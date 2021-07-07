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Назван самый простой способ быстро похудеть без диет и спорта

7 июля 2021, 02:53
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Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как похудеть, если вы регулярно "срываетесь" с диет, а занятия физкультурой вам не подходят.

сон, релакс
Чтобы худеть, нужно высыпаться / Фото pixabay

Как похудеть без диет и спорта - вопрос, который хотя бы раз задавала себе каждая девушка. И хотя это кажется нереальным, но сбросить лишние килограммы таким способом все же возможно. Главное – выполнять одно важное условие.

В частности, диетолог Татьяна Разумовская отметила важность сна для потери веса, передает РИА Новости.

"Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота", — объяснила специалист.

Эксперт также посоветовала включить в рацион клетчатку. Дело в том, что пищевые волокна нормализуют уровень холестерина и сахара, положительно влияют на кишечник и избавляют от ощущения голода. Разумовская посоветовала съедать 20-40 граммов клетчатки в день.

Чтобы похудеть, нужно употреблять бобовые, сухофрукты, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи, овощи и каши.

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"Важно, чтобы в вашем рационе было достаточно белка — от 1,2 до 1,5 граммов на килограмм веса. Это могут быть как молочные продукты, мясо, рыба и другие морепродукты, яйца, так и растительный белок: орехи, бобовые, соя", — заявила диетолог.

Читайте такжеКак похудеть без диет и тренировок: назван новый неожиданный способПереваривание белка – долгий процесс, благодаря которому чувство насыщения будет долгим. На его усвоение организм расходует больше калорий, чем на углеводы.

Как сообщал Главред, эксперты нашли неожиданный способ сбросить лишние килограммы. Оказывается, для этого всего лишь нужно подключить мозг. Свои выводы ученые сделали, проанализировав, сколько калорий сжигают профессиональные шахматисты. Выяснилось, что во время соревнований они используют до шести тысяч калорий и теряют по нескольку килограммов веса.

здоровье диета похудение
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