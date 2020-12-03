УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины

3 декабря 2020, 20:08

Другие факторы могут иметь значение, помогая объяснить сходство между людьми, у которых было мало детей, и теми, у кого много детей.

дети_ребенок_семья_родители_пляж_облака_мама_папа_мать_отец
Другие факторы могут иметь значение, помогая объяснить сходство между людьми, у которых было мало детей, и теми, у кого много детей./ 1zoom.ru

Женщины, родившие трех или четырех детей, похоже, попадают в золотую середину, когда речь идет о том, как их беременность и роды влияют на старение.

Согласно исследованию, опубликованному 25 ноября в журнале Scientific Reports, рождение меньшего или большего количества детей ускоряет некоторые процессы старения после менопаузы, даже если учитывать другие факторы, такие как возраст и образ жизни.

Этот паттерн наиболее выражен в крайних случаях; То есть женщины, у которых никогда не было детей, и женщины, у которых было семь детей, в среднем стареют быстрее по некоторым показателям, чем женщины, у которых есть один или пятеро детей.

Читайте такжеМодель Эмили Ратаковски объявила о беременности

Исследователи из Университета Пенсильвании и Северо-Западного университета говорят, что ожидали результатов, поскольку известно, что беременность и роды оказывают положительное влияние на организм, но через какое-то время роды и беременность может его утомить.

Но в то время как прошлые исследования связали, сколько детей рожают люди, со смертностью, их исследование помогло понять, что может произойти между ними.

Другие факторы могут иметь значение, помогая объяснить сходство между людьми, у которых было мало детей, и теми, у кого много детей. Для исследования ученые проанализировали данные, собранные в период с 1999 по 2010 год от 4418 участников Национального исследования здоровья и питания Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Они хотели узнать, связано ли количество живорождений у женщины и пережила ли она менопаузу с различными показателями биологического старения, включая оценки метаболического здоровья, функции почек и печени, анемии и красной крови, клеточные нарушения, иммунная функция и воспаление.

Они обнаружили U-образную кривую между количеством живорождений и ускоренным биологическим старением, но только так, как это можно увидеть после менопаузы.

Вэйлон Хастингс, один из авторов исследования и доктор наук в Пенсильванском университете, сказал, что есть несколько возможных объяснений того, почему люди, у которых было мало или не было детей, похожи с точки зрения этих биологических маркеров старения на людей, у которых было мало детей и много детей.

Возможно, женщины с сопутствующими заболеваниями, такими как наследственные заболевания, с меньшей вероятностью будут иметь детей и с большей вероятностью будут испытывать ускоренное старение. Также возможно, что женщины с меньшим количеством детей или без детей имеют меньшую социальную поддержку и больший стресс, чем женщины, у которых есть ресурсы, чтобы иметь трех или четырех детей, сказал Хастингс.

Наконец, он сказал, что беременность и роды могут быть полезны для одних систем и вредны для других, но данные отражают только коллективное воздействие на четыре основные системы.

"Относительное воздействие на каждую систему может варьироваться в зависимости от каждой беременности, что приводит к отрицательному воздействию в течение нескольких первых беременностей, за которым следует общее положительное влияние в течение следующего периода беременностей, которое в конечном итоге снова становится отрицательным, поскольку большее количество беременностей изнашивает организм способность адаптироваться к широко распространенным метаболическим изменениям, связанным с беременностью", - сказал Гастингс.

Это соответствует старым пословицам "слишком много хорошего" или "немного стресса полезно для тебя" ".

Результаты появились только после менопаузы.

Когда они посмотрели на те же показатели у женщин в пременопаузе, авторы не обнаружили никакой связи между количеством детей и ускоренным старением.

Это может быть связано с тем, что, пока женщины еще плодовиты, их тела защищают от любых потенциально негативных последствий беременности и родов, чтобы поддерживать репродуктивную функцию.

Но как только они не могут воспроизводить потомство, кажется, что "любые защитные механизмы, работающие для смягчения негативных последствий беременности и родов у женщин в пременопаузе, больше не работают или имеют ограниченное функционирование в годы после менопаузы", - сказал Гастингс.

Исследование следует интерпретировать с осторожностью, поскольку оно может только установить связь между количеством детей и возрастом, но не доказать причинно-следственных связей.

"Я хотел бы, чтобы мамы понимали, что модели, которые мы показываем, являются средними для тысяч женщин, не обязательно репрезентативны для всех женщин и могут меняться во времени и пространстве", - сказал Гастингс.

"При каждом количестве живорождений есть женщины, которые чувствуют себя очень плохо, а есть женщины, у которых дела идут исключительно плохо", - сказал он.

Гастингс сказал в пресс-релизе, что необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять переход к менопаузе и женское репродуктивное здоровье в целом.

беременность здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19 Врач назвала опасный картофельВрач назвала опасный картофель Врач рассказал, как избавиться от храпа простыми способамиВрач рассказал, как избавиться от храпа простыми способами Кровотечение и расстройство: выявлены побочные эффекты имбирного чаяКровотечение и расстройство: выявлены побочные эффекты имбирного чая
Следующий материал

Последние новости

20:15
"Всем не хватит": экс-глава Минздрава дал мрачный прогноз насчет вакцины от COVID-19
20:10
Ученые нашли уникальный препарат, который блокирует COVID-19
20:08
Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины Видео
20:08
CD Projekt RED объявила точное время релиза Cyberpunk 2077 в Украине
19:58
Омбудсмен Денисова рассказала, когда пройдет обмен пленными с "ДНР"
Реклама
19:47
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка Видео
19:45
"Слуга народа" объяснил, как угодил в скандал с голой женской грудью в Раде Видео
19:32
Избитый в Таиланде телеведущий занялся борьбой после травмы
19:30
"Отмена Украины": житель Черкасс в соцсетях призывал к сепаратизму
19:29
Синоптик рассказал, когда Украину заметет снегом Видео
19:29
США "на веки вечные" отказались признавать Крым российским
19:24
Успейте урвать: в магазине Epic Games Store обновилась подборка бесплатных игр
19:24
Генетик назвал максимальные побочные эффекты вакцины от COVID-19 Видео
19:09
Кравчук рассказал, будут ли переговоры в нормандском формате Видео
18:59
Надвигается непогода: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
18:54
Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ: появились неожиданные детали скандала Видео
18:39
Комаровский подсказал, как бесплатно лечить коронавирус дома Видео
18:34
Генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса Видео
18:31
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
18:30
Ктулху, новый Гитлер и конец света: вышел трейлер 4 части Приключений Сабрины Видео
Реклама
18:29
Кравчук поведал, реально ли провести обмен пленными до конца года Видео
18:28
Бабло, тёлочки и район: эксперт объяснил популярность российских артистов в Украине
18:27
Напоил и изнасиловал 12-летнюю: всплыли новые факты в деле фотографа Ктиторчука Видео
18:23
Инфекционист развенчал миф про полный локдаун в Украине Видео
18:05
В ВОЗ рассказали, зачем нужны цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19 Видео
18:00
Apple обязали вернуть зарядный блок в комплект поставки iPhone
17:50
Доктор Комаровский объяснил, где легче всего заразиться COVID-19 Видео
17:38
Украинцы и артисты еще 7 стран записали альбом для социального проекта
17:35
В полиции предупредили о запретах на Новый год из-за карантина: что грозит нарушителям Видео
17:25
Инфекционист назвал странное проявление коронавируса Видео
17:23
Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Видео
17:23
Войска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование Видео
17:15
Когда пандемия COVID-19 в Украине пойдет на спад: врач дала ответ Видео
17:01
Джейсон Стейтем готовится сыграть в фильме про русскую мафию в Лондоне
17:00
Абонплата на все и доступ в жилье: в Украине приняли новый закон о комуслугах Видео
16:43
В Армении сделали заявление о статусе Нагорного Карабаха Видео
16:41
Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства Видео
16:36
Проголосуйте за свою игру года в номинации The Game Awards 2020
16:22
Азербайджан выложил в Сеть данные о своих потерях в Нагорном Карабахе
15:51
Стали известны подробности новой игры отца MGS и Death Stranding Хидео Кодзимы
Реклама
15:43
Крушение режима Лукашенко: Тихановская раскрыла планы по Беларуси Видео
15:41
Скандал с голой женской грудью в Раде: "слугу народа" подловили на интимном фото Видео
15:21
В Кабмине озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина Видео
15:20
"Предал и разворовал страну": в Ровно Порошенко атаковал доброволец из АТО Видео
15:15
Врач назвала опасный картофель Видео
14:43
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Кабмине раскрыли планы Видео
14:32
Арестович спрогнозировал, как администрация Байдена будет бить по России
14:29
Секс, інста і ЗНО: 4 серия выходит онлайн - когда смотреть Видео
14:29
Xbox Game Pass получил одно из лучших обновлений в истории сервиса
14:27
Украине грозит 40 тысяч заболевших COVID-19 в сутки: эксперт назвал сроки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять