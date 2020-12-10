На 20% вероятнее: названа категория людей, которая умрет от первого инфаркта

Исследователи из Канады изучили 45 064 пациента из Канады. / eluniverso.com

Сердечные приступы возникают, когда артерия, снабжающая сердце кровью и кислородом, блокируется, обычно из-за накопления жировых бляшек, называемых холестерином.

По информации Express.co.uk. новое исследование пролило интересный свет на разницу между женщинами и мужчинами после их первого сердечного приступа, показав, что женщины на 20 процентов чаще умирают от первого сердечного приступа, чем мужчины.

Исследователи из Канады изучили 45 064 пациента из Канады, которые были госпитализированы после первого сердечного приступа, и обнаружили поразительные результаты.

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Исследователи наблюдали за этими пациентами в течение примерно шести лет после их первого сердечного приступа и обнаружили, что вероятность смерти женщин в первые пять лет после первого сердечного приступа на 20 процентов выше, чем у мужчин.

Команда обнаружила, что женщины в среднем получали худшее лечение, чем мужчины, с меньшим количеством операций, консультаций со специалистами и прописанными лекарствами.

В своем исследовании команда обнаружила, что развитие сердечной недостаточности после инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) или ИМпST - будь то в больнице после выписки - остается выше у женщин, чем у мужчин.

В частности, вероятность смерти женщин в больнице после ИМпST на 9,4% выше, а у мужчин - на 4,5% - по сравнению с 4,7% и 2,9% соответственно.

В среднем женщины в изучаемой когорте были чуть более чем на 10 лет старше мужчин, их средний возраст составлял 72 года по сравнению с 61 годом, и у них была более высокая вероятность наличия других проблем со здоровьем.

К ним относятся такие состояния, как фибрилляция предсердий, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и высокое кровяное давление.

"Определение того, когда и как женщины могут подвергаться более высокому риску сердечной недостаточности после сердечного приступа, может помочь поставщикам услуг разработать более эффективные подходы к профилактике", - сказал автор статьи и кардиолог Джастин Эзековиц из Университета Альберты.

Лучшее соблюдение принципов снижения уровня холестерина, контроля высокого кровяного давления, физических упражнений, здорового питания и отказа от курения в сочетании с осознанием этих проблем в более раннем возрасте спасет тысячи жизней.

"Существуют пробелы в диагностике, доступе, качестве лечения и последующем наблюдении для всех пациентов", - сказала кардиолог Падма Каул из Канадского института исследований в области здравоохранения.

Различные симптомы сердечного приступа у женщин

"Хотя мужчины и женщины могут испытывать давление в груди, которое ощущается как слон, сидящий поперек груди, женщины могут испытывать сердечный приступ без давления в груди", - сказала Ника Голдберг, медицинский директор Центра женского здоровья Джоан Х. Тиш при Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете.

Она добавила: "Вместо этого они могут испытывать одышку, давление или боль в нижней части грудной клетки или верхней части живота, головокружение, бред или обморок, давление в верхней части спины или сильную усталость. Женщины часто связывают симптомы с менее опасными для жизни состояниями, такими как кислотный рефлюкс, грипп или нормальное старение".

Снизить риск

По данным NHS, нездоровая диета с высоким содержанием жиров является абсолютным запретом.

Как объясняет орган, отвечающий за здоровье, диета с высоким содержанием жиров усугубит укрепление артерий и увеличит риск сердечного приступа.

Вместо этого вам следует стремиться придерживаться средиземноморской диеты с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Средиземноморская диета состоит из большего количества хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньшего количества мяса.