Назван вкус во рту, который может быть симптомом инфаркта

Он может быть предупреждающим знаком. / eluniverso.com

Если человек замечает необычный привкус во рту, который часто называют кислым, это может быть предупреждающим знаком.

Издание Express.co.uk, заболевание десен или пародонтит могут привести к сердечным заболеваниям, так как скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток и, соответственно, вызывать необычный вкус во рту.

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Другие симптомы заболевания десен включают неприятный запах изо рта, потерю зубов или воспаление десен. Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета сказал: "Сердце, неотъемлемая часть жизни. Оно сидит в своей защитной клетке в сундуке и выполняет свою работу без каких-либо внешних признаков для владельца. Рот полон бактерий, как хороших, так и плохих. Плохие бактерии могут попасть в кровоток изо рта и вызвать воспаление кровеносных сосудов, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям".

На протяжении десятилетий исследователи изучали связь между заболеванием десен и здоровьем сердечно-сосудистой системы. Это совершенно другой тип налета, который состоит из жира, холестерина, кальция и других веществ, содержащихся в крови, которые могут накапливаться внутри артерий.

Этот жировой налет, известный как атеросклероз, является отличительной чертой и питательной средой для сердечных заболеваний и сердечных приступов. По данным Healthline, когда приток крови к сердцу значительно или полностью заблокирован, у вас сердечный приступ.

Два симптома, которые часто встречаются при сердечных приступах, боли в груди и боли в челюсти. Боль в челюсти иногда описывают как ощущение сильной зубной боли.

Принятие решений о здоровом образе жизни, таких как соблюдение здоровой сбалансированной диеты и регулярные упражнения, - верный способ снизить риск сердечного приступа.

Есть также менее известные факторы риска, о которых следует знать.

Исследования показывают, что слишком много или слишком мало сна может повысить риск.

Также важно снизить уровень стресса. Harvard Health объясняет: "Хронический стресс может усилить воспаление в организме, что, в свою очередь, может повысить высокое кровяное давление и снизить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП".

Упражнения могут помочь противодействовать вредным последствиям стресса и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы за счет контроля веса, повышения уровня холестерина и снижения артериального давления.