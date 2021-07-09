Накануне Евро: назван самый быстрый способ справиться с похмельем

Алкогольные напитки обладают несколькими качествами.
Англия и Италия встретятся в эти выходные, поскольку две команды встретятся в финале Евро-2020. Это событие имеет историческое значение для английской стороны, поскольку впервые она зашла так далеко.
Как быстрее всего вылечить похмелье?
Болельщики сборной Англии доказали свою способность пить на протяжении многих лет, и цифры показывают, что они выпили десятки миллионов пинт.
Когда команда Гарета Саутгейта одержала победу над Украиной со счетом 4: 0, они выпили 21 миллионов литров.
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А по мере приближения матча с Данией эксперты полагали, что они могут купить еще 25 000 за минуту, а это значит, что еще больше людей потянутся за бокалом в воскресенье.
Гидратация
Алкогольные напитки обладают несколькими качествами, которые могут истощить людей после ночного отдыха.
Как мочегонное средство они заставляют людей мочиться ночью, заставляя их терять ценные жидкости.
Эксперты в области здравоохранения традиционно советуют людям пить воду с каждым литром, но, если это не удается, им следует отдавать предпочтение регидратации, когда они просыпаются.
Пить чай
В сочетании с гидратацией чаепитие может оказаться полезным для лечения похмелья.
Имбирный, ромашковый или зеленый чай помогут восполнить запасы жидкости и успокоить расстройство желудка.
Тем не менее, люди должны стараться избегать напитков с кофеином, где это возможно, поскольку они также действуют как мочегонные средства.
Завтрак
Алкоголь влияет на желудок людей, часто затрудняя прием пищи после ночи.
Но лучший способ сдержать симптомы - это плотно позавтракать.
Зерновые, каша и фрукты могут повышать уровень сахара в крови, что вызывает другие неприятные симптомы.
Спать
Большинство людей с похмельем не нуждаются в поощрении спать, поскольку они проведут день в постели, если смогут.
Алкоголь прерывает жизненно важную фазу сна при беспокойном движении глаз (REM).
Сон во время похмелья или ранняя ночь помогут людям немного восстановить самообладание.