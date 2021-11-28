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Назван овощ, который борется с "тихим убийцей" человека

28 ноября 2021, 02:18
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В овоще много нитратов, которые расслабляют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление, поскольку кровь может гораздо свободнее перемещаться телом.

сок_напиток_свекла_буряк
Польза свеклы при повышенном давлении / 1zoom.ru

Нормализовать артериальное давление поможет свекла - этот овощ можно поджарить, сварить или же запечь. Также соблюдение определенной диеты играет важную роль в борьбе за нормализацию давления, пишет Ехргеѕѕ,

Гипертония или высокое кровяное давление являются чрезвычайно серьезным заболеванием, которое может привести к инсульту или сердечному приступу. Ученые говорят, что высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", все из-за полного отсутствия симптомов.

Одним из наиболее эффективных способов предотвратить повышение артериального давления до опасного для жизни уровня – это здоровая для сердца диета, а одним из главных ее продуктов является свекла.

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"Этот ярко-красный, землистый овощ настолько универсален", - говорится в исследовании.

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Польза свеклы

В овоще много нитратов, которые расслабляют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление, поскольку кровь может гораздо свободнее перемещаться по телу.

Также свекольный сок является одним из наиболее эффективных методов снижения давления. Ученые говорят, что он превосходит другие способы употребления свеклы и имеет больше всего нитратов.

Кроме того, снижать артериальное давление так же как и свекла будут: жирная рыба, листовая зелень, ягоды, фасоль, бобовые и морковь.

Важно уменьшить потребление соли. Эксперты рекомендуют лучше добавить больше трав и специй, чтобы аромат оставался полным.

Ранее Главред писал о том, что тренер-диетолог Павел Терехов рассказал, как очистить организм в домашних условиях с помощью самого популярного и дешевого продукта. Речь идет об укропе.

По словам эксперта, укроп обладает множеством витаминов: бета-каротина, фолиевой кислоты и прочих. Именно поэтому он настолько популярен в кулинарии.

viber
здоровье свекла артериальное давление
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