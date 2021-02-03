На какую болезнь указывает хрипотца в голосе - ответ медиков

Хрипотца в голосе сигнализирует о болезни / Depositphotos

Изменение голоса в сторону хриплости может символизировать о возможном развитии онкологического заболевания в легких. Такую информацию опубликовал портал Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких.

Медики сообщают, что охриплость может быть вызвана опухолью рака легких, которая давит на гортанный нерв, расположенный в грудной клетке. Это и вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовых связок.

Рак легких ‒ злокачественное новообразование легкого, которое начинается в эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).

К основным причинам возникновения рака относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их действие запускает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого (бронхиальном эпителии). Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака.

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