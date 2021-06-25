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Найден новый способ ускорить выздоровление от COVID-19 - комментарий ученых

25 июня 2021, 04:59

Один из участников исследования назвал новый способ "важной вехой для пандемии". По итогам эксперимента, процесс выздоровления от COVID-19 ускоряется.

COVID-19
Найден новый способ ускорить выздоровление от COVID-19 / УНИАН

Есть способ ускорить процесс выздоровления после заражения COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из действенных методов называется использование ингалятора от астмы. По данным исследований, употребление будесонида, лекарственного средства, которое применяется при астме, ускоряет процесс восстановления при заболевании. Оно оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие.

Один из участников исследования назвал это открытие "важной вехой для пандемии". Специалисты также отметили, что, благодаря будесониду, пациенты выздоравливали в среднем быстрее на три дня.

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Напомним ранее американские ученые заявили, что головокружение – это еще одно из основных клинических проявлений коронавируса. Отмечается, что головокружение не означает автоматически наличие COVID-19, особенно если нет других симптомов. Но ученые советуют проконсультироваться с врачом, если это чувство не проходит.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, что организму на восстановление после коронавируса нужно не менее месяца. Медик объяснил, ​что нельзя делать после болезни.

коронавирус COVID-19
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