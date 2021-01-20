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Натуральные обезболивающие: 5 неожиданных ингредиентов

20 января 2021, 18:15

Многие травы и специи могут лечить воспаления и другие связанные с ними состояния.

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Многие травы и специи могут лечить воспаления и другие связанные с ними состояния. / oboitut.com

Если у вас болит зуб, болит спина или какой-либо другой тип боли, первым делом вам может понадобиться таблетка. Многие люди полагаются на лекарства, но они сопряжены с риском побочных эффектов, взаимодействием с лекарствами, привычным употреблением или зависимостью.

Вместо этого вы можете найти необходимое облегчение с помощью различных натуральных обезболивающих, пишет Healthline.

Многие травы и специи могут лечить воспаления и другие связанные с ними состояния. Эти варианты на растительной основе подпадают под категорию лечения, известную как альтернативная медицина, которая также включает акупунктуру, йогу и другие практики.

Когда дело доходит до обезболивания, вы можете быть удивлены тем, что может помочь вам почувствовать себя лучше.

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Кора ивы

На протяжении веков люди использовали кору ивы для облегчения воспалений, являющихся причиной большинства болей. Кора белой ивы содержит химический салицин, который аналогичен основному ингредиенту аспирина.

Первоначально люди жевали саму кору, чтобы облегчить боль и жар. Сейчас кора ивы продается в виде сушеной травы, которую можно заваривать как чай. Она также выпускается в виде жидкой добавки или в форме капсул. Вы можете использовать кору ивы, чтобы облегчить дискомфорт от головных болей, боли в пояснице, остеоартрита (ОА) и многих других состояний.

Однако кора ивы имеет свой риск побочных эффектов. Она может вызвать расстройство желудка, замедлить работу почек и продлить время кровотечения, как и аспирин. Его должны использовать только взрослые. Подобно тому, как аспирин, принимаемый в больших количествах, средство может быть вредным для детей, кора ивы может быть ядовита для детей.

Если вы чувствительны к аспирину или принимаете какие-либо безрецептурные противовоспалительные препараты (например, аспирин, ибупрофен или напроксен), вам следует избегать коры ивы. Вам также следует избегать его приема, если вы принимаете варфарин (кумадин) или другие антикоагулянты, поскольку салицин может увеличить риск кровотечения. Если вы принимаете другие противовоспалительные или обезболивающие, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать кору ивы.

Куркума

Куркума - это специя, придающая карри желтый цвет и неповторимый вкус. Она содержит составной куркумин, антиоксидант, который помогает защитить организм от молекул свободных радикалов, которые могут повредить клетки и ткани.

Куркума также может использоваться для лечения многих заболеваний, в том числе:

  • несварение желудка
  • язвы
  • расстройство желудка
  • псориаз
  • рак

Некоторые люди с ОА также обращаются к куркуме как к естественному болеутоляющему, потому что она помогает снять воспаление.

Гвоздика

Целую гвоздику часто добавляют в мясные и рисовые блюда. Молотую гвоздику используют в пирогах и многих других продуктах. В качестве лекарства гвоздику можно найти в виде капсул или порошка. Также доступно гвоздичное масло.

Как и другие травяные добавки, вы можете использовать гвоздику для лечения широкого спектра заболеваний. Гвоздика облегчает тошноту и помогает при простуде. Она также могут помочь облегчить боль, связанную с головными болями, воспалением артрита и зубной болью. Гвоздику также можно использовать как часть местного обезболивающего.

Одно исследование показало, что гвоздику можно использовать для лечения грибковых инфекций, но необходимы дальнейшие исследования.

Активный ингредиент гвоздики - эвгенол, натуральное болеутоляющее, которое также используется в некоторых безрецептурных обезболивающих. Нанесение небольшого количества гвоздичного масла на десны может временно облегчить зубную боль, пока вы не дойдете до стоматолога. Но слишком много неразбавленного гвоздичного масла может на самом деле повредить ваши десны, поэтому обсудите этот подход со своим стоматологом, прежде чем пробовать его дома.

Люди с нарушениями свертываемости крови или принимающие препараты для разжижения крови должны соблюдать осторожность при употреблении продуктов из гвоздики. Гвоздичное масло может увеличить риск ненормального кровотечения.

Иглоукалывание

Эта древняя китайская медицинская практика направлена ​​на облегчение боли, балансируя естественные энергетические пути тела. Поток энергии известен как ци (произносится ЧЕЕ).

Для этой практики иглотерапевты вводят крошечные тонкие иглы в вашу кожу. Место установки связано с источником боли. На основе ци игла может быть введена далеко от той части тела, которая испытывает боль.

Иглоукалывание может облегчить боль, заставляя организм выделять серотонин, химическое вещество, приносящее "хорошее самочувствие", которое облегчает боль.

Исследование 2012 года показало, что иглоукалывание помогает облегчить боль, связанную с остеоартрозом, мигренью и различными локализованными хроническими болями.

Тепло и лед

Среди наиболее распространенных домашних средств от боли - прикладывание тепла и льда непосредственно к местам боли. Хотя такой подход может показаться очевидным, не все понимают, когда лучше использовать лед вместо тепла.

Применение пакета со льдом для уменьшения отека и воспаления вскоре после растяжения мышцы, сухожилия или связки может принести облегчение. Интересно, что как только воспаление исчезнет, ​​тепло может помочь уменьшить скованность, которая возникает при растяжении связок и деформациях.

Кратковременное использование холодного компресса на голове также может помочь снять головную боль.

Если ваша болезненная проблема - артрит, влажное тепло, приложенное к пораженному суставу, поможет больше, чем лед.

Если вы получили травму, поговорите со своим врачом или фармацевтом о том, как лучше всего использовать тепло или лед, чтобы облегчить боль.

Будьте осторожны при управлении болью

Описанные выше натуральные обезболивающие могут быть эффективны только при определенных причинах боли. Возможно, вам подойдут не все предложения из этого списка. Однако эти естественные альтернативы лекарствам, отпускаемым по рецепту или без рецепта, могут, по крайней мере, дать вам несколько достойных вариантов, которые стоит попробовать, прежде чем вы обратитесь к фармакологическим решениям.

Помните, боль - это сигнал тела о том, что что-то не так. Это может быть временным, как при растяжении мышцы. Но боль также может означать, что у вас серьезные проблемы со здоровьем, требующие профессионального медицинского обследования. Не стесняйтесь обращаться к врачу, чтобы диагностировать источник вашей боли и обсудить некоторые естественные способы ее лечения.

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