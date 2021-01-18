УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Названы 2 необычных симптома ревматоидного артрита

18 января 2021, 09:19

Болезнь широко поражает руки, колени и лодыжки.

Мужчина, руки
Болезнь широко поражает руки, колени и лодыжки./ abnews

Симптомы ревматоидного артрита могут постепенно ухудшаться - и быстро. Однако два ранних индикатора болезни могут привести к ранней диагностике и эффективному лечению.

Заболевание вызывает воспаление, когда иммунная система атакует слизистую оболочку суставов, также известную как синовиальная оболочка. Фонд Arthritis Foundation объяснил, что воспаленная синовиальная оболочка становится толще.

Благотворительная организация добавила, что болезнь широко поражает руки, колени и лодыжки.

Читайте такжеКак уменьшить боль от артрита: поможет рождественское угощение

По неизвестным причинам заболевание имеет тенденцию развиваться в среднем возрасте и чаще встречается у женщин.

Другая благотворительная организация Versus Arthritis указала на два удивительных симптома ревматоидного артрита: сухость глаз и боль в груди.

Оба симптома вызваны воспалением, которое можно вылечить, чем раньше вы запишетесь на прием к врачу.

Ранняя диагностика ревматоидного артрита может привести к более раннему лечению, которое "с большей вероятностью" подействует.

Три основных метода лечения болезни: лекарства, физиотерапия и хирургия.

Ревматоидный артрит может быть крайне неприятным и болезненным заболеванием, вызывающим опухание суставов и скованность.

Скованность становится более заметной с утра или после длительного сидения.

Другие симптомы болезни включают:

  • Усталость
  • Плохой аппетит
  • Потеря веса
  • Высокая температура
  • Потливость
  • Профилактика

Если вы не болеете ревматоидным артритом, и хотите снизить вероятность его возникновения, вы должны минимизировать факторы риска.

Поддающиеся изменению факторы риска включают избыточный вес, курение и употребление большого количества красного мяса.

Это означает, что если вы поддерживаете здоровый вес, не курите и ешьте меньше красного мяса, ваши шансы на развитие болезни уменьшаются.

Однако, если у вас ревматоидный артрит, существуют варианты лечения.

Лечение

Для лечения ревматоидного артрита используются четыре группы препаратов:

Обезболивающие

  • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
  • Модифицирующие заболевание противоревматические препараты (DMARD)
  • Стероиды (также известные как кортикостероиды)

"Многим людям с ревматоидным артритом необходимо принимать более одного лекарства", - сертифицировано Versus Arthritis.

Когда симптомы усиливаются (также называемые обострениями), полезно знать, как управлять болезнью.

Периоды обострения имеют тенденцию следовать за стрессовыми периодами в жизни человека или заболеваниями. Помимо приема прописанных лекарств, благотворительная организация поощряет легкие упражнения.

Кроме того, тепловая терапия может помочь облегчить болезненные симптомы; для этого нужно положить бутылку с горячей водой, например, на пораженный сустав.

Другие варианты с подогревом включают грелки, крем для глубокого разогрева, лампу или мешок для пшеницы.

В качестве альтернативы может помочь холодовая терапия. Например, пакетик замороженного горошка, завернутый в кухонное полотенце, можно приложить к болезненному участку.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Названы 2 необычных симптома ревматоидного артрита». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на КрещениеПрижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачуНазваны признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу Низкое кровяное давление: причины и факторы рискаНизкое кровяное давление: причины и факторы риска Врачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктовВрачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктов Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальныхУченые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных
Следующий материал

Последние новости

10:29
Украина уверенно движется к дефолту
10:20
Ксения Мишина раскрыла детали съемок откровенных сцен
10:00
Карантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление Видео
09:51
Когда состоится саммит Крымской платформы: названа дата Видео
09:38
Спор за Южные Курилы: в Японии заявили о планах "поставить точку" в вопросе с Россией
Реклама
09:36
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна Фото Видео
09:33
Украину сегодня порядочно заметет и заморозит до -26 Видео
09:25
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
09:24
Пошел на дно за 5 минут: всплыли новые подробности крушения сухогруза с украинцами Видео
09:19
Неспособная решить ни одной проблемы власть генерирует тупость и популизм мнение
09:19
Названы 2 необычных симптома ревматоидного артрита Видео
08:53
Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января Видео
08:33
Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США Видео
08:14
СССР распался 30 лет назад, но Украина по-прежнему остается "совком" мнение
08:07
Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
07:59
Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало Видео
07:35
Помпео резко высказался о задержании Навального в России Видео
07:15
"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото
07:06
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
06:57
Перевыборы мэров Борисполя и Новгород-Северского: названы победители Видео
Реклама
06:57
Причина кризиса в Штатах - вырождение американских элит мнение
06:40
С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января
06:27
Стало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево Видео
05:50
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
04:30
Лукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси Видео
04:21
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
03:51
Врач назвал главный признак победы над COVID-19 Видео
03:19
Про Меган Маркл снимают новый фильм
02:44
Поможет ли бурный секс после большой ссоры - ответ психолога Видео
02:22
Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен Видео
01:58
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
01:30
Новый удар по режиму Путина: эксперт оценил худший сценарий с Навальным в РФ Видео
00:49
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
00:30
У Байдена раскритиковали задержание Навального: в России резко ответили Видео
00:28
Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19 Видео
00:09
"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото
00:00
Задержание Навального: России пригрозили новыми санкциями Видео
17 января, воскресенье
23:26
В Кремле отреагировали на задержание Навального Видео
23:00
Слышны крики о помощи: в Одессе горит гостиница с людьми, есть жертвы
22:52
Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
22:28
Коронавирус в Украине 17 января - обнаружили почти 6 тысяч случаев Видео
22:26
Крушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофы Видео
22:03
Навальный стал узником совести после ареста - Amnesty International Видео
21:34
Участники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение Видео
21:23
CD Projekt Red прокомментировала расследование, посвященное проблемам Cyberpunk 2077 Видео
21:20
Экстремальные "минусы": синоптики предупредили о снегопаде в Украине Видео
20:50
Задержание Навального: какой "сюрприз" приготовили оппозиционеру в России Видео
20:50
Умер Фил Спектор - причина смерти, карьера и личная жизнь музыканта
20:44
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
20:15
Захарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять