УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Названо эмоциональное состояние, которое может ослабить иммунную систему

31 декабря 2020, 15:04

Одиночество может сделать вашу иммунную систему менее устойчивой.

Одиночество
Одиночество может сделать вашу иммунную систему менее устойчивой / Indianexpress

Социальная изоляция может повлиять на наше физическое и психическое здоровье и даже повлиять на нашу иммунную систему.

Однако есть разница между социальной изоляцией и одиночеством - и есть способы чувствовать себя менее одинокими даже в социальной изоляции. Вот что вам нужно знать.

Хроническое одиночество может ослабить иммунную систему

"Одиночество может сделать вашу иммунную систему менее устойчивой", - говорит Сома Мандал, доктор медицины, терапевт.

"Более одинокие люди обычно испытывают больший стресс", - говорит она. Стресс, вызванный одиночеством, может активировать адренокортикальную систему, также известную как реакция "бей или беги". Хотя такой ответ полезен в случае реальной угрозы, он может стать опасным, если постоянно активировать его с течением времени.

Читайте такжеЛаванда помогает против стресса и бессонницы: названы другие преимущества

"Хроническое одиночество может привести к ухудшению нашей способности реагировать на потенциальные инфекции, а также к силе нашего иммунного ответа", - говорит Чираг Шах, доктор медицины, врач скорой помощи.

Например, пара исследований, проведенных в 2013 году, показала, что у одиноких взрослых больше воспалений в ответ на стресс. Хотя в исследованиях участвовало всего 134 и 144 участника соответственно, они подтверждают другие исследования на животных, которые обнаружили связь между одиночеством и воспалением, говорит Мандал.

Воспаление - это реакция на телесные повреждения: белые кровяные тельца перемещаются в поврежденный участок, что может вызвать отек или покраснение. Подобно реакции борьбы или бегства, воспаление полезно, когда оно необходимо, но когда оно возникает со временем, оно может негативно сказаться на здоровье.

"Такое хроническое воспаление может привести к другим заболеваниям, таким каксердечное заболевание, рак и деменция. Это также может повлиять на способность иммунной системы бороться с вирусными инфекциями ", - объясняет Мандал.

Еще многое предстоит выяснить о том, как именно одиночество влияет на здоровье, и необходимы более масштабные исследования. Однако ясно, что одиночество связано с усилением стресса и воспалений, которые связаны с негативными последствиями для здоровья.

"Хотя необходимо провести более масштабные и надежные исследования, эти исследования продолжают основываться на теории о том, что одиночество неуместно активирует реакцию на стресс", - говорит Шах.

Как чувствовать себя менее одиноким во время социальной изоляции

Важно понимать, что одиночество и социальная изоляция - это не одно и то же.

"Социальная изоляция - это объективное физическое разделение людей, например, проживание в одиночестве; одиночество - это субъективное болезненное чувство одиночества или разлуки", - говорит Мандал.

Исследования показали, что на ваше здоровье влияет ваше восприятие одиночества, а не объективное измерение вашего социального взаимодействия. Например, исследование 2017 года показало, что люди, считавшие себя одинокими, имели больше симптомов простуды, чем люди, которые не чувствовали себя одинокими.

Итак, во время социальной изоляции важно делать все возможное, чтобы уменьшить чувство одиночества, даже если вы застряли дома. По словам Шах, вы все еще можете уменьшить свое психологическое состояние дистресса - включая одиночество - при соблюдении принципов социального дистанцирования.

Например, исследование 2019 года показало, что наличие доступа к простым технологиям, таким как радио, телевидение или планшет, уменьшало чувство одиночества у участников исследования, более половины из которых сообщили о плохом психическом здоровье.

Исследование, проведенное в 2016 году с участием 591 пожилого человека, показало, что использование социальных технологий, включая Skype и Facebook, снижает чувство одиночества.

Однако для молодых людей социальные сети имеют более сложное отношение к одиночеству. Исследование, проведенное в 2018 году среди 143 студентов бакалавриата, показало, что участники, ограничивавшие свое использование Facebook, Instagram и Snapchat 30 минутами в день, испытывали меньшее одиночество, чем те, кто пользовался социальными сетями без ограничений.

По словам Мандала, во время социального дистанцирования технологии наиболее эффективны, когда они используются для непосредственного взаимодействия с другими. Общение в видеочате, виртуальная тренировка или участие в виртуальном книжном клубе, вероятно, сделают больше для борьбы с одиночеством, чем просто публикация или скроллинг в социальных сетях.

