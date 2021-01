Названы 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитет

Употребление ферментированных продуктов может также увеличить количество полезных бактерий. / Pixabay

Ферментация - это процесс, в котором бактерии и дрожжи расщепляют сахар.

Брожение не только помогает улучшить сохранность продуктов, но и употребление ферментированных продуктов может также увеличить количество полезных бактерий или пробиотиков, обнаруженных в кишечнике.

Пробиотики связаны с целым рядом преимуществ для здоровья, включая улучшение пищеварения, повышение иммунитета и даже увеличение потери веса.

В этой статье Главред рассмотрит 8 ферментированных продуктов и напитков, которые, как было доказано, улучшают здоровье и пищеварение.

1. Кефир

Кефир - это кисломолочный продукт. Его получают путем добавления в молоко бактерий кефира, которые состоят из дрожжей и бактерий. В результате получается густой и острый напиток со вкусом, который часто сравнивают с йогуртом.

Исследования показали, что кефир может иметь множество преимуществ, влияя на все, от пищеварения до воспаления и здоровья костей.

В одном небольшом исследовании 2003 года было показано, что кефир улучшает усвоение лактозы у 15 человек с непереносимостью лактозы. Люди с непереносимостью лактозы не могут переваривать сахар, содержащийся в молочных продуктах, что приводит к таким симптомам, как судороги, вздутие живота и диарея, сообщается в исследовании Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Кефирный напиток не только помогает улучшить переваривание лактозы, но и содержит меньше лактозы, чем молоко. Когда кефирные зерна смешивают с молоком для приготовления кефирного напитка, бактерии в кефирных зернах помогают ферментировать и расщеплять лактозу в молоке.

Кефир также может улучшить здоровье костей. В одном исследовании изучали влияние кефира на 40 человек с остеопорозом, состоянием, характеризующимся слабыми пористыми костями.

Через 6 месяцев в группе, потреблявшей кефир, было обнаружено улучшение минеральной плотности костей по сравнению с контрольной группой.

Наслаждайтесь кефиром отдельно или используйте его, чтобы придать импульс своим смузи и смешанным напиткам.

2. Темпе

Темпе изготавливается из ферментированных соевых бобов, спрессованных в компактный пирог.

Этот заменитель мяса с высоким содержанием белка - твердый, но жевательный, его можно запечь, приготовить на пару или тушить перед добавлением в блюда.

Помимо впечатляющего содержания пробиотиков, темпе богат многими питательными веществами, которые могут улучшить ваше здоровье. Например, было показано, что соевый белок помогает снизить определенные факторы риска сердечных заболеваний.

В обзоре литературы за 2019 год, в котором было учтено более 40 исследований, изучалось влияние употребления соевого белка. Потребление 25 граммов соевого белка каждый день в течение 6 недель привело к снижению уровня холестерина ЛПНП (плохого) на 3,2% и общего холестерина на 2,8% (9).

Кроме того, исследование в пробирке показало, что некоторые растительные соединения в темпе могут действовать как антиоксиданты. Это помогает уменьшить накопление свободных радикалов, которые являются вредными соединениями, которые могут способствовать хроническим заболеваниям.

Темпе идеально подходит как для вегетарианцев, так и для мясоедов. Используйте его для чего угодно, от бутербродов до жаркого, чтобы воспользоваться его многочисленными преимуществами для здоровья.

3. Натто

Натто - один из основных продуктов питания с пробиотиками в традиционной японской кухне. Как и темпе, его делают из ферментированных соевых бобов. У него очень сильный аромат и скользкая текстура.

Он содержит хорошее количество клетчатки: 5,4 грамма на порцию в 100 граммах.

Клетчатка может поддерживать здоровье пищеварительной системы. Он движется по телу непереваренным, увеличивая объем стула, чтобы способствовать регулярности и облегчить запоры.

Натто также богат витамином К, важным питательным веществом, которое участвует в метаболизме кальция и играет важную роль в здоровье костей.

В исследованиях, в которых наблюдали сотни японских женщин, потребление натто было связано со снижением потери костной массы у тех, кто находился в постменопаузе.

Ферментация натто также производит фермент под названием наттокиназа. В исследовании с участием 12 молодых японских мужчин однократный прием наттокиназы помог предотвратить образование тромбов и растворить их.

Другие исследования также показали, что добавление этого фермента помогло снизить диастолическое и систолическое артериальное давление.

Натто часто сочетают с рисом и подают как часть улучшающего пищеварение завтрака.

