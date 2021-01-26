Названы 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитет

Употребление ферментированных продуктов может также увеличить количество полезных бактерий.
Ферментация - это процесс, в котором бактерии и дрожжи расщепляют сахар.
Брожение не только помогает улучшить сохранность продуктов, но и употребление ферментированных продуктов может также увеличить количество полезных бактерий или пробиотиков, обнаруженных в кишечнике.
Пробиотики связаны с целым рядом преимуществ для здоровья, включая улучшение пищеварения, повышение иммунитета и даже увеличение потери веса.
В этой статье Главред рассмотрит 8 ферментированных продуктов и напитков, которые, как было доказано, улучшают здоровье и пищеварение.
1. Кефир
Кефир - это кисломолочный продукт. Его получают путем добавления в молоко бактерий кефира, которые состоят из дрожжей и бактерий. В результате получается густой и острый напиток со вкусом, который часто сравнивают с йогуртом.
Исследования показали, что кефир может иметь множество преимуществ, влияя на все, от пищеварения до воспаления и здоровья костей.
В одном небольшом исследовании 2003 года было показано, что кефир улучшает усвоение лактозы у 15 человек с непереносимостью лактозы. Люди с непереносимостью лактозы не могут переваривать сахар, содержащийся в молочных продуктах, что приводит к таким симптомам, как судороги, вздутие живота и диарея, сообщается в исследовании Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
Кефирный напиток не только помогает улучшить переваривание лактозы, но и содержит меньше лактозы, чем молоко. Когда кефирные зерна смешивают с молоком для приготовления кефирного напитка, бактерии в кефирных зернах помогают ферментировать и расщеплять лактозу в молоке.
Кефир также может улучшить здоровье костей. В одном исследовании изучали влияние кефира на 40 человек с остеопорозом, состоянием, характеризующимся слабыми пористыми костями.
Через 6 месяцев в группе, потреблявшей кефир, было обнаружено улучшение минеральной плотности костей по сравнению с контрольной группой.
Наслаждайтесь кефиром отдельно или используйте его, чтобы придать импульс своим смузи и смешанным напиткам.
2. Темпе
Темпе изготавливается из ферментированных соевых бобов, спрессованных в компактный пирог.
Этот заменитель мяса с высоким содержанием белка - твердый, но жевательный, его можно запечь, приготовить на пару или тушить перед добавлением в блюда.
Помимо впечатляющего содержания пробиотиков, темпе богат многими питательными веществами, которые могут улучшить ваше здоровье. Например, было показано, что соевый белок помогает снизить определенные факторы риска сердечных заболеваний.
В обзоре литературы за 2019 год, в котором было учтено более 40 исследований, изучалось влияние употребления соевого белка. Потребление 25 граммов соевого белка каждый день в течение 6 недель привело к снижению уровня холестерина ЛПНП (плохого) на 3,2% и общего холестерина на 2,8% (9).
Кроме того, исследование в пробирке показало, что некоторые растительные соединения в темпе могут действовать как антиоксиданты. Это помогает уменьшить накопление свободных радикалов, которые являются вредными соединениями, которые могут способствовать хроническим заболеваниям.
Темпе идеально подходит как для вегетарианцев, так и для мясоедов. Используйте его для чего угодно, от бутербродов до жаркого, чтобы воспользоваться его многочисленными преимуществами для здоровья.
3. Натто
Натто - один из основных продуктов питания с пробиотиками в традиционной японской кухне. Как и темпе, его делают из ферментированных соевых бобов. У него очень сильный аромат и скользкая текстура.
Он содержит хорошее количество клетчатки: 5,4 грамма на порцию в 100 граммах.
Клетчатка может поддерживать здоровье пищеварительной системы. Он движется по телу непереваренным, увеличивая объем стула, чтобы способствовать регулярности и облегчить запоры.
Натто также богат витамином К, важным питательным веществом, которое участвует в метаболизме кальция и играет важную роль в здоровье костей.
В исследованиях, в которых наблюдали сотни японских женщин, потребление натто было связано со снижением потери костной массы у тех, кто находился в постменопаузе.
Ферментация натто также производит фермент под названием наттокиназа. В исследовании с участием 12 молодых японских мужчин однократный прием наттокиназы помог предотвратить образование тромбов и растворить их.
Другие исследования также показали, что добавление этого фермента помогло снизить диастолическое и систолическое артериальное давление.
Натто часто сочетают с рисом и подают как часть улучшающего пищеварение завтрака.
