом начала новой программы упражнений или увеличения интенсивности или нагрузки на мышечные волокна - например, увеличения веса при приседании. "Использование вибрации и ударных технологий после тренировки - отличный способ удалить накопление молочной кислоты во время тренировки. Регулярное использование перкуссионных устройств может способствовать расслаблению мышечной ткани, увеличению кровотока и кровообращения, а также увеличению гибкости мышц. Мы рекомендуем три раза в день по 15 минут", - говорит он.

"Активное восстановление и поощрение сокращения мышц посредством повседневной активности могут помочь ускорить восстановление. Прогулки, легкое плавание или другие виды активности с малой ударной нагрузкой увеличивают сокращение мышц, что способствует усилению кровотока и уменьшению воспаления.

Лечение льдом также может помочь уменьшить воспаление в мышцах и лечить DOMS.

"При обработке участков с помощью компрессии льда наши кровеносные сосуды сужаются, затем, когда вы удаляете лед, они расширяются, что помогает вымывать продукты жизнедеятельности и усиливать кровоток, который несет кислород и питательные вещества для восстановления".

Признаки того, что вам необходимо обратиться к врачу в связи с мышечной болью, включают: