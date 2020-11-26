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Названы 5 лучших способов предотвратить похмелье

26 ноября 2020, 20:30

Есть стратегии, которые вы можете использовать, пока пьете, и которые помогут вам избежать ужасного похмелья завтра.

Секс, алкоголь
Есть стратегии, которые вы можете использовать, пока пьете, и которые помогут вам избежать ужасного похмелья завтра. / TV

Конечно, если очень хочется предотвратить похмелье, всегда можно выпить что-нибудь безалкогольное. Но если вы хотите насладиться настоящим алкоголем, есть несколько способов предотвратить похмелье.

Если вы устраиваете вечеринки в Zoom, гуляете на свежем воздухе или веселитесь с людьми, с которыми живете, есть стратегии, которые вы можете использовать, пока пьете, и которые помогут вам избежать ужасного похмелья завтра.

Чтобы предотвратить похмелье, необходимо знать, сколько вы можете пить и в каком темпе. Остальное - стратегическое потягивание и знание того, что есть добавки. Вот лучшие способы насладиться тем, что вы пьете, но предотвратить похмелье.

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Пейте

"Выпейте воду в равных долях с алкогольным напитком, чтобы не обезвоживать собственный организм", - советует Лиза Дорфман, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Майами. Закажите стакан воды и выпивайте между глотками любимого напитка. Регулярное потребление воды в течение ночи может помочь замедлить всасывание алкоголя в кровоток. Два напитка в день - это предел здоровья для мужчин.

Витамины группы B

"Для некоторых людей прием витаминов B-комплекса перед употреблением алкоголя имеет значение для укрепления организма", - говорит Дорфман. Это может облегчить симптомы похмелья или предотвратить его появление. Когда вы слишком много пьете, витамины группы В остаются в сумке. Они являются частью метаболического процесса расщепления алкоголя и его вредных побочных продуктов, таких как ацетальдегид, токсин.

Ешьте пока пьете

Закажите блюдо со здоровыми жирами, такими как сыр или орехи, и закусывайте, пока пьете. Даже гарнир из напитков может помочь. "Ешьте сельдерей из своей Кровавой Мэри", - говорит Дорфман. Это овощ, полный полезных питательных веществ, таких как калий, фолиевая кислота, марганец и витамины K, C, B-6 - список можно продолжить.

Остерегайтесь темных напитков

Более темные спирты, такие как коньяк, бурбон или скотч, содержат конгенеры, которые, как известно, вызывают более сильное похмелье, чем более легкие жидкости, такие как водка, джин или текила.

"Конгенеры в алкоголе - это продукты, которые просто не расщепляются и остаются в кровотоке", - говорит Роберт Глаттер, доктор медицины, врач отделения неотложной помощи больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Пейте раньше

Избавьтесь от последствий позднего бодрствования и выпивки в предрассветные часы, начав раньше днем. Это даст вам некоторое время, чтобы хорошо поесть перед сном. "Предотвратите эту ужасную бессонную ночь, заменив ранее утраченные питательные вещества", - советует Дорфман.

здоровье алкоголь
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