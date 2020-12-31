Названо эмоциональное состояние, которое может ослабить иммунную систему

Одиночество может сделать вашу иммунную систему менее устойчивой / Indianexpress

Социальная изоляция может повлиять на наше физическое и психическое здоровье и даже повлиять на нашу иммунную систему.

Однако есть разница между социальной изоляцией и одиночеством - и есть способы чувствовать себя менее одинокими даже в социальной изоляции. Вот что вам нужно знать.

Хроническое одиночество может ослабить иммунную систему

"Одиночество может сделать вашу иммунную систему менее устойчивой", - говорит Сома Мандал, доктор медицины, терапевт.

"Более одинокие люди обычно испытывают больший стресс", - говорит она. Стресс, вызванный одиночеством, может активировать адренокортикальную систему, также известную как реакция "бей или беги". Хотя такой ответ полезен в случае реальной угрозы, он может стать опасным, если постоянно активировать его с течением времени.

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"Хроническое одиночество может привести к ухудшению нашей способности реагировать на потенциальные инфекции, а также к силе нашего иммунного ответа", - говорит Чираг Шах, доктор медицины, врач скорой помощи.

Например, пара исследований, проведенных в 2013 году, показала, что у одиноких взрослых больше воспалений в ответ на стресс. Хотя в исследованиях участвовало всего 134 и 144 участника соответственно, они подтверждают другие исследования на животных, которые обнаружили связь между одиночеством и воспалением, говорит Мандал.

Воспаление - это реакция на телесные повреждения: белые кровяные тельца перемещаются в поврежденный участок, что может вызвать отек или покраснение. Подобно реакции борьбы или бегства, воспаление полезно, когда оно необходимо, но когда оно возникает со временем, оно может негативно сказаться на здоровье.

"Такое хроническое воспаление может привести к другим заболеваниям, таким каксердечное заболевание, рак и деменция. Это также может повлиять на способность иммунной системы бороться с вирусными инфекциями ", - объясняет Мандал.

Еще многое предстоит выяснить о том, как именно одиночество влияет на здоровье, и необходимы более масштабные исследования. Однако ясно, что одиночество связано с усилением стресса и воспалений, которые связаны с негативными последствиями для здоровья.

"Хотя необходимо провести более масштабные и надежные исследования, эти исследования продолжают основываться на теории о том, что одиночество неуместно активирует реакцию на стресс", - говорит Шах.

Как чувствовать себя менее одиноким во время социальной изоляции

Важно понимать, что одиночество и социальная изоляция - это не одно и то же.

"Социальная изоляция - это объективное физическое разделение людей, например, проживание в одиночестве; одиночество - это субъективное болезненное чувство одиночества или разлуки", - говорит Мандал.

Исследования показали, что на ваше здоровье влияет ваше восприятие одиночества, а не объективное измерение вашего социального взаимодействия. Например, исследование 2017 года показало, что люди, считавшие себя одинокими, имели больше симптомов простуды, чем люди, которые не чувствовали себя одинокими.

Итак, во время социальной изоляции важно делать все возможное, чтобы уменьшить чувство одиночества, даже если вы застряли дома. По словам Шах, вы все еще можете уменьшить свое психологическое состояние дистресса - включая одиночество - при соблюдении принципов социального дистанцирования.

Например, исследование 2019 года показало, что наличие доступа к простым технологиям, таким как радио, телевидение или планшет, уменьшало чувство одиночества у участников исследования, более половины из которых сообщили о плохом психическом здоровье.

Исследование, проведенное в 2016 году с участием 591 пожилого человека, показало, что использование социальных технологий, включая Skype и Facebook, снижает чувство одиночества.

Однако для молодых людей социальные сети имеют более сложное отношение к одиночеству. Исследование, проведенное в 2018 году среди 143 студентов бакалавриата, показало, что участники, ограничивавшие свое использование Facebook, Instagram и Snapchat 30 минутами в день, испытывали меньшее одиночество, чем те, кто пользовался социальными сетями без ограничений.

По словам Мандала, во время социального дистанцирования технологии наиболее эффективны, когда они используются для непосредственного взаимодействия с другими. Общение в видеочате, виртуальная тренировка или участие в виртуальном книжном клубе, вероятно, сделают больше для борьбы с одиночеством, чем просто публикация или скроллинг в социальных сетях.

"Мы можем сделать так много вещей, чтобы помочь другим людям, и мы все еще можем оставаться в безопасности в наших собственных гостиных", - говорит она.