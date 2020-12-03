Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины

Другие факторы могут иметь значение, помогая объяснить сходство между людьми, у которых было мало детей, и теми, у кого много детей./ 1zoom.ru

Женщины, родившие трех или четырех детей, похоже, попадают в золотую середину, когда речь идет о том, как их беременность и роды влияют на старение.

Согласно исследованию, опубликованному 25 ноября в журнале Scientific Reports, рождение меньшего или большего количества детей ускоряет некоторые процессы старения после менопаузы, даже если учитывать другие факторы, такие как возраст и образ жизни.

Этот паттерн наиболее выражен в крайних случаях; То есть женщины, у которых никогда не было детей, и женщины, у которых было семь детей, в среднем стареют быстрее по некоторым показателям, чем женщины, у которых есть один или пятеро детей.

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Исследователи из Университета Пенсильвании и Северо-Западного университета говорят, что ожидали результатов, поскольку известно, что беременность и роды оказывают положительное влияние на организм, но через какое-то время роды и беременность может его утомить.

Но в то время как прошлые исследования связали, сколько детей рожают люди, со смертностью, их исследование помогло понять, что может произойти между ними.

Другие факторы могут иметь значение, помогая объяснить сходство между людьми, у которых было мало детей, и теми, у кого много детей. Для исследования ученые проанализировали данные, собранные в период с 1999 по 2010 год от 4418 участников Национального исследования здоровья и питания Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Они хотели узнать, связано ли количество живорождений у женщины и пережила ли она менопаузу с различными показателями биологического старения, включая оценки метаболического здоровья, функции почек и печени, анемии и красной крови, клеточные нарушения, иммунная функция и воспаление.

Они обнаружили U-образную кривую между количеством живорождений и ускоренным биологическим старением, но только так, как это можно увидеть после менопаузы.

Вэйлон Хастингс, один из авторов исследования и доктор наук в Пенсильванском университете, сказал, что есть несколько возможных объяснений того, почему люди, у которых было мало или не было детей, похожи с точки зрения этих биологических маркеров старения на людей, у которых было мало детей и много детей.

Возможно, женщины с сопутствующими заболеваниями, такими как наследственные заболевания, с меньшей вероятностью будут иметь детей и с большей вероятностью будут испытывать ускоренное старение. Также возможно, что женщины с меньшим количеством детей или без детей имеют меньшую социальную поддержку и больший стресс, чем женщины, у которых есть ресурсы, чтобы иметь трех или четырех детей, сказал Хастингс.

Наконец, он сказал, что беременность и роды могут быть полезны для одних систем и вредны для других, но данные отражают только коллективное воздействие на четыре основные системы.

"Относительное воздействие на каждую систему может варьироваться в зависимости от каждой беременности, что приводит к отрицательному воздействию в течение нескольких первых беременностей, за которым следует общее положительное влияние в течение следующего периода беременностей, которое в конечном итоге снова становится отрицательным, поскольку большее количество беременностей изнашивает организм способность адаптироваться к широко распространенным метаболическим изменениям, связанным с беременностью", - сказал Гастингс.

Это соответствует старым пословицам "слишком много хорошего" или "немного стресса полезно для тебя" ".

Результаты появились только после менопаузы.

Когда они посмотрели на те же показатели у женщин в пременопаузе, авторы не обнаружили никакой связи между количеством детей и ускоренным старением.

Это может быть связано с тем, что, пока женщины еще плодовиты, их тела защищают от любых потенциально негативных последствий беременности и родов, чтобы поддерживать репродуктивную функцию.

Но как только они не могут воспроизводить потомство, кажется, что "любые защитные механизмы, работающие для смягчения негативных последствий беременности и родов у женщин в пременопаузе, больше не работают или имеют ограниченное функционирование в годы после менопаузы", - сказал Гастингс.

Исследование следует интерпретировать с осторожностью, поскольку оно может только установить связь между количеством детей и возрастом, но не доказать причинно-следственных связей.

"Я хотел бы, чтобы мамы понимали, что модели, которые мы показываем, являются средними для тысяч женщин, не обязательно репрезентативны для всех женщин и могут меняться во времени и пространстве", - сказал Гастингс.

"При каждом количестве живорождений есть женщины, которые чувствуют себя очень плохо, а есть женщины, у которых дела идут исключительно плохо", - сказал он.

Гастингс сказал в пресс-релизе, что необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять переход к менопаузе и женское репродуктивное здоровье в целом.