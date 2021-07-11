Названа самая опасная температура воздуха для человека

Какая жара самая опасная для здоровья / pixabay

Зимой мы постоянно замерзаем и ищем способы согреться, а летом – ищем прохладу и используем любые варианты, чтобы не изнывать от жары.

Сильная жара, которая охватывает в последнее время большую часть земного шара и держится в течении продолжительного времени, увеличивает физиологический стресс у людей, животных и даже растений.

Ученые провели исследование и выяснили, какая температура на планете является оптимальной, а какая – самой опасной, передает MedicalXpress.

Как оказалось, самая оптимальная для всех живых существ температура – это от +17 до +24 градусов.

Как объяснил профессор Сенхольд Ассенг, комфортные и опасные температурные показатели для людей, крупного рогатого скота, свиней, птиц и растений приблизительно одинаковы.

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При высокой влажности умеренная тепловая нагрузка для человека начинается после +23 градусов, при низкой влажности – при +27 градусах.

"Если человека подвергают воздействию температуры выше +32 градусов при чрезвычайно высокой влажности или выше +45 градусов при крайне низкой влажности в течении долгого времени, то результат может быть фатальным", - отмечает профессор Ассенг.

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Он добавил, что при температуре выше +40 градусов, которая наблюдается сейчас на северо-западе США и в Канаде, людям жизненно необходимо находиться в помещениях с кондиционированием воздуха.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.