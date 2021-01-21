Названы 10 распространенных причин боли в теле без температуры: когда бежать к врачу

Стресс может вызывать боли в теле, но эта боль отличается от болей, связанных с болезнью / Pixabay

Названы 10 распространенных причин болей в теле без температуры: Боли в теле - это чувство боли или болезненности во всем теле. Это частый симптом вирусных заболеваний, таких как грипп. Если причиной болей в теле является болезнь, вероятно, у вас также будет жар, но в некоторых случаях у вас могут возникать боли в теле и без температуры.

Вот самые частые причины болей в теле без температуры.

1. Стресс

Стресс может вызывать боли в теле, но эта боль отличается от болей, связанных с болезнью, - говорит Нейт Фавини, доктор медицинских наук, ведущий врач отделения первичной профилактической помощи Forward.

Боль в теле, вызванная стрессом, обычно проявляется в шее, плечах и спине. Хотя эти боли могут ощущаться и в других частях тела, например, в ногах, животе или груди, говорит Фавини. Боли в теле, связанные с болезнью, имеют тенденцию быть повсеместными и быстро наступать, достигая пика интенсивности в течение короткого периода времени - обычно часов или дней.

Стресс заставляет ваши мышцы напрягаться. Когда вы расслабляетесь, ваши мышцы расслабляются, но постоянный или хронический стресс может привести к более длительным приступам мышечного напряжения.

2015 исследование показало корреляцию между напряжением и функции многих систем организма, в том числе опорно-двигательного аппарата, нервной, дыхательной и эндокринной систем. Согласно исследованию, стресс может негативно повлиять на эти системы и проявляться в виде физических болей, включая боли в мышцах и головные боли.

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Другие симптомы стресса включают:

Проблемы со сном

Тошнота

Диарея

Внезапное увеличение или потеря веса

Истощение

Если вы думаете, что стресс может вызывать у вас боли в теле, попробуйте включить в свой день методы расслабления, такие как медитация, глубокое дыхание или йога.

2. Недостаток сна

Сон необходим для регенерации клеток - процесса замены или восстановления поврежденных клеток и тканей в организме. Недостаток сна может повлиять на способность вашего тела производить новые клетки, что может привести к чувству физического истощения и боли.

Помимо болей в теле, к другим симптомам недосыпания относятся:

Трудности с концентрацией внимания

Изменения настроения, включая усиление чувства депрессии или беспокойства

Желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота и диарея

Проблемы с планированием или организацией

Если вам сложно спать семь-восемь часов в сутки, Фавини рекомендует:

Никаких экранов минимум за час до сна. Синий свет от ноутбуков, телефонов или телевизоров может нарушить естественный цикл сна в организме.

Установите ночной распорядок дня, чтобы подготовиться ко сну. Включите элемент расслабления, например, примите теплую ванну или почитайте книгу.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Это укрепит естественный цикл сна вашего тела.

3. Синдром хронической усталости

Синдром хронической усталости - это состояние, которое вызывает крайнюю усталость и сонливость, мешающие повседневной жизни. От этого заболевания страдает множество человек.

По словам Роберта Бергхорна, владельца Ascent Physical Therapy из Нью-Йорка, боли часто встречаются у людей с синдромом хронической усталости, хотя их тяжесть зависит от человека.

"Предполагается, что боль действует как защитный механизм. Однако в случае синдрома хронической усталости или любого другого хронического болевого состояния она больше действует как неконтролируемый лесной пожар", - говорит Бергхорн.

В этом типе состояния происходит "переназначение" или изменения в том, как пострадавший интерпретирует боль и активность, когда даже самые простые вещи, такие как открытие двери, могут быть действительно болезненными без какой-либо конкретной причины для боли.

Другие симптомы синдрома хронической усталости включают:

Проблемы с концентрацией внимания и памятью

Головные боли

Мышечная слабость

Повторяющаяся боль в горле

Синдром хронической усталости неизлечим, но многие симптомы можно контролировать с помощью лекарств или изменения образа жизни. Если вы подозреваете, что страдаете синдромом хронической усталости, обсудите с врачом наиболее подходящий для вас курс лечения.

4. Фибромиалгия

Фибромиалгия - это состояние, которое вызывает боль и скованность во всем теле.

