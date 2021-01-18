Названы 2 необычных симптома ревматоидного артрита

Болезнь широко поражает руки, колени и лодыжки./ abnews

Симптомы ревматоидного артрита могут постепенно ухудшаться - и быстро. Однако два ранних индикатора болезни могут привести к ранней диагностике и эффективному лечению.

Заболевание вызывает воспаление, когда иммунная система атакует слизистую оболочку суставов, также известную как синовиальная оболочка. Фонд Arthritis Foundation объяснил, что воспаленная синовиальная оболочка становится толще.

Благотворительная организация добавила, что болезнь широко поражает руки, колени и лодыжки.

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По неизвестным причинам заболевание имеет тенденцию развиваться в среднем возрасте и чаще встречается у женщин.

Другая благотворительная организация Versus Arthritis указала на два удивительных симптома ревматоидного артрита: сухость глаз и боль в груди.

Оба симптома вызваны воспалением, которое можно вылечить, чем раньше вы запишетесь на прием к врачу.

Ранняя диагностика ревматоидного артрита может привести к более раннему лечению, которое "с большей вероятностью" подействует.

Три основных метода лечения болезни: лекарства, физиотерапия и хирургия.

Ревматоидный артрит может быть крайне неприятным и болезненным заболеванием, вызывающим опухание суставов и скованность.

Скованность становится более заметной с утра или после длительного сидения.

Другие симптомы болезни включают:

Усталость

Плохой аппетит

Потеря веса

Высокая температура

Потливость

Профилактика

Если вы не болеете ревматоидным артритом, и хотите снизить вероятность его возникновения, вы должны минимизировать факторы риска.

Поддающиеся изменению факторы риска включают избыточный вес, курение и употребление большого количества красного мяса.

Это означает, что если вы поддерживаете здоровый вес, не курите и ешьте меньше красного мяса, ваши шансы на развитие болезни уменьшаются.

Однако, если у вас ревматоидный артрит, существуют варианты лечения.

Лечение

Для лечения ревматоидного артрита используются четыре группы препаратов:

Обезболивающие

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Модифицирующие заболевание противоревматические препараты (DMARD)

Стероиды (также известные как кортикостероиды)

"Многим людям с ревматоидным артритом необходимо принимать более одного лекарства", - сертифицировано Versus Arthritis.

Когда симптомы усиливаются (также называемые обострениями), полезно знать, как управлять болезнью.

Периоды обострения имеют тенденцию следовать за стрессовыми периодами в жизни человека или заболеваниями. Помимо приема прописанных лекарств, благотворительная организация поощряет легкие упражнения.

Кроме того, тепловая терапия может помочь облегчить болезненные симптомы; для этого нужно положить бутылку с горячей водой, например, на пораженный сустав.

Другие варианты с подогревом включают грелки, крем для глубокого разогрева, лампу или мешок для пшеницы.

В качестве альтернативы может помочь холодовая терапия. Например, пакетик замороженного горошка, завернутый в кухонное полотенце, можно приложить к болезненному участку.