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Названо самое опасное печенье на полках магазинов

13 мая 2021, 03:02
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Выбор качественного печенья оказался не самой простой задачей. Эксперт объяснила, на что обратить внимание.

печенье
Наиболее качественное печенье – это печенье, в котором содержится сливочное масло / Фото pixaby

Большинство видов печенья, которое мы видим на полках магазинов, не соответствует стандартам качества и может быть опасным для здоровья. Эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала, как выбрать качественное печенье и что в составе продукта должно сразу насторожить.

По словам эксперта, 90% печенья содержит муку высшего сорта, огромное количество сахара, растительные масла, маргарин или кондитерский жир или заменитель жира. При этом даже те изделия, которые ранее считались безопасными - например, бублики, сушки – на сегодняшний могут содержать и кондитерские жиры.

"Это опасно, это аллергенно, это вызывает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания", – отметила эксперт.

Как выбрать качественное печенье

Фактически все печенье промышленного производства содержит гидрогенизированные жиры. Согласно нормам, их содержание не должно превышать 8%.

Есть отдельные добросовестные производители, но многие не указывают процент рафинированного, переработанного жира. Кроме опасных жиров продукт может содержать и другие опасные составляющие, в частности, консервирующие вещества, ароматизаторы, красители.

Как пояснила Сидоренко, наиболее качественное печенье – это печенье, в котором содержится сливочное масло. Такой продукт обычно стоит в 2-3 раза дороже обычного.

"Если в составе есть сливочное масло, различные виды муки, если в составе сахар не на первом месте или вообще отсутствует, зато добавлен растительный компонент, который имеет сладкое содержание, на печенье можно обращать внимание", – посоветовала она.

Какое печенье не стоит покупать

Эксперт по качеству пищевых продуктов также рассказала, какое печенье всегда стоит обходить стороной, чтобы не навредить здоровью.

"Если на маркировке написано: "растительные жиры в твердом состоянии", "масло отбеленное", "масло рафинированное", "маргарин", "кондитерский жир", "заменитель сливочного масла" – это тот маячок, который говорит о том, что это печенье следует отложить", - рассказала Сидоренко.

"Если на упаковке просто написано "растительное масло" и не указано, в каком состоянии, это печенье тем более надо отложить, потому что таким образом вообще от потребителя скрывается информация", - добавила она.

Как сообщал Главред, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик рассказала, как правильно выбрать торт. Прежде всего она посоветовала обратить внимание на состав - чем меньше ингредиентов, тем лучше.

здоровье печенье
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