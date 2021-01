Названо количество тренировок, защищающее от рака

У физически активных мужчин и женщин риск развития рака толстой кишки снижается примерно на 30-40 процентов/Pixabay

Текущие исследования показывают, что здоровый образ жизни может снизить риск различных видов рака.

Так, в центре внимания оказались упражнения из-за их противоракового действия, и многочисленные исследования изучали роль, которую они играют в снижении риска.

В обзоре, опубликованном в журнале Medicine and Science in Sportsand Exercise, была проанализирована литература по этому вопросу. Целью состояла в том, чтобы изучить, играет ли физическая активность какую-либо роль в профилактике рака, и если да, то в какой степени.

Для этого были проанализированы данные опубликованных эпидемиологических исследований связи между физической активностью и риском развития рака.

По словам исследователей, данные "четко" показывают, что у физически активных мужчин и женщин риск развития рака толстой кишки снижается примерно на 30-40 процентов по сравнению с неактивными людьми.

"Хотя данных немного, похоже, что для снижения риска необходимы от 30 до 60 минут физической активности умеренной или высокой интенсивности", - пишут они.

Умеренная активность повысит частоту сердечных сокращений, заставит вас дышать быстрее и почувствовать себя теплее.

"Один из способов узнать, работаете ли вы с умеренной интенсивностью, - это если во время тренировки вы все еще можете говорить, но не петь", - поясняет NHS.

Примеры деятельности средней интенсивности:

Бойкая ходьба

Водная аэробика

Езда на велосипеде

Танцы

Парный теннис

Толкание газонокосилка

Пеший туризм

Катание на роликах

Активная деятельность с высокой интенсивностью заставляет вас дышать тяжело и быстро - если вы работаете на этом уровне, вы не сможете сказать больше, чем несколько слов.

"В целом, 75 минут упражнений высокой интенсивности могут дать такую ​​же пользу для здоровья, как и 150 минут упражнений средней интенсивности", - поясняет Национальная служба здравоохранения.

Примеры активной деятельности:

Бег трусцой

Быстрое плавание

Езда на велосипеде быстро или по холмам

Подъем по лестнице

Спорт, например футбол, регби, нетбол и хоккей

Скакалка

Аэробика

Гимнастика

Боевые искусства

Советы по питанию

Помимо физических упражнений, здоровое сбалансированное питание может снизить риск развития рака.

Согласно статье, опубликованной в British Medical Journal (BMJ), ранние исследования методом случай-контроль показали, что более высокое потребление фруктов и овощей было связано с более низким риском развития нескольких типов рака.

Тем не менее, по отчетам исследовательского фонда, ни фрукты, ни овощи не считались убедительно или вероятно связаны с риском любого рака.

"Определенные компоненты некоторых фруктов и овощей могут иметь защитное действие", - говорится в статье BMJ.

В нем добавлено: "Риск возникновения всех очагов рака вместе у вегетарианцев и веганов может быть немного ниже, чем у невегетарианцев, но результаты для отдельных видов рака неубедительны".