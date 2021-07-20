Насколько опасно пить ледяную воду в жару: подтвержденные факты

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют употреблять не менее двух литров в день / Фото pixaby

По мере того, как люди пытаются остыть от аномальной жары этого лета, им необходимо помнить о настоящих предупреждениях о вреде для здоровья и дезинформации о вирусах.

Опасно ли пить ледяную воду?

Питьевая вода - один из самых верных способов поддерживать температуру тела на приемлемом уровне во время сильной жары.

Как правило, эксперты в области здравоохранения рекомендуют употреблять не менее двух литров в день, но в жаркую погоду - немного больше, пишет Express.co.uk.

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Большинство из них добавляют лед в стаканы, а некоторые слышали предупреждения о том, что пить его слишком быстро - опасно для здоровья.

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Каждое лето в Интернете циркулируют несколько сообщений, призывающих людей не пить холодную воду, так как это может иметь потенциально опасные последствия.

Замерзшая жидкость может беспокоить пищевод, вызывая неприятные симптомы.

К ним относятся спазмы желудка или боли в груди, отличительные признаки спазма пищевода.

В сети люди утверждали, что этот процесс приводит тело в состояние шока.

Один мужчина на вирусном видео сказал, что у него "начали появляться пятна", его живот "сильно тошнил", а руки и ноги "начали покалывать".

Мужчина добавил, что холодная вода нарушает сигналы организма, заставляя его думать, что он "переохлажден".

Он утверждал, что быстрое воздействие холодной воды и воздуха после работы заставляет тело перераспределять кровь от рук, ног и головы к желудку.

Медицинские работники не считают, что причиной этого была вода и что люди редко падают в обморок в жаркую погоду.

Врачи считают, что обмороки в жаркую погоду вызывают основные заболевания, а не только холодная вода.

В самых тяжелых случаях такие состояния, как тепловое истощение, обезвоживание и другие, также могут вызывать обморок.

Люди рискуют заболеть любым из них, когда становится слишком жарко, и эксперты сходятся во мнении, что они являются наиболее вероятной причиной потери сознания.

Медсестра отделения неотложной помощи Теннесон Льюис рассказала сайту проверки фактов Snopes, что без серьезных медицинских проблем они, скорее всего, упали в обморок "из-за обезвоживания".

Любой, кто находится на солнце, с большей вероятностью почувствует себя одурманенным, если резко прекратит физическую активность.

Проблемы, связанные с жарой, как правило, возникают у людей, работающих на улице в жаркую погоду, которые садятся и отдыхают.

Тепловой удар представляет собой особый риск в этих обстоятельствах, и людям следует обращать внимание на возможные симптомы.

Они почти полностью соответствуют тем, которые, по утверждению создателя вирусного видео, были вызваны холодной водой.

Тепловой удар может вызвать: