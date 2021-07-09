Накануне Евро: назван самый быстрый способ справиться с похмельем

В сочетании с гидратацией чаепитие может оказаться полезным для лечения похмелья. / УНИАН

Англия и Италия встретятся в эти выходные, поскольку две команды встретятся в финале Евро-2020. Это событие имеет историческое значение для английской стороны, поскольку впервые она зашла так далеко.

Как быстрее всего вылечить похмелье?

Болельщики сборной Англии доказали свою способность пить на протяжении многих лет, и цифры показывают, что они выпили десятки миллионов пинт.

Когда команда Гарета Саутгейта одержала победу над Украиной со счетом 4: 0, они выпили 21 миллионов литров.

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А по мере приближения матча с Данией эксперты полагали, что они могут купить еще 25 000 за минуту, а это значит, что еще больше людей потянутся за бокалом в воскресенье.

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Гидратация

Алкогольные напитки обладают несколькими качествами, которые могут истощить людей после ночного отдыха.

Как мочегонное средство они заставляют людей мочиться ночью, заставляя их терять ценные жидкости.

Эксперты в области здравоохранения традиционно советуют людям пить воду с каждым литром, но, если это не удается, им следует отдавать предпочтение регидратации, когда они просыпаются.

Пить чай

В сочетании с гидратацией чаепитие может оказаться полезным для лечения похмелья.

Имбирный, ромашковый или зеленый чай помогут восполнить запасы жидкости и успокоить расстройство желудка.

Тем не менее, люди должны стараться избегать напитков с кофеином, где это возможно, поскольку они также действуют как мочегонные средства.

Завтрак

Алкоголь влияет на желудок людей, часто затрудняя прием пищи после ночи.

Но лучший способ сдержать симптомы - это плотно позавтракать.

Зерновые, каша и фрукты могут повышать уровень сахара в крови, что вызывает другие неприятные симптомы.

Спать

Большинство людей с похмельем не нуждаются в поощрении спать, поскольку они проведут день в постели, если смогут.

Алкоголь прерывает жизненно важную фазу сна при беспокойном движении глаз (REM).

Сон во время похмелья или ранняя ночь помогут людям немного восстановить самообладание.