4. Комбуча

Комбуча - это газированный, терпкий и ароматный ферментированный чай. Он сделан из зеленого или черного чая и обладает сильными полезными для здоровья свойствами.

Исследования на животных показывают, что употребление чайного гриба может помочь предотвратить токсичность и повреждение печени, вызванное воздействием вредных химических веществ, сообщается в исследовании Science of Food and Agriculture.

Исследования также показали, что чайный гриб может способствовать гибели раковых клеток и блокировать распространение раковых клеток.

Некоторые исследования на животных даже показали, что чайный гриб помогает снизить уровень сахара в крови, триглицериды и LDL (плохой) холестерин.

5. Мисо

Мисо - обычная приправа в японской кухне. Ее получают путем ферментации соевых бобов с добавлением соли и коджи, одного из видов грибов.

Чаще всего ее можно найти в мисо-супе, ароматном блюде, состоящем из пасты мисо и бульона. На завтрак традиционно подают мисо-суп.

Несколько исследований показали, что мисо приносит пользу для здоровья.

В исследовании 2003 года с участием 21 852 японских женщин потребление мисо-супа было связано с более низким риском развития рака груди.

Исследование, проведенное в 2007 году с участием более 40 000 человек, показало, что более высокое потребление мисо-супа было связано с более низким риском инсульта у японских женщин.

Мисо также может помочь снизить кровяное давление и защитить сердце. Фактически, исследование на крысах показало, что длительное употребление мисо-супа помогает нормализовать кровяное давление.

Однако другие японские исследования связывают частое употребление мисо-супа и большого количества соли в нем с повышенным риском рака желудка.

Многие из этих исследований показывают связь между потреблением мисо и улучшением здоровья, но они не принимают во внимание другие факторы. Чтобы оценить влияние мисо на здоровье, необходимы дополнительные исследования.

6. Кимчи

Кимчи - популярный корейский гарнир, который обычно готовят из квашеной капусты. Его также можно приготовить из других ферментированных овощей, таких как редис.

Он может похвастаться широким спектром преимуществ для здоровья и может быть особенно эффективным, когда речь идет о снижении холестерина и снижении резистентности к инсулину, сказано в исследовании, опубликованном на Annals of Nutrition and Metabolism.

Инсулин отвечает за транспортировку глюкозы из крови в ткани. Когда вы поддерживаете высокий уровень инсулина в течение длительного времени, ваше тело перестает нормально реагировать на него, что приводит к высокому уровню сахара в крови и резистентности к инсулину.

В одном исследовании 21 человек с преддиабетом потреблял либо свежую, либо ферментированную кимчи в течение 8 недель. К концу исследования у тех, кто употреблял ферментированную кимчи, снизилась инсулинорезистентность, кровяное давление и масса тела.

Интересно, что более высокое потребление кимчи привело к большему снижению уровня сахара в крови, холестерина в крови и холестерина ЛПНП (плохого).

Кимчи легко приготовить, и его можно добавлять во все, от тарелок с лапшой до бутербродов.

7. Квашеная капуста

Квашеная капуста - это популярная приправа, состоящая из измельченной капусты, ферментированной молочнокислыми бактериями. Она низкокалорийна, но содержит много клетчатки, витамина С и витамина К.

Как и другие продукты, приготовленные из листовых зеленых овощей, она также содержит большое количество лютеина и зеаксантина. Эти два антиоксиданта помогают укрепить здоровье глаз и снизить риск заболеваний глаз.

Антиоксиданты, содержащиеся в квашеной капусте, также могут иметь многообещающее влияние на профилактику рака.

Одно исследование в пробирке показало, что обработка клеток рака груди капустным соком снижает активность некоторых ферментов, связанных с образованием рака.

Однако текущие данные ограничены, и необходимы дополнительные исследования, чтобы посмотреть, как эти результаты могут быть применены к людям.

Вы можете использовать квашеную капусту практически во всем.

8. Йогурт с пробиотиками

Йогурт производится из молока, подвергнутого ферментации, чаще всего с использованием молочнокислых бактерий.

Он богат многими важными питательными веществами, включая кальций, калий, фосфор, рибофлавин и витамин B12.

Йогурт также имеет множество преимуществ для здоровья.

Один обзор литературы из 14 исследований показал, что кисломолочные продукты, такие как пробиотический йогурт, могут помочь снизить кровяное давление, особенно у людей с высоким кровяным давлением.