Названо самое некалорийное шампанское

Диетологи посоветовали наименее калорийное шампанское / Фото pixabay.com

Диетологи рассказали, какое шампанское стоит купить на Новый год 2021. По их словам, хорошим выбором станет шампанское брют, так как сухое игристое вино содержит меньше сахара и меньше калорий. Об этом заявила врач-диетолог Фатима Дзгоева.

В свою очередь, кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что по содержанию сахара игристые вина классифицируются следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое, передает РИА Новости.

Кошечкина отметила, что по технологии производства все классические игристые вина получаются экстра брют, то есть в процессе брожения сахар из виноградного сока переходит в алкоголь. А полусладкими и сладкими они становятся после добавления ликера – это специальная смесь из виноградного сока и сахара.

Напомним: