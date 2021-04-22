На какие симптомы рака люди чаще всего не обращают внимание - медики

На какие симптомы рака врачи чаще всего не обращают внимание/ IAEA Imagebank / Flickr

Западные медики назвали симптомы рака, которые люди чаще всего игнорируют. Об этом сообщает британский портал Daily Express.

Специалисты отмечают, что некоторые из самых распространенных симптомов онкологических заболеваний могут не вызывать недомогания, потому-то многие люди и не обращают на них внимания.

Врачи говорят, что трудности с глотанием могут быть признаком рака пищевода, отвисшие веки сигнализировать о раковой опухоли в легких, а охриплость сигнализировать о раке гортани.

Эксперты также добавили, что стоит обязательно обратиться за медицинской помощью в случае непреходящего вздутия живота. По их словам, за этим симптомом может скрываться рак яичников. В то же время темного-коричневая моча может быть признаком рака поджелудочной железы, а моча с красным оттенком — рака почек, мочевого пузыря или простаты.

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