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"Напечатанная" на 3D-принтере кровь: как разработка ирландских ученых изменит представление о ранах

4 декабря 2021, 02:35
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Инновация будет ускорять заживление ран и уменьшать образование рубцов.

3D-принтер
"Напечатанная" на 3D-принтере кровь поможет заживлять раны / Фото иллюстративное: ua.depositphotos.com

Ирландские ученые нашли способ, как ускорить и улучшить заживление ран. Их инновационный метод заключается в использовании крови, которую создали на 3D-принтере.

"Напечатанная" кровь поможет ускорить регенерацию поврежденных участков тела, сообщает Advanced Functional Materials.

О соответствующей разработке сообщили ученые из Научно-исследовательского центра RCSI в больнице Бомонт, расположенной в столице Ирландии Дублине.

По словам ученых, кровь помогает заживлять раны и защищает организм от инфекции. Важную роль в этом процессе играет один из компонентов крови – плазма, содержащая тромбоциты. Если человек поранился, в месте раны накапливаются тромбоциты, которые образуют рубец или темную корку, что перекрывает доступ к повреждению.

Ученые нашли способ, как ускорить это заживление – для этого они "напечатали" плазму на 3D-принтере. Плазма, созданная таким образом, может помочь ученым создать имплантат PRP, который будет ускорять заживление.

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Читайте такжеСэкономить и не замерзнуть: как в отопительный период сохранить свои деньги и здоровьеПлазма, которая есть в организме человека, уже и так помогает заживлять раны в случаях повреждений. Однако если увеличить количество этой плазмы за счет искусственной, раны будут заживляться быстрее, считают ученые.

Кроме этого, дополнительная искусственная плазмы может уменьшить образование шрамов на коже человека вследствие повреждений. Ученые провели тест, результаты которого показали, что имплантат запускает развитие новых кровеносных сосудов и подавляет образование рубцов.

По словам соавтора исследования Фергала О'Брайена, такая инновация может быть использована для регенерации различных тканей, что сильно повлияет на развитие регенеративной медицины.

Напомним, эксперт подробно рассказала, как наладить отток желчи. Проблемы с желчным пузырем часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психоэмоциональным стрессом и неврозами.

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