4. Комбуча
Комбуча - это газированный, терпкий и ароматный ферментированный чай. Он сделан из зеленого или черного чая и обладает сильными полезными для здоровья свойствами.
Исследования на животных показывают, что употребление чайного гриба может помочь предотвратить токсичность и повреждение печени, вызванное воздействием вредных химических веществ, сообщается в исследовании Science of Food and Agriculture.
Исследования также показали, что чайный гриб может способствовать гибели раковых клеток и блокировать распространение раковых клеток.
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Некоторые исследования на животных даже показали, что чайный гриб помогает снизить уровень сахара в крови, триглицериды и LDL (плохой) холестерин.
5. Мисо
Мисо - обычная приправа в японской кухне. Ее получают путем ферментации соевых бобов с добавлением соли и коджи, одного из видов грибов.
Чаще всего ее можно найти в мисо-супе, ароматном блюде, состоящем из пасты мисо и бульона. На завтрак традиционно подают мисо-суп.
Несколько исследований показали, что мисо приносит пользу для здоровья.
В исследовании 2003 года с участием 21 852 японских женщин потребление мисо-супа было связано с более низким риском развития рака груди.
Исследование, проведенное в 2007 году с участием более 40 000 человек, показало, что более высокое потребление мисо-супа было связано с более низким риском инсульта у японских женщин.
Мисо также может помочь снизить кровяное давление и защитить сердце. Фактически, исследование на крысах показало, что длительное употребление мисо-супа помогает нормализовать кровяное давление.
Однако другие японские исследования связывают частое употребление мисо-супа и большого количества соли в нем с повышенным риском рака желудка.
Многие из этих исследований показывают связь между потреблением мисо и улучшением здоровья, но они не принимают во внимание другие факторы. Чтобы оценить влияние мисо на здоровье, необходимы дополнительные исследования.
6. Кимчи
Кимчи - популярный корейский гарнир, который обычно готовят из квашеной капусты. Его также можно приготовить из других ферментированных овощей, таких как редис.
Он может похвастаться широким спектром преимуществ для здоровья и может быть особенно эффективным, когда речь идет о снижении холестерина и снижении резистентности к инсулину, сказано в исследовании, опубликованном на Annals of Nutrition and Metabolism.
Инсулин отвечает за транспортировку глюкозы из крови в ткани. Когда вы поддерживаете высокий уровень инсулина в течение длительного времени, ваше тело перестает нормально реагировать на него, что приводит к высокому уровню сахара в крови и резистентности к инсулину.
В одном исследовании 21 человек с преддиабетом потреблял либо свежую, либо ферментированную кимчи в течение 8 недель. К концу исследования у тех, кто употреблял ферментированную кимчи, снизилась инсулинорезистентность, кровяное давление и масса тела.
Интересно, что более высокое потребление кимчи привело к большему снижению уровня сахара в крови, холестерина в крови и холестерина ЛПНП (плохого).
Кимчи легко приготовить, и его можно добавлять во все, от тарелок с лапшой до бутербродов.
7. Квашеная капуста
Квашеная капуста - это популярная приправа, состоящая из измельченной капусты, ферментированной молочнокислыми бактериями. Она низкокалорийна, но содержит много клетчатки, витамина С и витамина К.
Как и другие продукты, приготовленные из листовых зеленых овощей, она также содержит большое количество лютеина и зеаксантина. Эти два антиоксиданта помогают укрепить здоровье глаз и снизить риск заболеваний глаз.
Антиоксиданты, содержащиеся в квашеной капусте, также могут иметь многообещающее влияние на профилактику рака.
Одно исследование в пробирке показало, что обработка клеток рака груди капустным соком снижает активность некоторых ферментов, связанных с образованием рака.
Однако текущие данные ограничены, и необходимы дополнительные исследования, чтобы посмотреть, как эти результаты могут быть применены к людям.
Вы можете использовать квашеную капусту практически во всем.
8. Йогурт с пробиотиками
Йогурт производится из молока, подвергнутого ферментации, чаще всего с использованием молочнокислых бактерий.
Он богат многими важными питательными веществами, включая кальций, калий, фосфор, рибофлавин и витамин B12.
Йогурт также имеет множество преимуществ для здоровья.
Один обзор литературы из 14 исследований показал, что кисломолочные продукты, такие как пробиотический йогурт, могут помочь снизить кровяное давление, особенно у людей с высоким кровяным давлением.