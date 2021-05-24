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Назван теплый напиток, который защищает от рака и Альцгеймера

24 мая 2021, 10:56

Участники были рандомизированы на две группы и изучались в течение 18 месяцев.

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Напиток помогает помогают уменьшить сердечно-сосудистые осложнения, предотвращать и лечить рак / Pixabay

Сейчас идеальное время, чтобы насладиться теплым и вкусным напитком, который, как говорят, способствует долголетию. Чай латте с куркумой содержит мощные ингредиенты, которые помогают снизить риск болезни Альцгеймера, диабета и некоторых видов рака.

Исследование, опубликованное в Американском журнале гериатрической психиатрии, предоставило доказательства того, что куркумин может помочь защитить мозг, пишет Express.co.uk.

В исследовании участники были рандомизированы на две группы и изучались в течение 18 месяцев.

Одна группа принимала 90 миллиграммов куркумина два раза в день, а другая группа принимала плацебо.

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Все добровольцы прошли когнитивные тесты, которые повторялись каждые шесть месяцев на протяжении всего исследования и после него.

Результаты показали, что группа, принимавшая куркумин дважды в день, показала улучшение показателей памяти на 28% за период исследования, в то время как в группе плацебо улучшения памяти не наблюдалось.

Многие другие исследования показали, что латте с куркумой обладает широкими противовоспалительными и другими противораковыми свойствами.

Островное государство, у которого самая длинная средняя продолжительность жизни в мире - 81,2 года, - большие поклонники напитков с куркумой.

Говорят, что жители Окинавы пьют обильное количество горячего напитка и могут предположить, что их привычка пить может повлиять на их продолжительность жизни.

Куркума и куркумин, как известно, помогают уменьшить сердечно-сосудистые осложнения, предотвращать и лечить рак и помогают предотвратить диабет 2 типа.

Куркума - один из основных компонентов блюд карри из Индии и Юго-Восточной Азии.

По словам доктора Фокса, преимущества куркумы для долголетия в основном связаны с куркумином - активным компонентом куркумы.

"Было доказано, что у плодовых мушек и мышей добавки куркумина замедляют старение и увеличивают продолжительность жизни", - сообщил доктор Фокс.

Как она объяснила, исследования показывают, что это связано с тем, что куркумин противодействует эффектам окислительного стресса и снижает уровень хронического воспаления.

Окислительный стресс - это дисбаланс нестабильных атомов, называемых свободными радикалами и антиоксидантами, в организме, что может привести к повреждению клеток и тканей.

Хроническое воспаление лежит в основе развития многих распространенных заболеваний, таких как атеросклероз, диабет, рак и деменция.

По словам доктора Фокса, куркумин также активирует гены SIRT.

"Эти гены производят сиртуины - специфические белки, которые, как считается, замедляют старение", - пояснила она.

"Например, в лабораторных экспериментах, когда крысам и мышам давали куркумин, они демонстрировали более длительное время до истощения при выполнении упражнений и проявляли меньше признаков усталости".

Чай уже сам по себе экзотичен, но добавление куркумы и черного перца выводит его на новый уровень.

Слегка желтый цвет латте обусловлен куркумином, содержащимся в куркуме.

Куркумин обладает значительными противовоспалительными свойствами, которые не уступают свойствам ибупрофена.

В отличие от лекарств, отпускаемых без рецепта, куркумин не оказывает токсического действия.

Кроме того, было доказано, что мощные антиоксидантные свойства куркумина защищают здоровые клетки, особенно те, которые находятся в толстой кишке, от вызывающих рак агентов.

здоровье
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