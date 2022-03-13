Назван удивительный продукт, который предотвращает стресс и старение

С наступлением полномасштабного вторжения России в Украину каждый из нас чувствует стресс и тревогу. Чтобы предотвратить проблемы с организмом и быстрое старение врачи назвали удивительный продукт.

Медики отмечают, что важно следить за тем, что вы едите, и добавлять в свой рацион продукты, которые содержат полезные жиры, нежирные источники белка и тонны антиоксидантов, потому что все это насыщает нас изнутри. Но, есть одна пища, которая преобладает над другими, это - жирная рыба, пишет eatthis.

Жирная рыба - содержит омега-3 жирные кислоты, которые защищают от воспалений и окислительного стресса, что может привести к сердечным и другим заболеваниям.

Как рыба помогает бороться со старением кожи и стрессом

При постоянном употреблении рыбы наблюдается уменьшение отеков и вздутий живота, уменьшение высыпаний и морщин.

Также жирная рыба содержит большое количество белка и полезных жиров. Это побуждает тело вырабатывать эластин и коллаген, которые мы теряем с каждым годом.

Кроме того, некоторые жирные сорта рыбы богаты селеном - антиоксидантом, предотвращающим повреждение кожи ультрафиолетовым излучением, что создает слой защиты летом.

Лучшим продуктом, замедляющим старение, является лосось. Он содержит особый антиоксидант, называемый астаксантином, который придает розовый оттенок коже.

Читайте также: