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Найден новый фактор, приводящий к тяжелой форме COVID-19 - ученые

5 августа 2021, 01:37

Есть фактор, способный подрывать иммунную защиту и делающий человеческий организм гораздо более восприимчивым к атакам коронавируса COVID-19.

лаборатория
Найден новый фактор, приводящий к тяжелой форме COVID-19 / Reuters

Обнаружены две новые мутации в гене TLR7 у здоровых молодых мужчин, которые заболели тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщили в специализированном издании Frontiers in Immunology. Как говорят испанские и голландские ученые, обнаруженные мутации способны подрывать иммунную защиту, делая человека более восприимчивым к коронавирусу.

Уже известно, что мутации в гене TLR7 могут являться редким генетическим фактором риска тяжелого COVID-19. Ранее исследователи сообщили, что две неродственные пары братьев серьезно заболели коронавирусом, и один из них умер. У всех имелась мутация в гене TLR7, который кодирует рецептор, важный для распознавания коронавируса и инициирующий противовирусный иммунный ответ через индукцию интерферонов. Таким образом, этот ген служит важным фактором защиты от SARS-CoV-2.

До того, итальянское исследование, в котором участвовали мужчины старше 60 лет с тяжелой формой COVID-19 продемонстрировало, что более 2% серьезно заболевших пациентов несут генетическую мутацию в TLR7. Это приводит к нарушению функционирования соответствующего рецептора. Ученые наблюдали затрудненную активацию передачи интерфероновых сигналов, в результате чего оптимальный иммунный ответ не смог развиться.

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Напомним, ранее американские ученые провели очередное исследование и добились впечатляющих результатов. Они утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.

Тем временем исследователи из Массачусетского технологического института развенчали основное правило противодействия коронавирусу. Согласно новому исследованию, заразиться COVID-19 при нахождении в одном помещении с заболевшим можно как на расстоянии двух, так и 20 метров.

коронавирус COVID-19
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