Симптомы включают:

Головные боли

Покалывание или онемение в руках и ногах

Усталость

Трудности с концентрацией внимания

Проблемы с памятью

Депрессия и тревога

С состоянием можно справиться с помощью лекарств, методов управления стрессом и когнитивно-поведенческой терапии.

5. Лекарства

По словам Фавини, некоторые лекарства также могут вызывать боли в теле. Некоторые из наиболее распространенных включают:

Статиновые препараты, которые используются для снижения холестерина

Флутиказон, который используется для лечения астмы

Карведилол, лекарство от кровяного давления

Если вы принимаете лекарство, которое, по вашему мнению, вызывает боли в теле, поговорите со своим врачом о своих симптомах и о том, какие другие варианты могут быть вам доступны.

6. Обезвоживание

Недостаточное потребление воды снижает способность вашего организма удалять воспалительные химические вещества из тканей, вызывая болезненность и болезненные ощущения, - говорит Бергхорн.

Симптомы обезвоживания включают:

Головокружение

Спутанность сознания

Истощение

Сильная жажда

Темная моча

По словам Берхорна, один из лучших способов избежать обезвоживания - держать при себе бутылку с водой и пить из нее регулярно. Если вы заметили признаки обезвоживания, употребление спортивного напитка с сахаром и электролитами поможет восстановить водный баланс быстрее, чем просто вода.

7. Недостатки

По словам Бергхорна, недостаток витаминов и питательных веществ также может вызывать боли в теле. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Витамин Д

Калий

Кальций

Железо

Нашему организму необходим определенный уровень витаминов и питательных веществ для правильного функционирования, а их дефицит может изменить способ взаимодействия тканей друг с другом, вызывая боли.

"Каждое сокращение мышц требует соответствующего уровня кальция, калия и натрия", - говорит Бергхорн. "Если один или несколько уровней являются низкими, это может привести к спазмам, снижению контроля мышечного сокращения и мышечным спазмам".

8. Аутоиммунное заболевание

Аутоиммунное заболевание - это когда иммунная система организма атакует сама себя. Некоторые аутоиммунные заболевания могут вызывать боли в теле.

Есть много разных типов аутоиммунных заболеваний. Некоторые из наиболее распространенных из них, которые могут вызвать боли в теле, включают:

Волчанка. Состояние, при котором организм атакует здоровые ткани. Волчанка чаще всего поражает кожу, суставы и внутренние органы и может вызывать боли в мышцах и суставах.

Рассеянный склероз (МС). Состояние, при котором иммунная система организма атакует жировые вещества, защищающие нервные волокна головного и спинного мозга. Потеря этого защитного слоя может вызвать покалывание, онемение и слабость в конечностях и внезапную боль при движении шеи.

Дерматомиозит. Состояние, вызывающее мышечную слабость, что может привести к боли в суставах.От аутоиммунных заболеваний нет лекарства, но лекарства могут помочь уменьшить боль и воспаление, связанные с этими заболеваниями.

9. Болезнь Лайма

Болезнь Лайма - это клещевое заболевание, вызываемое бактерией Borrelia Burgdorfer. Симптомы болезни Лайма включают:

Ломота в теле

Головная боль

Увеличение лимфатических узлов

Сыпь

Усталость

Озноб

Высокая температура

Болезнь Лайма лечится антибиотиками. Большинство людей хорошо поддаются лечению и полностью выздоравливают.

10. Вирусная инфекция

И боли в теле, и жар являются общими симптомами вирусных инфекций, но, по словам Фавини, можно заразиться вирусной инфекцией, такой как грипп, и без температуры. Другие вирусные инфекции также могут вызывать боли в теле без повышения температуры, например, простуда. Симптомы вирусной инфекции включают:

Насморк

Головная боль

Усталость

Кашель

Чихание

Больное горло

Вирусная инфекция может длиться неделю или две, но лекарства, отпускаемые без рецепта, могут помочь облегчить многие симптомы.

Когда обратиться к врачу

Если у вас сильные боли в теле, которые продолжаются более нескольких дней и влияют на вашу повседневную жизнь, вам следует обратиться за медицинской помощью, - говорит Фавини. Врач может помочь вам определить точную причину ваших симптомов и предложить правильное лечение.