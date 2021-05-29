Назван самый опасный сезонный фрукт

Из всех косточковых фруктов наибольшим аллергеном являются персики / Фото pixaby

С приходом весенне-летнего периода приходит и пора сезонных фруктов, однако не всем они пойдут на пользу. Диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, что людям, подверженным аллергии, лучше ограничить их употребление.

По словам врача, аллергия на сезонные фрукты, как правило, возникает не сама по себе, передает 5-tv.ru. Сначала проявляется реакция на цветение растений и трав, а уже после этого развивается перекрестная аллергия на фрукты. Если у человека какие-то аллергические проявления цветение березы, ольхи, лещины, то рекомендуется исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все те, которые относятся к семейству розовых — клубнику, малину, вишню.

Людям с аллергией на цветение злаковых трав стоит отказаться от употребления клубники и земляники, а в случае реакции на цветение сорных трав, таких как амброзия, полынь, лебеда, из рациона следует исключить дыни и арбузы.

"Из всех косточковых фруктов наибольшим аллергеном являются персики. Они содержат очень большое количество аллергенного белка. Причем максимальное его содержание в кожуре — как в желтых, так и в красных плодах. Поэтому, если вы видите аллергическую реакцию на персики, то все косточковые фрукты и всё, что относится к семейству розовых, лучше исключить из рациона. У них схожие белки, они могут вызывать перекрестную аллергию и таким образом усугублять аллергию на персики и приводить к появлению аллергии на косточковые фрукты", - предупредила диетолог.

Как проявляется аллергия

Последствия аллергии на сезонные фрукты, могут быть разными. Например, заложенность носа, чихание, слезотечение и зуд в глазах. Более серьезные осложнения – это воспаления и отеки в легких и трахее, бронхит и бронхиальная астма. Также проявлением аллергии может стать анафилактический шок.

"Аллергия может быть очень опасна. Особенно если она проявляется анафилактическим шоком. При не вовремя оказанной медпомощи анафилактический шок может привести к летальному исходу. Может развиться отек квинки, при котором помощь нужна в течение короткого времени, иначе человек может умереть. Будьте внимательны к своему здоровью и берегите себя",— резюмировала Кононенко.

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