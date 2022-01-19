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Названа вакцина, которая обеспечивает сильный иммунитет от штамма Омикрон

19 января 2022, 02:51

В компании рассказали, что бустерную дозу препарата испытуемые получили через шесть месяцев после первой вакцинации.

коронавирус омикрон
Какая вакцина эффективна от Омикрона / Reuters

Компания Sinovac заявила, что ее вакцина от коронавируса CoronaVac защищает от нового распространённого штамма Омикрон и обеспечивает сильный иммунный ответ организма, сообщает Интерфакс-Украина.

В компании рассказали, что бустерную дозу препарата испытуемые получили через шесть месяцев после первой вакцинации.

"Результаты этого научно-клинического исследования свидетельствуют, что такой график вакцинации способствует усилению общего количества нейтрализующих антител IgG и противовирусного клеточного иммунного ответа, основанного на гамма-интерфероне (IFN-γ), образующем Т-лимфоциты", - рассказали у производителя.

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Кроме того, у вакцинированных бустером, эффективность вакцины выросла до 88-90%.

Вместе с тем, у поставщика препарата в Украине компании "Лекхим" проинформировали, что после третьей дозы препарата CoronaVac эффективность против штамма Омикрон составила 94%.

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