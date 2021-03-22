Названа поза йоги, которая может помочь похудеть

Йога по праву считается практикой, улучшающей здоровье / Фото: УНИАН

Если вы когда-нибудь пробовали заниматься йогой, вы знаете, что есть много поз, которые нужно запомнить.

Одна из самых популярных поз называется Випарита Карани, также известная как "Ноги вверх по стене". Сторонники утверждают, что она помогает при многих проблемах со здоровьем, таких как плохое кровообращение, головные боли и хронические боли.

В частности, многие люди задаются вопросом, поможет ли эта поза похудеть.

В этой статье Healthline расскажет, действительно ли поза "Ноги вверх по стене" помогает похудеть, как ее выполнять, а также о других преимуществах, которые она может иметь.

Для этого сначала возьмите сложенное полотенце и положите его там, где встречаются пол и стена. Затем сядьте на полотенце и лягте на пол. Наконец, поставьте ноги на стену так, чтобы их тыльная сторона касалась стены, а подошва ступней была параллельна полу.

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Крестец (копчик) должен находиться на полотенце, а "сидячие кости", или ягодицы, должны находиться на расстоянии нескольких см от стены.

Ваши ноги должны мягко касаться стены, а колени расслаблены, и вы должны почувствовать легкое растяжение.

Задержитесь в таком положении 5–20 минут. Если вам некомфортно или вы не очень гибки, оттяните бедра от стены или уберите полотенце из-под копчика.

Вы также можете подложить подушку под голову, если лежите на твердой поверхности.

В это время закройте глаза и практикуйте легкое дыхание. Большинство экспертов рекомендуют диафрагмальное дыхание, при котором диафрагма сокращается путем "дыхания животом". С каждым вдохом позволяйте животу подниматься, а затем выдыхайте.

Практикуйте стиль дыхания 4 на 4 на 4: вдыхайте через нос в течение 4 секунд, задерживайте дыхание в течение 4 секунд и выдыхайте в течение 4 секунд. Эксперты считают, что этот тип дыхания стимулирует парасимпатическую нервную систему, что позволяет расслабиться.

Помогает ли это похудеть?

Чтобы похудеть, человек должен достичь отрицательного энергетического баланса, также известного как дефицит калорий.

Проще говоря, вы должны потреблять из пищи меньше калорий, чем требуется вашему организму за день. Физические упражнения могут увеличить ваши ежедневные потребности в калориях.

Хотя поза "Ноги вверх по стене" может сжечь некоторые калории, она требует минимальных усилий и не сожжет достаточно калорий, чтобы существенно повлиять на ваш ежедневный расход калорий.

Однако более активные, интенсивные стили йоги, такие как силовая йога, могут помочь с потерей веса. В этих видах йоги вы чаще двигаете телом и задействуете мышцы, что требует больше калорий.

Некоторые исследования показали, что ежедневная практика йоги может помочь предотвратить использование человеком негативных механизмов выживания, таких как эмоциональное переедание, которое может привести к перееданию. Это может быть сделано за счет уменьшения стресса и беспокойства.

Однако, если вы не включите в свой распорядок другие упражнения с более высокой интенсивностью или не потребляете меньше калорий, чем нужно вашему телу, поза "Ноги вверх по стене" вряд ли поможет вам сжечь достаточно калорий для похудения.

Другие преимущества

Хотя поза "Ноги вверх по стене" может не помочь в похудании, у нее есть много других преимуществ.

Может снизить стресс

Исследования показали, что йога - это эффективный способ снизить стресс за счет стимуляции парасимпатической нервной системы (ПСНС) и успокоения симпатической нервной системы (СНС).

ПСНС в просторечии известна как система "отдыхай и переваривай". В активном состоянии эта система:

замедляет сердечный ритм

стимулирует пищеварение

расслабляет ваши мышцы

замедляет дыхание

сохраняет ваше тело в спокойном состоянии

Напротив, люди обычно называют социальные сети системой "сражайся или беги".

В состоянии высокого стресса, как физического, так и психического, организм выделяет адреналин. Это увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания и останавливает второстепенные функции, такие как пищеварение.

Вот почему, когда вы переживаете стресс или нервничаете, вы заметите, что ваше сердце бьется быстрее, ваши мышцы могут ощущаться напряженными, и у вас может быть расстройство желудка.

Поза "Ноги вверх по стене" фокусируется на контролируемом медленном дыхании, при этом ваше тело остается неподвижным. Это способствует большему поглощению кислорода, что говорит мозгу о том, что вы находитесь в спокойной среде с низким уровнем стресса. Это может привести к дальнейшему стимулированию ПСНС.

Кроме того, если вы отвлечетесь от повседневных дел на выполнение этой позы, это может дать вам столь необходимый умственный отдых.

Увеличивает кровообращение

Поднятие ног может помочь улучшить кровообращение за счет снижения давления в венах ног и перенаправления кровотока обратно к сердцу. Это также может помочь с лимфатическим дренажом и накоплением жидкости, чтобы уменьшить отек ног.

Естественная сила тяжести приводит к увеличению давления в ногах, когда вы длительное время стоите или сидите. Поднятие ног меняет их естественное положение и, следовательно, снижает гравитационное давление на вас.

Однако не сидите под углом 90 градусов, так как это может ограничить кровоток. Вместо этого держите копчик на расстоянии нескольких см от стены, чтобы расширить угол и обеспечить лучший кровоток от ног к сердцу.

Для достижения наилучших результатов выполняйте эту позу 5–20 минут в день.

Может облегчить боль в пояснице

Сидение в течение длительного времени может привести к значительному давлению на нижнюю часть спины и, в конечном итоге, к продолжающейся боли в пояснице.

Проведение нескольких минут в день снизить давление на нижнюю часть спины, что может помочь уменьшить боль или дискомфорт.

Прочие претензии

Многие сторонники йоги утверждают, что поза "Ноги вверх по стене" может помочь при большом количестве проблем со здоровьем, таких как головные боли, менструальные спазмы, бессонница или проблемы со сном, а также хроническая усталость.

Хотя исследования отсутствуют, ежедневное выполнение этой позы может помочь улучшить кровообращение, чтобы дать ощущение бдительности и повышения энергии. Кроме того, за счет снижения уровня стресса у вас может быть лучше сон и меньше головных болей.