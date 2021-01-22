Названы 5 продуктов, которые отбеливают зубы

Если вы хотите отбелить зубы без химикатов, возможно, вам нужны более естественные средства./ Фото pixabay.com

Окрашивание зубов - обычное явление. Это происходит, когда внешний слой ваших зубов или эмаль обесцвечивается. На рынке есть много продуктов для отбеливания зубов. Вы можете выбрать отбеливающую зубную пасту, полоски или гель. Ваш стоматолог также может предложить профессиональное отбеливание.

Но это лечение может быть дорогим. Оно также содержат химические вещества, которые могут оказывать вредное воздействие на зубы и десны.

Если вы хотите отбелить зубы без химикатов, возможно, вам нужны более естественные средства. Один из вариантов - есть продукты, которые отбеливают зубы естественным образом.

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Хотя есть некоторые свидетельства того, что эти продукты работают, их влияние в основном теоретическое. Тем не менее, не помешало бы их попробовать.

Клубника

Клубника содержит яблочную кислоту. Говорят, что эта кислота обладает отбеливающими свойствами, которые могут помочь осветлить окрашенные зубы.

Яблочная кислота также может увеличить выработку слюны у людей с сухостью во рту. Слюна защищает зубы от кариеса, частой причины обесцвечивания, смывая остатки пищи и мусор.

Арбуз

В арбузе больше яблочной кислоты, чем в клубнике. Яблочная кислота может способствовать осветлению зубов и выработке слюны.

Некоторые люди также говорят, что волокнистая текстура арбуза очищает зубы и помогает удалять пятна. Однако нет никаких научных доказательств, подтверждающих это утверждение.

Ананас

Ваши зубы покрыты пленкой или слоем белков слюны. Слой пленки защищает зубы, но также впитывает пигменты из пищи. Это может привести к появлению пятен.

Слой вашей пленки также дает бактериям возможность прилипать. Если бактерии накапливаются, они могут вызвать налет и изменение цвета зубов.

Однако ананас может естественным образом растворять пленку. Он содержит протеолитический фермент бромелайн. Протеолитические ферменты могут расщеплять белки, в том числе те, что находятся в слое вашей пленки.

Папайя

Папайя, как и ананас, содержит протеолитический фермент.

Фермент папайи называется папаином. Он также расщепляет белок, который разрушает слой вашей пленки. Это помогает уменьшить пятна и защищает от образования налета.

Молоко

Молочная кислота в молоке также может осветлить эмаль. Также говорят, что она стимулирует выработку слюны, которая помогает вымывать бактерии, вызывающие кариес.

Казеин, белок молока, также предотвращает появление пятен. Казеин помогает задействовать фосфаты кальция для восстановления полостей и предотвращения накопления зубного налета.

Одно исследование 2014 года также показало, что казеин связывается с полифенолами в чае, что предотвращает прилипание танинов к зубам и их окрашивание.

Другие молочные продукты, такие как сыр и йогурт, также содержат молочную кислоту и казеин и могут иметь аналогичный эффект.

Сколько времени нужно, чтобы продукты отбеливали зубы?

Неизвестно, сколько времени нужно, чтобы эти продукты осветляли зубы. Нет никаких исследований относительно ожидаемых сроков. Однако по сравнению с коммерческими продуктами натуральные средства обычно требуют больше времени.

Это также зависит от исходного цвета ваших зубов. Если ваши зубы сильно испачканы, скорее всего, потребуется больше времени, чтобы увидеть результаты. То же самое верно, если вы едите много продуктов, окрашивающих зубы.

Есть ли другие способы естественного осветления зубов в домашних условиях?

Помимо перечисленных выше продуктов, вы также можете попробовать эти естественные средства для отбеливания зубов в домашних условиях:

Регулярно чистите щеткой и зубной нитью

Чистка зубов щеткой и зубной нитью каждый день - один из лучших способов сохранить зубы белыми.

Чистить зубы рекомендуется два раза в день. Чистите щеткой внешнюю, внутреннюю и верхнюю поверхности зубов в течение 2 минут. Это удалит пятна, удаляя мусор и бактерии, вызывающие кариес.

Ежедневно используйте нить между зубами, чтобы удалить зубной налет и бактерии.

Нанесите пищевую соду

Пищевая сода - популярное средство для отбеливания зубов. Она естественно абразивная, поэтому может механически удалять пятна. Фактически, это распространенный ингредиент отбеливающих зубных паст.

Чтобы использовать пищевую соду для осветления зубов, смешайте в равных частях воду и пищевую соду, чтобы получилась паста. Потрите зубной щеткой о зубы в течение 1 минуты, а затем выплюньте.

Смажьте горчичным маслом и солью

Горчичное масло и соль - традиционное аюрведическое средство для отбеливания зубов.

Идея в том, что горчичное масло удаляет налет и пятна. Его можно использовать отдельно в практике, называемой вытягиванием масла. По мнению сторонников, масляное полоскание уменьшает зубной налет и бактерии.

Для усиления отбеливающего эффекта можно добавить соль. Говорят, что его абразивная текстура механически удаляет пятна. Соль также увеличивает pH слюны, что может иметь антибактериальный эффект.

Один из способов использовать это средство - смешать 1 часть соли и 3 части горчичного масла. Втирайте смесь в зубы в течение 1 минуты, затем выплюньте.