Названы 10 распространенных причин боли в теле без температуры: когда бежать к врачу

Стресс может вызывать боли в теле, но эта боль отличается от болей, связанных с болезнью.
Названы 10 распространенных причин болей в теле без температуры: Боли в теле - это чувство боли или болезненности во всем теле. Это частый симптом вирусных заболеваний, таких как грипп. Если причиной болей в теле является болезнь, вероятно, у вас также будет жар, но в некоторых случаях у вас могут возникать боли в теле и без температуры.
Вот самые частые причины болей в теле без температуры.
1. Стресс
Стресс может вызывать боли в теле, но эта боль отличается от болей, связанных с болезнью, - говорит Нейт Фавини, доктор медицинских наук, ведущий врач отделения первичной профилактической помощи Forward.
Боль в теле, вызванная стрессом, обычно проявляется в шее, плечах и спине. Хотя эти боли могут ощущаться и в других частях тела, например, в ногах, животе или груди, говорит Фавини. Боли в теле, связанные с болезнью, имеют тенденцию быть повсеместными и быстро наступать, достигая пика интенсивности в течение короткого периода времени - обычно часов или дней.
Стресс заставляет ваши мышцы напрягаться. Когда вы расслабляетесь, ваши мышцы расслабляются, но постоянный или хронический стресс может привести к более длительным приступам мышечного напряжения.
2015 исследование показало корреляцию между напряжением и функции многих систем организма, в том числе опорно-двигательного аппарата, нервной, дыхательной и эндокринной систем. Согласно исследованию, стресс может негативно повлиять на эти системы и проявляться в виде физических болей, включая боли в мышцах и головные боли.
Читайте такжеБолят суставы: причины и способы облегчить боль
Другие симптомы стресса включают:
- Проблемы со сном
- Тошнота
- Диарея
- Внезапное увеличение или потеря веса
- Истощение
Если вы думаете, что стресс может вызывать у вас боли в теле, попробуйте включить в свой день методы расслабления, такие как медитация, глубокое дыхание или йога.
2. Недостаток сна
Сон необходим для регенерации клеток - процесса замены или восстановления поврежденных клеток и тканей в организме. Недостаток сна может повлиять на способность вашего тела производить новые клетки, что может привести к чувству физического истощения и боли.
Помимо болей в теле, к другим симптомам недосыпания относятся:
- Трудности с концентрацией внимания
- Изменения настроения, включая усиление чувства депрессии или беспокойства
- Желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота и диарея
- Проблемы с планированием или организацией
Если вам сложно спать семь-восемь часов в сутки, Фавини рекомендует:
- Никаких экранов минимум за час до сна. Синий свет от ноутбуков, телефонов или телевизоров может нарушить естественный цикл сна в организме.
- Установите ночной распорядок дня, чтобы подготовиться ко сну. Включите элемент расслабления, например, примите теплую ванну или почитайте книгу.
- Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Это укрепит естественный цикл сна вашего тела.
3. Синдром хронической усталости
Синдром хронической усталости - это состояние, которое вызывает крайнюю усталость и сонливость, мешающие повседневной жизни. От этого заболевания страдает множество человек.
По словам Роберта Бергхорна, владельца Ascent Physical Therapy из Нью-Йорка, боли часто встречаются у людей с синдромом хронической усталости, хотя их тяжесть зависит от человека.
"Предполагается, что боль действует как защитный механизм. Однако в случае синдрома хронической усталости или любого другого хронического болевого состояния она больше действует как неконтролируемый лесной пожар", - говорит Бергхорн.
В этом типе состояния происходит "переназначение" или изменения в том, как пострадавший интерпретирует боль и активность, когда даже самые простые вещи, такие как открытие двери, могут быть действительно болезненными без какой-либо конкретной причины для боли.
Другие симптомы синдрома хронической усталости включают:
- Проблемы с концентрацией внимания и памятью
- Головные боли
- Мышечная слабость
- Повторяющаяся боль в горле
Синдром хронической усталости неизлечим, но многие симптомы можно контролировать с помощью лекарств или изменения образа жизни. Если вы подозреваете, что страдаете синдромом хронической усталости, обсудите с врачом наиболее подходящий для вас курс лечения.
4. Фибромиалгия
Фибромиалгия - это состояние, которое вызывает боль и скованность во всем теле.
