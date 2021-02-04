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Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь

4 февраля 2021, 13:09

Новый опрос выявил "идеальное" количество сексуальных партнеров, которое у вас должно быть.

Секс
Новый опрос выявил "идеальное" количество сексуальных партнеров, которое у вас должно быть. / Ivona. Bigmir

Новый опрос выявил "идеальное" количество сексуальных партнеров, которое у вас должно быть.

В ходе опроса, проведенного IllicitEncounters.com, было опрошено 1000 мужчин и 1000 женщин, чтобы выяснить, сколько сексуальных партнеров они хотели бы иметь.

Так, данные показали, что 52% опрошенных мужчин и женщин сказали, что "идеальное" количество сексуальных партнеров, которых они хотели бы, составило 13 человек.

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Кроме того, 73% респондентов оттолкнуло наличие 18 и более сексуальных партнеров. Оказалось, что некоторые видят в этом предупреждающий знак того, что, возможно, человек склонен прыгать в постель и ему трудно угодить.

Данные также показали, что 67% женщин лгут о своем количестве партнеров. Это может быть связано с тем, что женщины более осторожны в своих интимных подвигах, чтобы казаться более консервативными по отношению к противоположному полу.

Между тем, 77% мужчин заявили, что переспали бы с кем-то на первом свидании, если бы была химия, по сравнению с 39% женщин.

Интересно, что больше мужчин (59%), чем женщин (46%) считают, что большое количество сексуальных партнеров делает кого-то менее желанным, что позволяет предположить, что социальная стигма по-прежнему существует в отношении восприятия распущенности между полами.

Лишь 31% мужчин и женщин хотят знать сексуальную историю своего партнера.

Говоря о данных, 33-летняя участница IllicitEncounters.com София сказала: "Когда у мужчины длинный список сексуальных контактов, это красный флаг. Я бы опасалась, что он бабник, и не поверила бы его намерениям".

Между тем 56-летний Генри утверждал: "Я думаю, что разнообразие партнеров многому вас научит в занятиях любовью. Опыт и сексуальные приключения - идеальное сочетание для невероятного секса".

Джессика Леони, эксперт по сексу и отношениям на сайте IllicitEncounters.com, сказала: "Большое количество сексуальных партнеров отпугивает многих. Никто не хочет быть еще одной ступенькой в списке любовников. "13 партнеров - идеальное число - и гарантия того, что кто-то будет опытным, предприимчивым и непредубежденным".

IllicitEncounters.com - ведущий британский сайт знакомств для женатых людей, ищущих романтики за пределами своих нынешних отношений.

здоровье секс
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