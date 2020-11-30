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Названа доза алкоголя, ослабляющая иммунную систему

30 ноября 2020, 18:54

Алкоголь изменяет состав микробиома кишечника, в котором обитают триллионы микроорганизмов.

Иммунитет
Алкоголь изменяет состав микробиома кишечника, в котором обитают триллионы микроорганизмов. / Pixabay

Иммунная система - это то, как ваше тело защищает себя от инфекций, таких как вредные бактерии и вирусы, и предотвращает заболевания. Но, как и в случае с мышцами, иммунная система может ослабнуть и перестать защищать вас от инфекции.

Здоровые привычки, такие как активный образ жизни, сбалансированное питание и достаточный сон, могут поддерживать вашу иммунную систему в силе. Но нездоровые факторы, такие как стресс, курение или употребление алкоголя, могут стать тяжелым испытанием для вашей иммунной системы и затруднить борьбу с инфекцией.

Вот что вам нужно знать о том, как алкоголь влияет на вашу иммунную систему.

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По данным Mayo Clinic, употребление слишком большого количества алкоголя ослабляет иммунную систему и делает вас более склонными к заболеваниям. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определяют чрезмерное употребление алкоголя как:

Умеренное пьянство: восемь или более порций в неделю для женщин и 15 и более порций в неделю для мужчин.

Пьянство: четыре или более порций за два-три часа для женщин; пять или более напитков за тот же период времени для мужчин. Употребление алкоголя во время беременности или младше 21 года.

Алкоголь изменяет состав микробиома кишечника, в котором обитают триллионы микроорганизмов, выполняющих несколько важных функций для вашего здоровья, и влияет на способность этих микроорганизмов поддерживать вашу иммунную систему. Употребление алкоголя может также повредить иммунные клетки, выстилающие кишечник, и служащие первой линией защиты от бактерий и вирусов.

"Повреждая эти клетки в вашем кишечнике, он может облегчить проникновение патогенов в ваш кровоток", - говорит Нейт Фавини, доктор медицины, ведущий врач в Forward, первичном профилактическом учреждении. То есть, выпив слишком много, вы ослабляете защитные механизмы своего организма, чтобы бороться с простудой, вирусом или другими бактериальными или вирусными инфекциями.

И дело не только в том, что у вас больше шансов простудиться - чрезмерное употребление алкоголя связано с пневмонией и другими легочными заболеваниями. Это также может привести к широкому спектру проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление и болезни сердца, болезни печени и повышенный риск рака.

"Употребление алкоголя в больших количествах даже в течение короткого периода времени - например, запой - может быть вредным для вашего здоровья и вашей иммунной системы", - говорит Фавини.

Например, исследование 2015 года, опубликованное в журнале Alcohol, показало, что запойное употребление алкоголя может уменьшить количество белых кровяных телец, борющихся с инфекцией, известных как моноциты, в первые часы после пика интоксикации, существенно ослабляя вашу иммунную систему.

Умеренное употребление алкоголя не может ослабить иммунную систему, но вы должны быть осторожны.

По словам Фавини, умеренное количество питья - один стакан в день для женщин и два напитка в день для мужчин в соответствии с Диетическими рекомендациями США для американцев - обычно безопасно для людей с хорошим здоровьем и вряд ли окажет негативное влияние на их состояние. иммунная система.

"Все, что выше этого, независимо от периода времени, подвергает ваше тело воздействию большего количества алкоголя, чем требуется", - говорит Фавини.

Более того, согласно рекомендациям по питанию, некоторым людям вообще не следует пить. Сюда входят люди, которые беременны, страдают алкогольным расстройством или принимают лекарства, взаимодействующие с алкоголем. По словам Фавини, определенные условия также делают алкоголь проблематичным.

"Любой человек с хроническими заболеваниями печени должен избегать употребления алкоголя, например, люди с гепатитом, неалкогольной жировой болезнью печени, воспалением печени, и любое состояние, которое может повлиять на функцию печени, может быть причиной для отказа от алкоголя", - отмечает Фавини.

В целом, если вы хотите, чтобы ваша иммунная система была в хорошей форме, избегайте употребления более чем умеренное количество алкоголя, - говорит Фавини. И если вам кажется, что вы заболели, не пейте. Употребление алкоголя не только снижает силу вашей иммунной системы, но и оказывает обезвоживающее действие.

"Когда вы чувствуете усталость или можете заболеть, вам нужно хорошо гидратироваться, чтобы все клетки вашего тела имели достаточно жидкости и могли работать очень хорошо", - говорит Фавини.

здоровье алкоголь
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