На работе посидел – диабетом заболел: ученые заявили о новой опасности для офисных работников

Многочасовое сидение опасно, говорят ученые / ua.depositphotos.com

Людям, которым на работе приходится долгое время сидеть, нужно вставать со стула каждые 30 минут и делать физические упражнения. Об этом заявили шведские ученые и объяснили: такие нехитрые действия улучшают общее состояние здоровья и нормализуют уровень сахара в крови.

Дело в том, что активный образ жизни положительно сказывается на метаболизме. А вот каждый час, проведенный в положении сидя или лежа, увеличивает риск метаболического синдрома и диабета второго типа, передает Today UK News со ссылкой на профессора из Каролинского Института Эрика Наслунда.

"Каждая калория, которую вы не тратите из-за того, что сидите весь день, – это калория, которую вы не сжигаете, мышцы, которые вы не используете, кровообращение, которое не задействуется", – отметил терапевт из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке, добавив, что сидение - это новое курение.

Читайте такжеРабота в офисе может свести в могилу: ученые предупредили об опасностиУченые провели исследование, в рамках которого в течение трех недель они наблюдали за 16 людьми с лишним весом, которые вели малоподвижный образ жизни или имели сидячую работу. В течение 10 часов каждые полчаса участники исследования вставали и занимались активностью на протяжении трех минут - ходили по комнате или поднимались по лестнице. В итоге у людей улучшился кровоток.

Таким образом, чтобы улучшить состояние здоровья, необходимо делать физические упражнения минимум по 20 минут три раза в неделю, а на сидячей работе регулярно вставать и двигаться.

Как сообщал Главред, ученые рассказали об опасности для тела из-за работы по сменам и недосыпа.