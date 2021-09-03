Назван орех, снижающий смертность от сердечных болезней

Доктор Рос без колебаний воспевает грецкие орехи, которые он включает в свой собственный рацион. / Pixabay

Все больше научных исследований показывают, что грецкие орехи с высоким содержанием омега-3 жирных кислот могут защитить от сердечных заболеваний.

За прошедшие годы в ряде исследований было изучено, может ли употребление грецких орехов снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Например, метаанализ 2019 года связывает более высокое потребление грецких орехов с более низкой заболеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, включая более низкую заболеваемость и смертность от ишемической болезни сердца, а также более низкую фибрилляцию предсердий, пишет Medical News Today.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации, посвящено исследованию того, влияет ли добавление грецких орехов в ежедневный рацион в течение 2 лет на уровень холестерина. Более того, это исследование ориентировано на пожилых людей.

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Авторы обнаружили, что включение грецких орехов в рацион снижает общий холестерин и незначительно снижает уровень холестерина ЛПНП, который люди часто называют "плохим" холестерином.

Кроме того, ученые измерили подклассы холестерина ЛПНП у участников. Один из этих подклассов - маленькие плотные частицы ЛПНП - чаще связаны с атеросклерозом, который возникает, когда в артериях накапливаются жировые отложения.

В своем исследовании они обнаружили, что ежедневное потребление грецких орехов снижает как общее количество частиц ЛПНП, так и мелких частиц ЛПНП.

Оптимальный состав

Доктор Эмилио Рос, старший автор текущего исследования и директор Липидной клиники в Службе эндокринологии и питания Клинической больницы Барселоны в Испании, поговорил с Medical News Today. Он объяснил, как он и его коллеги на протяжении многих лет изучали пользу грецких орехов для здоровья.

"Мы всегда получали хорошие результаты в отношении надежного источника снижения уровня холестерина (стандартный липидный профиль), улучшения функции эндотелия, надежного источника, снижения артериального давления и противовоспалительных эффектов", - сказал он.

Доктор Рос без колебаний воспевает грецкие орехи, которые он включает в свой собственный рацион. "Грецкие орехи имеют оптимальный состав питательных веществ и биологически активных веществ, включая значительное количество альфа-линоленовой кислоты, растительных жирных кислот омега-3, самое высокое содержание полифенолов среди всех орехов и фитомелатонин", - пояснил он.

В этом исследовании, по словам доктора Росса, исследование показывает, что "регулярное употребление грецких орехов снижает уровень холестерина ЛПНП и улучшает качество частиц ЛПНП, делая их менее атерогенными (менее склонными к проникновению в стенку артерий и развитию атеросклероза, основы сердечно-сосудистых заболеваний), и это будет происходить без нежелательного увеличения веса, несмотря на высокое содержание жиров (хотя и полезных растительных жиров) в грецких орехах ".

Доктор Рос сказал MNT, что он решил взять на себя это исследование, потому что ни одно другое исследование не рассматривало состав липопротеинов, которые, по его словам, "могут дать дополнительное представление об антиатерогенном потенциале грецких орехов".

Снижает "плохой" холестерин

Всего исследование завершили 636 участников в возрасте 63–79 лет. Все они проживали либо в Барселоне, Испания, либо в Лома-Линде, Калифорния.

67% участников составляли женщины. Участники были когнитивно здоровыми и не имели серьезных заболеваний.

Около половины участников принимали лекарства от высокого кровяного давления или гиперхолестеринемии, что, по словам доктора Росса, типично для этого пожилого взрослого населения. 32% участников принимали статины.

Исследователи проинструктировали одну группу участников не есть грецкие орехи. Другая группа включала полстакана сырых грецких орехов в свой ежедневный прием пищи. Практикующие врачи наблюдали за участниками, следя за тем, насколько хорошо они соблюдают диету и какие изменения в их весе, каждые два месяца.

Исследователи проверили уровни холестерина у участников и проанализировали концентрацию и размер липопротеинов с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса.

В ходе исследования участники, потреблявшие грецкие орехи, снизили уровень холестерина ЛПНП в среднем на 4,3 миллиграмма на децилитр (мг / дл) и общий холестерин в среднем на 8,5 мг / дл. Участники группы грецкого ореха снизили общее количество частиц ЛПНП на 4,3% и мелких частиц ЛПНП на 6,1%.

Среди участников, которые потребляли грецкие орехи, изменения холестерина ЛПНП различались в зависимости от пола. У мужчин уровень холестерина ЛПНП снизился на 7,9%. У женщин он снизился на 2,6%.

Скромная выгода

Доктор Санджив Патель, интервенционный кардиолог в Институте сердца и сосудов MemorialCare в Медицинском центре Orange Coast в Фаунтин-Вэлли, Калифорния, сказал MNT, что это исследование не меняет правила игры, когда речь идет о добавлении того, что ученые уже знают о диете и сердце.

"Мы уже знали, что орехи полезны для вашего здоровья", - сказал он.

Он действительно оценил, что исследователи наблюдали за участниками в течение двухлетнего периода. "Это было не несколько недель обучения", - сказал он.

Доктор Патель указал на то, что участники исследования испытали лишь умеренное снижение уровня холестерина ЛПНП. "Их холестериновый профиль снизился, но не до уровня.

l из того, что вы принимаете статины, - сказал доктор Патель. "Таким образом, люди, которые подвергаются значительному риску сердечных заболеваний или уже страдают сердечными заболеваниями, не должны заменять орехи статинами. Кроме того, они могут взять орехи, чтобы увеличить пользу, но не заменить ее ".

Действительно, доктор Рос сказал MNT, что в будущем он хотел бы провести исследование, посвященное влиянию добавления грецких орехов в рацион людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Патель также предупредил, что люди, которые читают это исследование, не должны думать, что можно есть пакет за пакетом с грецкими орехами. Он советует придерживаться не более горсти в день.

Определенные ограничения

Доктор Рос также указал на некоторые ограничения исследования в разговоре с MNT. Например, он объяснил, что исследование не было "слепым". Другими словами, участники знали, что они принадлежат к группе орехов.

Он также пояснил, что "исследование проводилось не в условиях контролируемого кормления, а на свободных людях, которые могли выбирать свою повседневную пищу, поэтому это не было изоэнергетическим вмешательством, и наблюдалось увеличение потребления энергии и жиров в организме. группа грецкого ореха, что могло повлиять на результаты ".