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Названы 2 напитка, которые могут вылечить похмелье

Сергей Кущ
25 декабря 2023, 08:45
Избавиться от обезвоживания можно при помощи доступных средств.

Названы 2 напитка, которые могут вылечить похмелье
Названы 2 напитка, которые могут вылечить похмелье / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Похмелье (или похмельный синдром) возникает в результате употребления алкоголя, когда организм пытается восстановить баланс после его воздействия.

Эксперты говорят, что есть несколько способов не только облегчить это состояние, но полностью избавиться от него, пишет Express.

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Вода должна стать первым, что вы должны выпить тяжелым утром.

"Вы можете восполнить потерянную жидкость, употребляя мягкие жидкости, которые щадят вашу пищеварительную систему, такие как вода, газированная вода и изотонические напитки. Вода помогает восстановить водный баланс организма. Алкоголь является мочегонным средством и увеличивает количество мочи, выделяемой человеком. Возникающая в результате потеря жидкости может вызвать обезвоживание и электролитный дисбаланс. Эти факторы способствуют возникновению похмелья", - пояснил эксперт.

Томатный сок

Более удивительным вариантом из двух является томатный сок. Красный напиток полезен для поддержания водного баланса, восполнения потерянных питательных веществ и помощи в работе печени.

"Употребление томатного сока может помочь метаболизировать и расщеплять алкоголь более эффективно, а это означает, что он не будет задерживаться в вашем организме так долго", - поделилась эксперт.

Как и в случае с водой, не существует определенного количества, которое вы должны использовать, но фармацевт предложила выпить одну чашку этого сока.

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похмелье алкоголь интересные новости
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