Названо самое некалорийное шампанское

Диетологи посоветовали, какое игристое вино купить на Новый год 2021.
Диетологи рассказали, какое шампанское стоит купить на Новый год 2021. По их словам, хорошим выбором станет шампанское брют, так как сухое игристое вино содержит меньше сахара и меньше калорий. Об этом заявила врач-диетолог Фатима Дзгоева.
В свою очередь, кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что по содержанию сахара игристые вина классифицируются следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое, передает РИА Новости.
Кошечкина отметила, что по технологии производства все классические игристые вина получаются экстра брют, то есть в процессе брожения сахар из виноградного сока переходит в алкоголь. А полусладкими и сладкими они становятся после добавления ликера – это специальная смесь из виноградного сока и сахара.
Напомним:
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