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Назван прием пищи, который продлевает жизнь в пять раз

2 сентября 2021, 17:17

Секреты долгой жизни до сих пор ускользают от многих исследователей и ученых.

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Результаты показали, что те, кто завтракает, реже страдают от смертности по сравнению с теми, кто не завтракает. / Pixabay

Секреты долгой жизни до сих пор ускользают от многих исследователей и ученых. Однако в медицинских кругах постоянно подчеркивается, что поддержание здорового веса является ключом к долголетию.

Как сообщает Express.co.uk, избыточный вес может подготовить почву для потенциально опасных для жизни состояний, таких как диабет 2 типа и болезни сердца.

Хотя диета является неотъемлемой частью контроля веса, время приема пищи может иметь не менее важное значение для определения риска смерти. Новое исследование определило, какой прием пищи в день наиболее важен для предотвращения опасных для жизни заболеваний.

Новое исследование показало, как люди, пропускающие завтрак, могут повысить риск ранней смерти.

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Для своего анализа исследователи объединили данные 5761 взрослого в возрасте 40 лет и старше.

По данным команды, 82,9% взрослых указали, что завтракали.

В течение последующего 12-летнего периода 35,2 процента участников умерли, при этом на сердечно-сосудистые заболевания приходилось 8,1 процента смертей.

Результаты показали, что те, кто завтракает, реже страдают от смертности по сравнению с теми, кто не завтракает.

В ходе анализа учитывались различия в образе жизни капитанов и едоков, такие как курение, употребление алкоголя и физические упражнения.

У тех, кто потреблял более 25 граммов клетчатки в день, смертность от всех причин снизилась на 21 процент после многопараметрических корректировок.

Более того, те, кто завтракает, ежедневно потребляют больше калорий и клетчатки, как правило, старше и имеют более низкий индекс массы тела, чем те, кто не завтракает.

Ученые ранее обнаружили связь между высоким потреблением клетчатки и низким уровнем воспалительных маркеров, что, по их мнению, может объяснить ассоциации, обнаруженные в исследовании.

Предыдущий отчет Гарвардской медицинской школы показал, что люди, которые завтракали ежедневно, на треть реже страдали ожирением, чем те, кто его пропускал, и вдвое реже имели повышенный уровень сахара в крови или уровень жира в крови.

В отчете было обнаружено, что прием пищи первым делом стабилизирует уровень сахара в крови, который регулирует аппетит и колебания энергии, уменьшая соблазны перекусить между приемами пищи.

Также выяснилось, что концентрированное потребление калорий за меньшее количество приемов пищи может создать "ненужный стресс" для организма, создавая нездорово большие всплески глюкозы в крови.

Организм расходует энергию на усвоение, переваривание, транспортировку и хранение питательных веществ через пищеварение.

Этот процесс известен как индуцированный диетой термогенез, который измеряет, насколько хорошо работает наш метаболизм, и отличается в зависимости от времени приема пищи.

Поэтому исследователи рекомендуют есть большие завтраки, а не большие ужины.

Как способствовать снижению весаЭмпирическое правило при потере веса - обеспечение того, чтобы расход калорий превышал потребление калорий, и это можно сделать, употребляя правильные продукты.

Бупа советует есть нежирные белки, чтобы обуздать голод.

Организм здоровья дает следующие советы:

Убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной диетыУпотребляйте обезжиренные молочные или соевые напитки, обогащенные кальцием.Ешьте небольшое количество ненасыщенного маслаПейте от шести до восьми стаканов воды каждый день.Избегайте добавления соли или сахара в еду.Бупа говорит: "Так что, если вы включите в свой рацион постный источник белка, такой как белый цыпленок без кожи, вы можете обнаружить, что не так голодны, поэтому едите меньше".

viber
здоровье
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