"Мы можем сделать так много вещей, чтобы помочь другим людям, и мы все еще можем оставаться в безопасности в наших собственных гостиных", - говорит она.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Названо эмоциональное состояние, которое может ослабить иммунную систему». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эксперты объяснили, как вычислить склонную к сексу на стороне женщинуЭксперты объяснили, как вычислить склонную к сексу на стороне женщину Календарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкцияКак записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Прожить дольше: этот вкусный продукт защищает сердцеПрожить дольше: этот вкусный продукт защищает сердце Названы продукты, которые вызывают бессонницуНазваны продукты, которые вызывают бессонницу
Следующий материал

Последние новости

16:04
Гороскоп на 1 января для всех: наслаждения и решающий день для отношений
15:57
Удар США по Северному потоку-2: в России рассказали, почему достроят газопровод Видео
15:42
"Три баттла": эксперт назвал проблемы Путина в 2021-м Видео
15:37
Вакцина Sinovac для Украины: Зеленский объяснил покупку в Китае Видео
15:29
Жена Виктора Павлика попала в аварию
Реклама
15:28
Синоптики рассказали, когда нагрянут лютые морозы в Украину Видео
15:27
Стало известно, как работает Новая почта на Новый год 2021 и Рождество Видео
15:21
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на вопрос о том, выйдет ли игра на PlayStation 5
15:04
Названо эмоциональное состояние, которое может ослабить иммунную систему Видео
15:01
Астролог назвала угрозы первых дней 2021-го: чего опасаться Видео
14:57
Дмитрий Исхаков объяснил, зачем запретил вывозить дочь из России
14:57
У Зеленского раскрыли детали эффективности карантина в Украине Видео
14:49
Китай вернет Украине деньги за вакцину от COVID-19: стало известно главное условие Видео
14:29
2021 шагает по планете: в каких странах уже наступил Новый год Быка Видео
14:25
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
14:15
Дмитрий Комаров с женой трогательно поздравили с наступающим Новым годом
14:11
В полиции пошли на жесткие меры из-за гранат у дверей родственников Шабунина Видео
14:08
Зеленский рассказал украинцам, как меньше платить за газ Видео
13:46
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
13:40
Как разблокировать телефон, если вы забыли пароль или графический ключ: обзор эффективных способов
Реклама
13:30
Ситуация с водой в Крыму сегодня решается античными методами – Бабин Видео
13:29
"Проблема лично для Зеленского": эксперт объяснил, почему Украина уйдет с радаров США и ЕС
13:27
Звезда Ганнибала и Славных парней сделал предложение
13:09
Как понизить сахар в крови с помощью завтрака: лайфхак Видео
13:08
Лукашенко "назначил" себя дежурным по Беларуси Видео
13:00
Опубликован первый геймплейный трейлер отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
12:49
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
12:43
Звезда Голливуда отказался сниматься в проектах DC Films
12:42
Украина уже купила вакцину от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробности Видео
12:24
Степанов назвал условие поставки вакцины Sinovac в Украину Видео
12:19
Стало известно, где похоронят Пьера Кардена
12:11
Вакцина для украинцев от COVID-19: в Минздраве раскрыли новые важные факты Видео
11:59
РФ поставит в "ЛДНР" вакцину от COVID-19 раньше, чем закупит Украина – росСМИ Видео
11:47
Владимиру Остапчуку не дают видеться с детьми
11:47
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
11:17
Вонючее "искусство": в РФ умельцы лепят из навоза символ 2021-го года Видео
11:08
Нужно ли пить витамины D, С и цинк для профилактики коронавируса: в ВОЗ поставили точку Видео
11:04
Регина Тодоренко попала в больницу с травмой ноги
10:50
"Взрывной привет": в прокуратуре рассказали, что нашли у двери матери Шабунина Видео
10:32
Кулеба оценил, "жив или мертв" нормандский формат Видео
Реклама
10:13
Борис Грачевский попал в реанимацию
10:05
Жесткий карантин в январе: эксперт назвал главную ошибку Кабмина Видео
09:53
В МИД рассказали, получил ли Зеленский приглашение на инаугурацию Байдена Видео
09:52
Отстранение Тупицкого приближает Украину к появлению "своего Путина" мнение
09:34
Визит Зеленского на Прикарпатье закончился скандалом
09:20
Украина ждет "рок-н-ролла": Кулеба высказался о будущем отношений Киева и Вашингтона Видео
09:14
Спасение утопающих: кто будет решать судьбу Украины в 2021 году
09:13
Под дверь матери Шабунина подложили бомбу: активист назвал причину Видео
08:54
Китай выводит на рынок новую вакцину от COVID-19: что известно о препарате Sinopharm Видео
08:43
Для кого начало 2021-го будет суперуспешным: назван знак Зодиака Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять