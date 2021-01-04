Названа особенность дыхания, которая указывает на рак кишечника и метастазы

Пациенты с метастатическим раком кишечника могут испытывать другой набор симптомов./ УНИАН

Симптомы рака кишечника обычно влияют на привычки кишечника человека. Более 90 процентов людей с раком кишечника испытывают стойкие изменения в привычке опорожнять кишечник, крови в фекалиях и боли в животе.

Но пациенты с метастатическим раком кишечника могут испытывать другой набор симптомов.

Метастатический рак кишечника - это когда раковые клетки отделяются от опухоли в кишечнике и распространяются на другие части тела через кровоток или лимфатическую систему.

"Эти клетки могут оседать и образовывать новые опухоли в другом органе", - объясняют Центры лечения рака Америки.

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"Итак, колоректальный рак кишечника, который распространяется или метастазирует в легкие, печень или любой другой орган, называется метастатическим колоректальным раком .Хотя наиболее частым местом метастазов рака кишечника является печень, раковые клетки кишечника также могут распространяться в легкие.

Если поражены легкие, симптомы могут включать одышку. Но важно отметить, что одышка не может быть чем-то серьезным.

У одышки много разных причин, включая астму, инфекцию грудной клетки, избыточный вес и курение.

Это также может быть признаком панической атаки.

Национальная служба здравоохранения рекомендует вам обратиться к терапевту, если у вас одышка, которая длилась дольше месяца, усиливается, когда вы ведете активный образ жизни, или когда вы ложитесь.

Если вы кашляете три недели или больше или у вас опухли лодыжки, также обратитесь к терапевту.

Если вам трудно дышать или у вас возникла внезапная одышка, и вы должны позвонить в скорую помощь.

Другие симптомы метастатического рака кишечника

Центры лечения рака заявляют, что при поражении печени симптомы могут включать тошноту, усталость, отек ног и рук, увеличение обхвата живота и/или желтуху.

Если поражены кости, симптомы могут включать боль, переломы, запор и/или высокий уровень кальция.

Если поражены лимфатические узлы брюшной полости, это может вызвать вздутие живота или потерю аппетита.

Если поражен головной и / или спинной мозг, симптомы могут включать боль, спутанность сознания, потерю памяти, головную боль, нечеткость или двоение в глазах, затрудненную речь и / или судороги.

Британские исследования рака призывают людей, если они замечают любые возможные симптомы рака или необычные изменения, обращаться к врачу, потому что ранняя диагностика рака спасает жизни.