Симптомы включают:
- Головные боли
- Покалывание или онемение в руках и ногах
- Усталость
- Трудности с концентрацией внимания
- Проблемы с памятью
- Депрессия и тревога
С состоянием можно справиться с помощью лекарств, методов управления стрессом и когнитивно-поведенческой терапии.
5. Лекарства
По словам Фавини, некоторые лекарства также могут вызывать боли в теле. Некоторые из наиболее распространенных включают:
- Статиновые препараты, которые используются для снижения холестерина
- Флутиказон, который используется для лечения астмы
- Карведилол, лекарство от кровяного давления
Если вы принимаете лекарство, которое, по вашему мнению, вызывает боли в теле, поговорите со своим врачом о своих симптомах и о том, какие другие варианты могут быть вам доступны.
6. Обезвоживание
Недостаточное потребление воды снижает способность вашего организма удалять воспалительные химические вещества из тканей, вызывая болезненность и болезненные ощущения, - говорит Бергхорн.
Симптомы обезвоживания включают:
- Головокружение
- Спутанность сознания
- Истощение
- Сильная жажда
- Темная моча
По словам Берхорна, один из лучших способов избежать обезвоживания - держать при себе бутылку с водой и пить из нее регулярно. Если вы заметили признаки обезвоживания, употребление спортивного напитка с сахаром и электролитами поможет восстановить водный баланс быстрее, чем просто вода.
7. Недостатки
По словам Бергхорна, недостаток витаминов и питательных веществ также может вызывать боли в теле. Вот некоторые из наиболее распространенных:
- Витамин Д
- Калий
- Кальций
- Железо
Нашему организму необходим определенный уровень витаминов и питательных веществ для правильного функционирования, а их дефицит может изменить способ взаимодействия тканей друг с другом, вызывая боли.
"Каждое сокращение мышц требует соответствующего уровня кальция, калия и натрия", - говорит Бергхорн. "Если один или несколько уровней являются низкими, это может привести к спазмам, снижению контроля мышечного сокращения и мышечным спазмам".
8. Аутоиммунное заболевание
Аутоиммунное заболевание - это когда иммунная система организма атакует сама себя. Некоторые аутоиммунные заболевания могут вызывать боли в теле.
Есть много разных типов аутоиммунных заболеваний. Некоторые из наиболее распространенных из них, которые могут вызвать боли в теле, включают:
Волчанка. Состояние, при котором организм атакует здоровые ткани. Волчанка чаще всего поражает кожу, суставы и внутренние органы и может вызывать боли в мышцах и суставах.
Рассеянный склероз (МС). Состояние, при котором иммунная система организма атакует жировые вещества, защищающие нервные волокна головного и спинного мозга. Потеря этого защитного слоя может вызвать покалывание, онемение и слабость в конечностях и внезапную боль при движении шеи.
Дерматомиозит. Состояние, вызывающее мышечную слабость, что может привести к боли в суставах.От аутоиммунных заболеваний нет лекарства, но лекарства могут помочь уменьшить боль и воспаление, связанные с этими заболеваниями.
9. Болезнь Лайма
Болезнь Лайма - это клещевое заболевание, вызываемое бактерией Borrelia Burgdorfer. Симптомы болезни Лайма включают:
- Ломота в теле
- Головная боль
- Увеличение лимфатических узлов
- Сыпь
- Усталость
- Озноб
- Высокая температура
Болезнь Лайма лечится антибиотиками. Большинство людей хорошо поддаются лечению и полностью выздоравливают.
10. Вирусная инфекция
И боли в теле, и жар являются общими симптомами вирусных инфекций, но, по словам Фавини, можно заразиться вирусной инфекцией, такой как грипп, и без температуры. Другие вирусные инфекции также могут вызывать боли в теле без повышения температуры, например, простуда. Симптомы вирусной инфекции включают:
- Насморк
- Головная боль
- Усталость
- Кашель
- Чихание
- Больное горло
Вирусная инфекция может длиться неделю или две, но лекарства, отпускаемые без рецепта, могут помочь облегчить многие симптомы.
Когда обратиться к врачу
Если у вас сильные боли в теле, которые продолжаются более нескольких дней и влияют на вашу повседневную жизнь, вам следует обратиться за медицинской помощью, - говорит Фавини. Врач может помочь вам определить точную причину ваших симптомов и предложить правильное лечение.